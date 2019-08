Manchester United no cede ante el Real Madrid: club inglés rechazó a James más 30 millones por Pogba

Aún no hay concilio entre Manchester United y Real Madrid. El club inglés se niega a acordar el pase de Paul Pogba y recientemente rechazó una oferta del equipo que dirige el francés Zinedine Zidane. Los 'Diablos Rojos' no ceden ante la propuesta que involucra a James Rodríguez y 30 millones de euros, así lo reveló el diario 'Marca' y 'The Times'.

Manchester United está convencido en vender a Paul Pogba no por menos de 170 millones de euros y según fuentes cercanas al club inglés -revela 'Marca' y 'The Time'- los 27.4 millones ofrecidos por el Real Madrid más James Rodríguez fue considerado como "irrisorio".

Otro punto a tomar en cuenta es que Manchester United ha detenido todo tipo de negociación con la Juventus por el delantero argentino Paulo Dybala en un intercambio con el atacante belga Romelu Lukaku. En esa misma línea, 'Marca' y 'The Times' exponen que las exigencias del atacante sudamericano de 25 años son "exorbitantes".

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez y el entrenador Zinedine Zidane están convencidos que la llegada de Paul Pogba marcará un precedente y es la contratación que necesitan para terminar de estructurar la estrategia de la nueva 'Casa Blanca'.

Solskjaer: “No tengo dudas” en permanencia de Pogba

Manchester United empezará este domingo la Premier League. Los 'Diablos Rojos' se medirán ante el Chelsea en Old Trafford y es muy probable que Paul Pogba esté aún con ellos.

Por su parte Real Madrid tendrá un amistoso este miércoles contra Red Bull Salzburg en Austria. Posteriormente se medirá ante la Roma y así quedará listo para la Liga española.

El libro de pases está pronto a cerrar en Europa, e Inglaterra es la primera liga y lo hará el 8 de agosto, mientras que en España se tendrá permitido realizar contrataciones hasta el 2 de septiembre del 2019.