Víctor Cedrón es uno de los mediocampistas más destacados de la Liga 1, y mantiene a ADT como uno de los equipos protagonistas de la temporada con chances de pelear en la parte alta de la tabla.

En la primera fecha del Torneo Clausura, su club se impuso ante Sporting Cristal por 3-1 con un histórico hat trick en su carrera.

Precisamente, el futbolista de 30 años, en diálogo con Radio Ovación, contó que el club rimense se interesó en sus servicios.

“Me hubiese gustado ir a Cristal, hubo un acercamiento, pero no se confirmó nada. Después tuve para ir a Dubái, pero al final decidí por quedarme acá en ADT porque me renovaron y fue muy bueno, no solo en lo deportivo sino en lo económico”, dijo Cedrón al citado medio.

Por otro lado, reafirmó su deseo de ser convocado a la selección peruana, por la regularidad alcanzada en el cuadro tarmeño.

“Los méritos no solamente son por los goles ahora, sino por todo el año que se viene haciendo bien no solo mi persona, sino el equipo ADT. Creo que estamos en buena posición con plantel corto”, apuntó el futbolista.