Mientras escribe para terminar su libro “Táctica y estrategia de los Mundiales”, Jorge Luis Pinto tiene siempre un ojo puesto en Alianza Lima. Sabe que su nombre siempre suena como una opción cada vez que al cuadro íntimo le va mal, pero por ahora prefiere guardar mucha cautela. En comunicación con El Comercio, el estratega colombiano aseguró que siempre le desea lo mejor al cuadro íntimo.

“Si me vas a preguntar sobre Alianza Lima, no quiero entrar en dimes y diretes. Lo mejor que puedo hablar es que Alianza gane, triunfe y vaya para adelante”, nos dice apenas al empezar el diálogo desde Colombia, el técnico que fuera campeón con el cuadro íntimo en 1997 y finalista dos años después. La posibilidad de su regreso a Matute está cada vez más cerca.

¿Qué opciones hay para que regrese a Alianza Lima?

Es muy complejo hablar del tema. Dicen muchas cosas y todo. Siempre que Alianza Lima no gana me ponen a mí en la palestra. Yo agradezco que me tengan siempre en cuenta, pero soy muy respetuoso en no meterme. Espero que el club siga adelante, que pueda desarrollar el torneo y la Copa de la mejor manera. Lo demás lo dirá el tiempo.

¿Y el tiempo de espera será corto?

No sé. Yo no soy el que define eso. Yo solo espero que Alianza Lima triunfe.

Es lo que sienten todos los que de alguna manera han disfrutado en Alianza.

Es que tengo amigos muy especiales. Independiente de que llegue algún día o no, eso no tiene nada que ver.

El fútbol es de todos los días, no importa dónde estemos. Debemos investigar, analizar y evolucionar para estar a la vanguardia y poder ser siempre protagonista, ¡vamos colegas! pic.twitter.com/Pp5Hyb0hl4 — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) January 14, 2020

Pero esta posibilidad parece más cercana hoy que en años anteriores...

Sí, ¿no? Pero ahí no puedo decir nada. Lo mejor es guardar silencio y respeto porque hay gente que está trabajando.

Pero ya es oficial la salida del profesor Pablo Bengoechea.

Uhmm… Bueno, esperar a ver qué sucede. Yo solo miro y ya.

Pablo Bengoechea no es más DT de Alianza Lima

¿Estará atento a una llamada de Víctor Hugo Marulanda, que tanto lo conoce?

Yo no opino nada de eso.

¿Qué opinión tiene sobre la actualidad de Alianza?

No, no quiero decir nada porque luego se editan los titulares y eso me molesta. Yo le deseo lo mejor a Alianza, que gane y que salga de este momento.

El año pasado regresó a dirigir a nivel de clubes después de dirigir con éxito a la selección de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014 y luego al combinado nacional de Honduras. Con Millonarios de Bogotá tuvo una primera parte en la que perdieron el título por poco y en la segunda bajaron mucho su rendimiento. Ahora Pinto está a la espera de una oferta de trabajo. ¿Ese llamado llegará de Alianza Lima? En Matute el nombre del colombiano vuelve a sonar tras la partida de Bengoechea.

