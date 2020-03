En México aún no hay aislamiento obligatorio dictado por el presidente, pero Christian Cueva – hoy en Pachuca – vive una cuarentena voluntaria. El mediocampista de la Selección Peruana cumple con las medidas recomendadas y pidió a sus compatriotas que sigan su ejemplo. El jugador vio por TV que en el norte del país no se cumple con las disposiciones del presidente Martín Vizcarra.

“Mis paisanos no están siendo muy responsables en Trujillo. Si uno no se cuida pasamos el contagio a las personas que más amamos. A ellos les digo primero, mucha fe en Dios”, indicó Christian Cueva en una entrevista con ‘Día D’.

“Esas ciudades que no están cumpliendo lo que el Presidente dice, que vean mi ejemplo. Yo no estoy en cuarentena y estoy guardado. ¡Imagínate!”, añadió el jugador de la Selección.

Christian Cueva pasa sus días junto a su esposa y su familia, cumpliendo con las rutinas de ejercicios físicos que le manda su club. “El doctor del club, todos los días me pide que le mande mi temperatura, ahora de mi familia también. Siempre envían información las dietas y eso. Uno no para de trabajar, cumpliendo con todas las medidas para no dejar que el virus nos gane”, contó.

El popular ‘Aladino’ bromeó con su esposa, quien es muy fanática de la limpieza. “Ella siempre fue así y ahora más. Es muy posible que pare la entrevista y me bañe en gel. Un poco más y me baña en detergente y lejía”, bromeó.

“Si no se quieren aburrir, mi esposa abre su Instagram todos los días a eso de las 6 de la tarde y empieza a hablar hue...”, remató entre risas.

