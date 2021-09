Conforme a los criterios de Saber más

Gustavo Dulanto vive un sueño. Pasó de ser el punto de las burlas a recibir elogios sin cesar en solo dos años. A pesar de los momentos difíciles que vivió, el defensor peruano nunca se vino abajo. Y cuando pocos creían en él, resurgió de las cenizas para demostrar su mejor versión al mundo. Hoy por hoy es uno de los protagonistas de la Champions League y Moldavia le abrió las puertas.

Luego de terminar su historia con el Real Garcilaso, donde protagonizó el error con el que muchos lo tacharon, Dulanto tuvo una gran oportunidad en Portugal. Solo jugó una temporada en el Boavista y luego hizo maletas para disputar la Liga de Moldavia.

Apuntar a ese destino lució como un desacierto. Gustavo se marchaba a una liga que “nadie conoce”, pero justamente nadie meditó esa decisión más que él. El defensor peruano apostó por defender los colores del FC Sheriff, ganador de 19 de las últimas 21 ediciones en el torneo local , y a partir de ahí tejió un sueño especial.

Con Dulanto como referente en la zaga defensiva, el equipo de Tiraspol hizo una gran fase clasificatoria en la Champions, dejando en el camino a equipos como Estrella Roja y Dinamo Zagreb. Entonces el boleto a la fase de grupos se hizo realidad y un nuevo peruano cumplió su sueño de hacerse presente en el certamen más importante a nivel de clubes en Europa.

El defensor peruano y capitán del FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, Gustavo Dulanto debutó con un triunfo histórico en la primera fecha del grupo D de la Champions League. (Fuente: América TV)

- Peruanos en la Champions League -

La lista de peruanos en la Champions League sigue creciendo. Cumplir el sueño muchas veces depende del país donde se inicia la aventura, pero también hay excepciones . Gustavo Dulanto y Sergio Peña (Malmö) son la prueba patente de ello.

Desde Alemania e Inglaterra hasta Moldavia y Chipre. La ambición es la misma. Algunos peruanos fueron protagonistas en las ligas Top de Europa; otros tuvieron que lucharla desde ligas más modestas. Algunos pudieron hacer realidad su deseo; otros no.

El futbolista nacional con mejor recorrido en la Champions es Claudio Pizarro . El ‘Bombardero’ disputó el torneo numerosas veces con tres equipos distintos: Bayern Múnich, Chelsea y Werder Bremen. De hecho, en la temporada 2012/13 conquistó la ‘Orejona’ con los ‘bávaros’.

Claudio Pizarro ganó la Champions League 2012/13 con el Bayern Múnich | Foto: AFP

Luego también están Nolberto Solano (Newcastle United de Inglaterra), Paolo Guerrero (Bayern Múnich y Hamburgo de Alemania), Juan Vargas (Fiorentina de Italia) y Jefferson Farfán (Schalke 04 de Alemania), que tuvieron la oportunidad de disputar la Champions tras militar en las principales ligas del Viejo Continente.

Jugar en Holanda y Portugal también es una gran chance para alcanzar la Champions League . En los primeros pasos de su carrera, Jefferson Farfán se lució con el PSV y disputó el certamen europeo. Reimond Manco (PSV), André Carrillo (Sporting Lisboa y Benfica, Renato Tapia (Feyenoord), y Alberto Rodríguez (SC Braga) hicieron lo propio con equipos holandeses y portugueses.

Ya en otras ligas con menor coeficiente en el ranking de la UEFA, hay peruanos que dieron la sorpresa con sus equipos para jugar en la Champions. Nuevamente Farfán es protagonista tras su participación en el Lokomotiv de Moscú en el 2018/19. Y luego están Andrés Mendoza (Brujas de Bélgica), Aleksei Ríos (BATE Borísov de Bielorrusia) y Yoshimar Yotún (Malmö de Suecia).

No se puede olvidar a los peruanos que lucharon por hacerse presente en el certamen, pero no tuvieron mucho éxito. Paolo Hurtado (Pacos de Ferreira de Portugal), Manuel Barreto (APOEL de Chipre), Hernán Rengifo (Omonia de Chipre), Jean Deza (Zilina de Eslovaquia)y Yordy Reyna (RB Salzburgo de Austria) disputaron la etapa clasificatoria del torneo, pero no alcanzaron la fase de grupos..

Competir en la Champions League es una misión completamente difícil. Es un privilegio de pocos. Este hecho se refuerza más con la presencia de peruanos en ligas que no son top de Europa. Sin embargo, ha quedado demostrado que ese no es el único camino para que se cumpla el sueño de disputar el torneo . Existen casos excepcionales que inspiran a los demás futbolistas a luchar por ello.

Actualmente, además de Dulanto y Peña, tenemos a compatriotas que se esfuerzan día a día en países como República Checa (Álvaro Ampuero y Matías Succar) y en Holanda (Miguel Araujo). El reto no es nada fácil para ellos, pero los caminos que llevan a la gloria nunca lo fueron.