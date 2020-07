En julio de 1975, las tensiones entre Perú y Chile estaban a punto de estallar dentro y fuera de la cancha. Dos años atrás, los sureños habían derrotado a la bicolor en la Eliminatoria para el Mundial de Alemania. Y dos meses antes estalló una crisis fronteriza entre ambos países: el presidente peruano Juan Velasco Alvarado ya había amenazado con iniciar la segunda ‘Guerra del Pacífico’ para recuperar Arica y Tarapacá, ciudades perdidas a fines del siglo 19.

Así, con toda esa carga, el 17 de julio de 1975 la selección de Marcos Calderón inició su participación en la Copa América visitando el Estadio Nacional de Santiago, escenario donde Perú nunca había sumado punto alguno en torneos oficiales.

-CONTRA TODO-

¿Y cómo llegó la selección? De la peor forma. Una insólita derrota 6-0 ante Ecuador en Quito, en un amistoso, encendió las alarmas. El gobierno militar, que pretendía erradicar el profesionalismo imponer el deporte amateur imitando el modelo cubano, aprovechó la coyuntura para fustigar a la selección a través de sus aparatos de prensa (los medios de comunicación habían sido confiscados).

“Antes de participar en la Copa América, la participación de la selección debe ser evaluada”, dijo Guillermo Toro Lira, jefe del INRED (ex IPD). De hecho, la bicolor no contó con el apoyo de la Federación, por eso no lució las siglas de la FPF en su camiseta, sino un escudo con la palabra Perú.

La parte defensiva de la selección. (Foto: Archivo PrensMart)

Solo tres ‘extranjeros’ acudieron al partido en Santiago: Teófilo Cubillas (Porto de Portugal), Percy Rojas y Eleazar Soria (Independiente de Argentina). Como no existían las disposiciones de la FIFA para que los jugadores acudan al llamado de sus selecciones para competencias oficiales, los dirigentes -con Augusto Moral, presidente de la ADFP a la cabeza- debían hacer gestiones ante los clubes. Barcelona de España y Tigres de México no cedieron a Hugo Sotil y Gerónimo Barbadillo, respectivamente.

Y como no había dinero para la selección, muchas veces los jugadores que venían del exterior tenían que pagar los boletos de sus bolsillos para viajar y así vestir la rojiblanca.





-AUSENCIAS EN EL SUR-

Por el mismo motivo (tema FIFA), Pedro Morales, DT de Chile, tampoco pudo contar con tres de los principales cracks chilenos. El delantero Carlos Caszely y los zagueros Elías Figueroa y Alberto Quintano militaban en Levante de España, Internacional de Brasil y Cruz Azul de México, respectivamente.

Aunque siempre se especuló de que el gran goleador había sido ‘vetado’ en su país por desairar al dictador Augusto Pinochet. El hecho ocurrió en la antesala del Mundial de 1974, cuando la junta de gobierno chileno despidió a la delegación en Palacio de Gobierno. Allí Caszely, a diferencia de sus compañeros, se negó a darle la mano al presidente. “Fue un gesto improvisado por el dolor que estaban pasando miles de compatriotas”, dijo el exatacante.

La cifra oficial de muertos y desaparecidos del régimen de Pinochet (1973-1990) contabilizó 3,227 víctimas, pero muchos expertos sostienen que la cifra real superó los 30 mil casos.

-PUNTO DE APOYO-

El Chile vs. Perú fue el partido inaugural de la edición número 30 de la Copa América, la primera que reunió a los 10 países, y también la primera que se disputó de forma descentralizada, es decir, sin una sede fija. Y el arranque no fue auspiciador: el choque tuvo un retraso de más de una hora por problemas en el fluido eléctrico en el estadio.

Igual, la selección peruana tardó en ‘encenderse’. A los 12 minutos, ya perdía por la anotación de Julio Crisosto, quien disparó ante la valla desguarnecida, tras una jugada que iniciaron Ahumada y Véliz. El campo mojado por la lluvia impedía que los pupilos de Marcos Calderón se acomoden en la cancha. En el fondo, el arquero Ottorino Sartor y el ‘Capitán de América’ Héctor Chumpitaz, resolvían todos los problemas.

(Foto: Revista Estadio de Chile)

(Foto: Revista Estadio de Chile)

Para el segundo tiempo, el ‘Oso’ realizó un cambio acertado: ingresó Raúl Párraga por José Velásquez y el equipo recuperó el control del balón al tener salida limpia desde el fondo. Quesada, Cubillas y Percy Rojas encontraron espacios y aprovecharon la velocidad de ‘Cachito’ Ramírez y Juan Carlos Oblitas por los extremos.

A los 27 minutos, tras un tiro libre de Cubillas, Quesada forzó un balón que le quedó servido a Rojas. El ‘Trucha’, casi desde el punto de penal, sacó el disparo y nada pudo hacer el portero Vallejos para impedir que el balón sacuda sus redes.

(Foto: Revista Estadio de Chile)

El empate era buen negocio, pero Perú fue por más. Percy, solo ante el ‘1′ chileno, pudo aumentar. Y en la última jugada del partido, el ‘Nene’ Cubillas inventó un lujo: eludió en el área al capitán González y quedó mano a mano con Vallejos, el arquero achicó el ángulo y el ’10′ la tocó a su mano izquierda, pero el balón salió pegado al poste.

(Foto: Revista Estadio de Chile)

No se desató una segunda ‘Guerra del Pacífico’, pero en la cancha de juego mandó Perú. El empate fue muy celebrado. Era la primera vez que Perú sumaba en tierras chilenas. Y se hizo con buen juego, con autoridad. Pero el camino aún sería duro. El siguiente rival del grupo B sería Bolivia, que llevó su localía a las alturas de Oruro (3,735 msnm). Pero ni el más optimista de los hinchas pensaba que aquel sería el primer punto en el camino para lograr el título de la Copa América.

