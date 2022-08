En el Perú, las noticias sobre Juan Reynoso y sus planes con la selección peruana no descansan. Son un pan de cada día (y no es para menos). Mientras tanto, fuera del país, los jugadores que militan en diferentes ligas del extranjero ya comienzan a hacerse notar para estar a disposición de su nuevo seleccionador nacional. Esto recién empieza.

Otro fin de semana ha transcurrido con mucho fútbol y es necesario, por ello, hablar del rendimiento del universo de jugadores para la selección. MLS, Liga Argentina, Arabia Saudita…por todos lados hay compatriotas dejando su huella. Y en esta nota profundizaremos en lo más destacado de este ‘finde’.

Los peruanos en la MLS

Empecemos por el último capitán de la ‘Blanquirroja’: Pedro Gallese. El guardameta peruano está acostumbrado a brillar en el arco del Orlando City, pero raramente este fin de semana no estuvo bien bajo los tres palos. En el último partido contra New England Revolution, en el que Wilder Cartagena no sumó minutos, Gallese encajó tres goles en su portería y no pudo evitar la goleada que sufrió su equipo.

En tanto, Yordy Reyna fue -quizá- el más destacado. La ‘Magia’ viene siendo protagonista últimamente en el Charlotte FC y este sábado, contra Chicago Fire, se lució con un golazo de palomita en tiempo récord: 25 segundos. Aunque finalmente su equipo cayó 3-2, el extremo peruano demostró estar en un buen momento futbolístico, por lo que no sorprendería su inclusión en una próxima convocatoria.

Aunque no le tocó anotar esta vez, es importante mencionar el presente de Raúl Ruidíaz, un estandarte en la MLS. El delantero del Seattle Sounders está volviendo de a pocos después de una lesión que le privó de varios partidos en los últimos dos meses (8). El último sábado, jugó 35 minutos en la derrota de su equipo (1-2) ante el Atlanta United.

Gol de Yordy Reyna a los veinticinco (!!!) segundos de iniciado el partido del Charlotte 🤩.pic.twitter.com/jj4jccDk0I — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) August 6, 2022

Gol agónico

Dejó de ser tomado en cuenta mucho tiempo en su equipo, pero ahora Raziel García se está encargando de darle vuelta a la situación. El volante de 28 años continúa su lucha por adaptarse en el fútbol colombiano y recientemente le dio una alegría al equipo que apostó por él: Deportes Tolima.

En el cotejo contra Jaguares, cuando su equipo iba perdiendo, Raziel apareció en el último minuto con un potente remate desde afuera del área para evitar la derrota. El balón se metió en el ángulo de la portería rival y el peruano celebró un empate agónico, con su primer gol en esta etapa.

GOLAZO DE RAZIEL GARCIA PARA EL EMPATE DEL TOLIMA pic.twitter.com/y5W6110JY4 — 💜🖤💜Sport Boys History 📜6️⃣🏆⚽️ (@SBAHistory) August 6, 2022

El capitán

LaLiga de España está por iniciar y eso lo sabe muy bien Renato Tapia, que ya despejó todas las dudas sobre su estadía en el Celta de Vigo. El ‘Cabezón’, al parecer, se ha vuelto a ganar la confianza de su entrenador, alternando como zaguero y pivote en el campo.

De hecho, Tapia ingresó a los 69 minutos del encuentro amistoso contra Al Shabab, en el que Celta de Vigo goleó 6-0. Lo más importante que transcurrió para el peruano en el tiempo que estuvo en la cancha fue que Iago Aspas, referente máximo de los celtistas, le entregó la cinta de capitán al marcharse del campo. Ahora, esa responsabilidad también recae en él.

𝗟𝗔 𝗙𝗢𝗧𝗢: El histórico Iago Aspas 🇪🇸 dejándole la cinta de capitán a Renato Tapia 🇵🇪. pic.twitter.com/timn4T9r73 — Cristhian Hinostroza (@chasquiac) August 6, 2022

Goleador nato

A Gianluca Lapadula le ha caído muy bien el inicio de temporada. Apenas comenzó a vestir la camiseta del Cagliari, dio muestra de su gran olfato goleador. Ya había anotado en un amistoso contra Leeds United y ahora lo ha vuelto a hacer en su debut oficial.

En la primera ronda de la Copa Italia, su equipo perdía 2-1 ante el Perugia, hasta que Lapadula, que había ingresado a los 60′, se encargó de anotar el empate de penal e iniciar la remontada del Cagliari. Finalmente, el cuadro rojiazul ganó 3-2 con Lapadula siendo determinante y clasificó así a la siguiente fase.

Gianluca Lapadula debutó y tardó 20 MINUTOS en marcar su primer gol con la camiseta del Cagliari: así anotó el 2-2 parcial en la Copa Italia vs. Perugia. pic.twitter.com/7Ps7dr12wf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2022

Mejorando en Boca

Últimamente, Carlos Zambrano y Luis Advíncula no pasaban un buen momento en el Boca Juniors, que había sido derrotado en tres de sus últimos cinco partidos. Los peruanos no estaban rindiendo como quisieran en el campo. Sin embargo, este fin de semana supieron reivindicarse.

Carlos Zambrano protagonizó una soberbia actuación en la zaga xeneize en el partido contra Platense, entrando con firmeza en los cruces y cualquier tipo de marca e incluso salvando a su equipo en un par de ocasiones. En tanto, Luis Advíncula, ya afianzado en la banda derecha, tuvo nuevamente un rendimiento aceptable. Sin duda alguna, ambos ayudaron bastante a que Boca se quede con el triunfo 2-1 en La Bombonera.

Carlos Zambrano 🇵🇪 fue el jugador con más despejes [6], más duelos aéreos ganados [4] y el 2° con más intercepciones [4] en el triunfo de Boca 🇦🇷 ante Platense.



7 titularidades en 8 PJ. ⛔️ pic.twitter.com/3M3ISEkm18 — Portal Labs Perú 📈🇵🇪 (@PortalLabs_FP) August 7, 2022

Otros peruanos

Hablando de otros peruanos que juegan en el extranjero, es necesario mencionar que Paolo Guerrero sigue recuperando continuidad con el Avaí FC. El ‘Depredador’ volvió a sumar minutos con su equipo en el empate (1-1) frente a Corinthians. Ahora, busca seguir por ese camino y reencontrarse pronto con el gol.

Por su parte, Anderson Santamaría volvió a la titularidad en el Atlas vs. Santos y tuvo un destacado desempeño, más allá del resultado (derrota 0-1). En ese mismo encuentro, Edison Flores también arrancó, pero fue sustituido a los 43 minutos. Aportó muy poco.

Ahora bien, en cuanto a los peruanos que militan en Arabia Saudita, más allá de dos futbolistas consolidados en esa liga como André Carrillo y Christian Cueva, el que ya pudo sumar minutos con su nuevo equipo (Al-Fateh) es Alex Valera. El exgoleador de Universitario se estrenó en un amistoso contra Al Nasr (derrota por 0-2), pero no pudo anotar.

Por último, y no menos importante, en los Países Bajos ya comenzó la temporada oficialmente y Miguel Araujo tuvo acción en todo el partido del Emmen frente al PSV (1-4). Además, Fernando Pacheco pudo hacer su debut a los 79 minutos del cotejo, mientras que Gonzalo Sánchez no pudo ingresar.