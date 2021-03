El rival que debió vencer Noemí Vásquez era ella misma y la culpa que sentía. En mayo del 2020, la paradeportista se contagió del virus y lo transmitió a su madre. “Eso me afectó bastante, pero me afiancé a mi fe y con determinación pudimos salir. Esa superación fue mucho para mí”, nos dice. Una semana y media de fiebre y dolores continuos hizo que Noemí pusiera su vida en manos de Dios, y libraron la batalla juntos. Felizmente, todo el proceso lo llevaron en casa y lograron salir adelante. Madre e hija se recuperaron y Noemí se levantó con más fuerza para apuntar a Tokio 2020.

El pasado viernes, compitió en la Copa del Mundo de ‘Parapowerlifting’ en Bogotá y logró la medalla de oro en su categoría (50 kg) y despertó el sueño olímpico. “Tengo dos fechas en Europa a donde vamos a ir. Tengo que levantar entre 55 y 56 kilos, pero bien hechos”, nos cuenta.

Noemí espera contar con el apoyo en busca de este objetivo. Ella no está en el programa Vamos con Tokio porque no tiene la marca mínima, por lo que para viajar a Colombia la Asociación Nacional Paralímpica tuvo que conseguir recursos “haciendo una ‘chancha’”, como ella nos cuenta.

En mayo y junio tiene que viajar a Georgia y Dubái a buscar el cupo olímpico y espera que la ayuden. “Basta ya de decir que somos ejemplo, que las fotos... Ahora que actúen y nos apoyen. Para nosotros, la única diferencia es que tenemos una silla de ruedas. Le metemos coraje, determinación. Estamos demostrando que somos más que nuestra propia discapacidad”, nos dice. Noemí venció a la parálisis de sus miembros inferiores, al COVID-19 y seguro tiene más victorias por delante

LA ENTREVISTA

– ¿Cómo se dio el poder ir a la Copa del Mundo en Bogotá?

Fue difícil. La pandemia afectó a todos y casi no veníamos por tema de presupuesto. Yo no estoy en el programa Tokio 2020 porque no tengo la marca mínima, pero mi Federación [La Asociación Nacional Paralímpica - ANPP] aportó por mi porque siempre he estado con actitud, peleando. La señora Lucha Villar y el equipo técnico hicieron todo lo posible para que pudiera estar y este es el resultado.

– Tuviste que luchar con el virus. ¿Cómo fue tu situación con el contagio?

Salir de eso fue lo que me dio más fuerza. Sola no lo viví, sino que contagié a mi mamá y ella es vulnerable. Sentirme culpable me afectó, pero me afiancé más a la fe. Mi confianza siempre es puesta en Dios. La fiebre fue fuerte y una semana y media me pegó bien duro. Tres noches tuve que dormir semi sentada porque no podía respirar, encima de estar en la altura de Arequipa.

– Una prueba más a las que ya te ha puesto la vida

Esa determinación, esa superación fue mucho para mí. Creer en el milagro de Dios no solo por mí, sino por mi mamá. No tuvimos que ir a urgencias y eso es valioso, porque todo eso es costoso. Yo me encomendé a Dios. “Tú tienes la última palabra, si es hasta aquí nomás, hasta aquí. Si me das la oportunidad de seguir, es para darte honra”, le hablaba. Cuando pasó, le puse más ganas a todos los aspectos de mi vida, sobre todo como deportista.

– Y la recompensa a tu lucha es estar en el camino a Tokio. ¿Qué tan cerca estás?

La marca mínima es levantar 62 kilos, pero estar dentro de los 55-58 es estar en el rango. Todavía no tengo es marca, porque no solo se trata de levantar el peso si no también de la técnica. Hay detalles en el powerlifting que cambia todo. Hay reglas en cada movimiento. Si no tienes dos segundos la barra en el pecho, no vale, así hayas hecho el movimiento correcto. Por eso ahora me veo como ganadora, porque no pude entrenar bien con la cuarentena. Me siento bendecida con todo esto.

– ¿Cómo es el camino para clasificar a Tokio?

Hay competencias y la medalla de oro lograda en la Copa del Mundo cambia la perspectiva. Vamos a hacer todo lo posible porque no tengo el apoyo económico. Ir a las clasificatorios de Europa es costoso, pero hay chances. Las probabilidades son ir a las dos últimas -en Georgia y Dubái-. Vamos a insistir con el apoyo de la ANPP. Lo bueno es que ya no retorno a Arequipa, si no voy a seguir el entrenamiento en la Videna. Ahora vamos a ir a buscar la marca más aguerridos, con más motivación.

– ¿Tienes que llegar a levantar 62 kilos?

Tengo que acercarme a la marca de 62 y subir el nivel competitivo, que es dominar la marca. Esta vez hice 45 y luego levanté 52 pero falló la técnica. Levanté peso, pero la técnica tiene que ir de la mano. Ahora apuntamos a hacer 55-56 kilos de la manera correcta. No quiero mentir y decir 60 kilos. Esto es carga, es peso y se necesita mucha preparación.

– Ustedes tienen el doble reto

Nosotros nos esforzamos como los deportistas convencionales. Para nosotros la diferencia es que tenemos una silla de ruedas. Le metemos más coraje, más determinación. Estamos demostrando que la discapacidad que no nos hace menos. Somo más que nuestra propia discapacidad. Tenemos la determinación de seguir.

– ¿Y qué piensas cuando les dicen que son un ejemplo para todos?

Ya, creo que ya. Ya hemos pasado el boom de los Parapanamericanos. Nos han dicho de todo y ahora queremos hechos. No queremos seguir siendo etiquetados, ahora queremos que actúen. En los Parapanamericanos hemos dato todo, nos hemos hecho conocer por lo que somos, pero ya, ahora apóyennos Somos parte de la sociedad, pero a veces solo son leyes, normas, reconocimientos y eso ya no nos sirve. Si la señora Lucha no se ponía la camiseta, no venía a la Copa del Mundo. Han hecho una ‘chancha’ para que Diego y yo vengamos. Entonces, seguimos en lo mismo. Eso es lo que molesta, lo que da cólera, porque las autoridades se llenan la boca.

– Pero ustedes han aprendido a sacar fuerzas de ello

Es que no nos va a amilanar. Claro que duele, es frustrante, pero nos motiva a seguir luchando. De todo un grupo, quizás hay uno que te apoyo. Eso motiva. Quizás para el resto de la sociedad aún no somos visibles, hay una pequeña familia que sigue luchando y ese respaldo motiva, saber que hay alguien que está luchando por nosotros.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Stephen Curry logra un récord y es el ganador del concurso de triples | Video: ESPN