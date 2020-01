DT







Juan Pablo Varillas vs. Geoffrey Blancaneaux: horarios y guía de canales del debut del tenista peruano en la segunda ronda del Challenger de Punta del Este, Uruguay Juan Pablo Varillas vs. Geoffrey Blancaneaux EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se medirán este martes 29 de enero (11:30 a.m. SEGUIR HOY) por la segunda ronda del Challenger de Punta del Este, Uruguay. El tenista peruano llega como el sembrano número ocho del certamen