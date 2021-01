Conforme a los criterios de Saber más

El último 23 de diciembre, Sport Chavelines quedó sin opciones de subir a la Primera División al perder 4-2 ante Alianza Atlético por las semifinales de la Liga 2. El primer gol de su rival, según se ve y se describe en la propia transmisión del partido, fue muy dudoso. Una bomba estalló días después al conocerse una serie de supuestos chats entre el árbitro Miguel Santiváñez y Juan Merino, exdirigente, en lo que sería un pacto a favor de una apuesta.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Fichajes en la mira: la arriesgada apuesta de Ángel Comizzo en el Universitario 2021

El cuadro de Pacasmayo se siente afectado por este suceso, por lo cual busca justicia. Al sentir que no la encontrarán en las instituciones deportivas, tomaron la decisión de ir a la vía ordinaria para lograrlo. En un contundente comunicado, Chavelines afirma que “están siendo asesorados con los mejores profesionales en material penal para presentar las denuncias correspondientes contra las personas implicadas”.

“La Federación tiene una instancia la cual es encargada de ver este tipo de situaciones que es la oficina de Integridad”, nos dice al otro lado del teléfono Rubén Reyna, Gerente Deportivo de Sport Chavelines, “en teoría es un ente autónomo a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol y a todas las gerencias. Está presidida por el señor Ángel Suárez. Nosotros nos juntamos con él y nos ha dado su palabra que esta semana dará un pronunciamiento”.

Reyna agrega que bajo esa perspectiva, y que la investigación es poco objetiva en el punto de vista del club, la decisión de Sport Chavelines es ir a la vía penal. Como se sabe, acudir a la justicia ordinaria puede traer una serie de sanciones si se mezcla con lo deportivo. “El pronunciamiento podría sacarnos del sistema, nada más, y me parece que no es algo justo”, le comentó a El Comercio.

EL PEDIDO DE CHAVELINES

“Vamos por la vía penal porque creemos que las personas implicadas deben recibir un castigo más drástico. Ellos han ido contra una inversión muy fuerte para tentar el ascenso a la Liga 1 y un planeamiento a largo plazo. Hemos hecho bien las cosas. Vemos poco viable pedir un ascenso, nos preparamos solo para la Liga 2”, es el principal reclamo de Sport Chavelines, según agrega Rubén Reyna.

El club esperará al pronunciamiento de la oficina de Integridad para evaluar cuándo harán la denuncia. La decisión es firme. Saben que no pueden revertir el resultado en la cancha, por eso desistieron de buscar justicia deportiva, pero sí que pueden acusar a quienes, según ellos, perjudicaron sus planes de subir a la máxima categoría.

El directivo mostró su disconformidad con la investigación. “Lastimosamente, en las entrevistas que hemos tenido, es penosa la poca voluntad y el deseo de no llegar al fondo del asunto. Esa es nuestra percepción. Vamos en contra de las personas implicadas, ya todos sabemos quiénes son, y contra todos los que resulten responsables. Tenemos algunas sospechas en una investigación personal que hemos hecho”, comentó.

Jean Acevedo, presidente del cuadro norteño, declaró algo similar en Radio Ovación. “Quiero descartar tajantemente que Chavelines pretenda que se juegue de nuevo y se le quite el título a Alianza Atlético. Eso ya está. No sabíamos que había un tema de arreglo, pero vamos a participar nuevamente en Liga 2. Lo que se necesita es crear un precedente”, dijo.

Sport Chavalines quedó en el segundo lugar de la tabla de posiciones en la temporada regular de la última Liga 2. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

¿PUEDE HABER CASTIGOS?

El punto 2 del artículo 59 de los Estatutos de la FIFA dice lo siguiente: “Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole”. Es decir, un paso en falso (no ir solo a la vía penal) le puede costar un castigo a Sport Chavelines o a más entes, según nos explica Julio García, abogado que trabajó con Paolo Guerrero en su búsqueda de jugar el Mundial.

“El equipo va por el tema penal. Para que haya una situación ilícita en cara a la justicia ordinaria, en este caso, Chavelines no puede ir donde un juez y decir que lo han privado de su derecho deportivo y ordenar que se juegue otra vez el partido, descalifique a quien fuera o de acceder a la final. Ellos quieren que se investiguen y sancionen los hechos”, aclaró a El Comercio.

García tiene un análisis de la situación. “Con total claridad tiene que ver con el sistema con el arreglo de apuestas. Eso es un tema de justicia ordinaria porque funciona con una autorización del Estado, no de la FIFA. Claramente es un tema penal. El proceso deportivo viene después de la justicia ordinaria. Se resuelve y con ese fallo, la FIFA determina las consecuencias, que pueden ser sanciones de por vida. No hay conflicto”, agregó.

“Vamos a recordar el caso de Manuel Burga, quien fue procesado penalmente. Cuando se inicia el proceso en Estados Unidos, sobre la base de esa misma acusación, la FIFA inicia un proceso contra él. La Corte de Nueva York lo declara no culpable, pero la FIFA dice que es culpable. Ese tema viene después de la justicia ordinaria”, puso como ejemplo García.

Deportivo Wanka consideró injusto su descenso y denunció a los directivos de la FPF ante la justicia ordinaria. El club fue suspendido. (Foto: Ernesto Arias / Archivo El Comercio)

Para un juez casi imposible encontrar algún tipo de interés público afectado al recibir un reclamo deportivo. Sport Chavelines tiene que revisar bien su pedido para que no exista un conflicto. “Si el Poder Judicial emite alguna decisión, la FPF está en obligación de poner en conocimiento de la FIFA. Ellos pueden tomar decisiones no contra el club, sino contra la Federación. Tenemos una ley que lo reconoce como un ente autónomo”, reveló el abogado.

Marcelo Bee, abogado argentino especialista en deporte, agrega más ideas. “Si ellos discutieran el resultado deportivo, no tienen otra que ir a un tribunal de disciplina. Si ellos denuncian un amaño, perfectamente pueden ir al fuero penal y plantear la denuncia respectiva para que los fiscales investiguen. En ese sentido, los directivos del club ya no piensan revetir el resultado deportivo, al contrario, lo están acatando. Buscan que no suceda a futuro“, declaró a El Comercio.

“Si la Federación adopta una represalia, sería un abuso que sea así por denunciar a algún directivo. ¿Por qué tendría que hacerlo si hay una denuncia de por medio? Si el árbitro resulta absuelto, obviamente, si le sucedió un perjuicio, podrá denunciar al club por daños“, agrega.

Para Rubén Reyna, esto no es viable. “Sería un escándalo, porque lo único que nosotros estamos buscando es justicia y que se llegue al fondo del asunto. Esto es de conocimiento público y será cuestión o responsabilidad de las autoridades tomar una decisión que a toda costa será injusta. Nosotros desde que hemos llegado al fútbol profesional, nos hemos trazado de hacer las cosas bien”, puntualizó.

El fallido equipo fusionado entre Estudiantes de Medicina y Atlético Grau se retiró del torneo a falta de cuatro fechas del final en 2004. En la previa, tuvieron denuncias fuertes a la FPF. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

¿EXISTEN ANTECEDENTES?

En la temporada 2004, Deportivo Wanka se fue al descenso junto al retirado Grau-Estudiantes al ser los equipos con menor promedio en la tabla del descenso. Ambos cuadros no se quedaron con los brazos cruzados y acusaron que se cambiaron las reglas a 25 días del inicio del campeonato. Afirmaron de que no debía haber baja ese año, como sucedió en el anterior, y debían mantenerse en la máxima categoría.

El 24 de mayo de 2005, Deportivo Wanka y Estudiantes de Medicina interpusieron una denuncia penal contra los miembros del Directorio de la FPF por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir. La Federación, entonces, lanzó la Resolución 005-FPF-2005, que desafiliaba al club de las competencias nacionales e internacionales y prohibía a los dirigentes que integraron la Junta Directiva durante los años 2004 y 2005 ejercer cualquier actividad en el fútbol. Un castigo muy fuerte al ir en contra del numeral 2 del artículo 61 de los Estatutos FIFA de aquel entonces.

El 4 de mayo de 2006, el Trigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima desestimó la excepción propuesta y declaró fundada la demanda, por considerar que no se puede sancionar al club recurrente por el solo hecho de haber acudido a la vía penal, pero la demanda fue declarada imporecedente. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró sin efecto esta resolución en agosto de 2008. Así se lee en el expediente Nº 03574-2007-PA/TC, el cual sirvió de fuente en estos párrafos.

En diciembre del año pasado, Alfredo Brito, exdirigente de la FPF, fue suspendido por cinco años de prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, según la Resolución N° 086-CD-FPF, al presentar ante el Poder Judicial una demanda sobre Nulidad de Acto Jurídico contra la Federación Peruana de Fútbol y los Señores Agustín Lozano Saavedra, Oscar Chiri Gutiérrez, Luis Alberto Duarte Plata y Raúl Alexander Lozano Peralta.

“Si Chavelines hubiera reclamado los puntos, eso es al tribunal de disciplina, no hay alternativa. El Poder Judicial les dirá eso. En esta instancia hay clubes que recurrieron a la justicia ordinaria, avalados por FIFA. Cuando un club entra en un estado de concurso preventivo por crisis económica o caracter laboral, sucede eso“, finaliza Marcelo Bee.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Alianza Lima y la llegada de José Manzaneda a La Victoria. (Video: Alianza Lima)