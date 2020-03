Un 30 de marzo del 2003 ocurrió un hecho histórico para el mundo de la lucha libre. Aquel día se disputaba el evento WrestleMania XIX y los expectativas fueron muy grandes. Pero más allá del gran espectáculo que se presenció de la WWE, ese día quedó guardado en los corazones de muchos, porque marcó el final de una leyenda, la de Stone Cold.

Nadie sabía entonces que esa sería la última pelea para Steve Austin. Pero él nunca más volvió a subirse al ring. Tuvo varias apariciones esporádicas, pero nada más que eso. Aquel 30 de marzo, Stone Cold compitió con Dwayne Johnson, más conocido como The Rock. Es decir, también fue el final de una de las mejores rivalidades en la WWE.

Con ánimos de revancha, The Rock regresó a inicios del 2003 y retó a Stone Cold para competir y este no lo dudó ningún segundo y aceptó. El ‘Campeón del Pueblo’ ya había perdido dos veces en WrestleMania ante la ‘Serpiente Cascabel’. Sin embargo, la historia cambiaría con esta última pelea en la edición XIX del evento.

Tras 18 minutos de un intenso combate y luego de que The Rock aplicara tres veces consecutivas el famoso “Rock Bottom”, finalizó la lucha. Stone Cold no pudo soportar el ataque de su rival y por fin The Rock pudo romper la mala racha y quedarse con el triunfo. Lo curioso es lo que se dijeron ambos al acabar la pelea.

“Le propiné tres Rock Bottom. Es lo que necesitas para derrotar a la Serpiente Cascabel. En ese combate puedes verme como estoy yo de pie y él en el suelo delante de todo el mundo, y le digo al oído: ‘Te agradezco muchísimo todo lo que has hecho por mí. Te quiero.’ Más tarde le escuché decir: ‘Te quiero también’”, contó The Rock en su cuenta de instagram.

Así, el clásico duelo de The Rock y Stone Cold llegó a su capítulo final, pero no solo eso. Esa fue la última pelea en la carrera de la ‘Serpiente Cascabel’, quien se vio obligado a retirarse por una grave lesión en el cuello que ya arrastraba muchos años. Sus doctores le recomendaron no seguir y finalmente no lo hizo, aunque muchas veces lo haya deseado.

