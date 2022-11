Sin embargo, hay figuras en las que, de igual forma, nos refugiamos. Marcos López, por ejemplo, es una de ellas. Hoy en día, el lateral de 22 años cumple un sueño en la Eredivisie -la sexta liga top de Europa- y, de hecho, es el único peruano que sigue jugando en competiciones europeas.

López -como embajador nacional- y la clasificación a octavos de final de la Europa League con Feyenoord es el único éxito europeo al que hoy en día nos aferramos como país. Y esta situación no tiende a mejorar.

Además del joven lateral, Renato Tapia es el otro peruano que está en una liga top del ‘Viejo Continente’, aunque últimamente el pivote ha perdido protagonismo en un Celta de Vigo que no suele pelear por títulos. Después, nadie más.

Marcos López es el único peruano que seguirá en competiciones europeas | Foto: Twitter

Entre México, Estados Unidos, Arabia Saudita, Argentina… y más se reparten los peruanos que forjan su propia historia en el extranjero. Algunos ya han celebrado trofeos, otros todavía. Pero no es una novedad decir que el destino de nuestros compatriotas -para bien o para mal- ha variado y hasta se ha multiplicado. Ya no hay una sola opción, hay varias.

¿Directo a Europa?

No existe casi ningún caso de peruanos que, desde el torneo local, logren dar el salto directamente a Europa. En la actualidad, esto hasta luce imposible de lograrlo. Y quienes lo logran, simplemente no pueden mantenerse. Resulta altamente complicado.

El mercado europeo, además, no se fija en nuestro balompié (Liga 1) -apenas en la selección- y de hecho no es que existan jugadores exportables, jóvenes con proyección, o futbolistas que puedan rendir con regularidad en el más alto nivel del ‘Viejo Continente’.

“Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Claudio Pizarro: el jugador peruano debe emigrar antes de los 23 años. Si pasas esa edad, es más complicado encontrar club por la alta competencia que existe en Europa. Si pasas los 25 años, es muy posible que solo tengas opciones en las ligas muy exigentes si estás en la selección, si eres titular o juegas en ella regularmente. Emigrar a temprana edad te permite nivelarte y demostrar que estás apto para sostenerte el alto nivel. Necesitas sobre todo paciencia”, opina desde su experiencia Víctor Zafferson, reconocido scout peruano.

“La brecha con Europa hace tiempo se ha agrandado. Muchos clubes europeos solo quieren jugadores peruanos libres o a préstamo. Muy raro que los compren de la liga peruana. Creen que muchos son una moneda al aire o que de 10 partidos solo en dos o tres tienen rendimiento superlativo y en los siete u ocho restantes se quedan en 4 o 5 puntos de rendimiento. No hay regularidad, por eso prefieren a futbolistas de otras nacionalidades”, añade.

Uno de los grandes problemas en el balompié peruano, y que se viene repitiendo desde hace tiempo, es el tema de la mala formación. El fútbol formativo no se ha venido manejando nada bien en nuestro país y esto representa un mal al que poco se ha podido combatir.

En Colombia exportar jugadores a Europa, por ejemplo, es una actividad frecuente. Y esto también está sucediendo con Ecuador, que en los últimos años viene realizando un trabajo formativo ejemplar y ya está dando frutos de diversas formas. En nuestro caso, estamos a años luz de ello.

“Al futbolista peruano se le hace difícil ir a las Ligas Top por un tema de formación. Para que tú vayas a ese tipo de ligas, puedas mantenerte y trascender, antes de migrar tienes que haber jugado varias competiciones afuera por lo menos y tener roce internacional, algo que el futbolista peruano no tiene. Gonzalo Sanchez, que todavía no debuta con el FC Emmen, es el ejemplo más claro”, recalca Franz Tamayo, periodista experto en estos temas.

No obstante, es necesario mencionar que las puertas de Europa sí se abren para los jugadores peruanos, pero no en las ligas más top, sino las de menor renombre. Son casos muy contados los que llegan a las del más alto nivel como Renato Tapia. Sin embargo, el pivote nacional no está en un club que acostumbre a ganar trofeos.

“Es muy difícil hoy que un club europeo que pelee títulos contrate a un peruano. Ese jugador peruano tiene que romperla en otro club europeo o de nivel inferior. Ya no están Pizarro, Farfán, Guerrero, Vargas ni el ‘Mudo’ Rodríguez. El mejor mercado es donde el jugador peruano sea titular en una liga exigente: clubes de segundo nivel en Europa o que juegue al menos el 60% de partidos en la temporada”, dice Zafferson.

De todas formas, estamos hablando de Ligas como las de Suecia, Letonia, Moldavia, Croacia, Dinamarca, entre otras de ese tipo, que últimamente sí se han interesado en futbolistas peruanos. Gustavo Dulanto, Didier La Torre, Kluiverth Aguilar son algunos ejemplos. Aunque, igualmente, no terminan de ser una opción atractiva para muchos.

“Para jugar en Europa, a un futbolista peruano no se le hace difícil. Está ahí la posibilidad, pero antes prefieren ver otras opciones. Por ejemplo, la contratación de ‘Canchita’ Gonzales y Alex Valera, que han tenido oportunidad de irse a Europa, obviamente no a las ligas más grandes, pero era una posibilidad latente, y han optado por ir a Arabia”, señala Tamayo.

“En Ligas como Bulgaria, Eslovenia, Finlandia… no se considera un gran aumento en el tema económico para el futbolista. Me han dicho empresarios que incluso acá en Perú podrían ganar lo mismo y más. Irse a esas Ligas es más por un tema de nombre, de estar afuera y tener más competitividad, pero el tema financiero no es tan crucial en este caso. No sale a cuenta”, agrega.

Destinos con éxito

Hace no muchos años, era una obligación que los futbolistas más brillantes de nuestro balompié aspiren y lleguen a migrar a Europa. “Allá podían alcanzar su máximo nivel en rendimiento y tener otro roce, lo cual era mejor al momento que venían a la selección peruana”, destaca Franz. Pero las cosas han cambiado bastante.

Ahora hay un abanico de posibilidades relativamente amplio para los peruanos. Como las opciones de llegar a Europa -y consolidarse con éxitos- se han reducido cada vez más al pasar de los años, surgen otras alternativas interesantes y más realistas para nuestro balompié, que valen la pena considerar tanto a nivel económico como deportivo.

“MLS, México, Emiratos, Catar y Arabia Saudita son un excelente mercado. Felizmente ya está sucediendo. No son ligas top, pero los jugadores peruanos se enfrentan a clubes muy fuertes y eso permite tener exigencia alta todos las semanas. Ahí también pueden ganar títulos y, sobre todo, ganar dinero porque el fútbol, finalmente, es un trabajo”, destaca Víctor Zafferson.

Luis Abram con Cruz Azul

Hay que tener en cuenta que la MLS, principalmente, es una liga en ascenso que suele acoger a nuestros compatriotas que juegan en nuestra selección. A diferencia de Europa, en norteamérica las posibilidades de que los peruanos ganen cosas son mucho más altas.

De hecho, Raúl Ruidíaz -jugador franquicia del Seattle Sounders- y Alexander Callens -zaguero referente en el New York City- ya se han consagrado campeones de la MLS. En tanto, Pedro Gallese y Wilder Cartagena ganaron la tradicional US Open Cup este año. Ahora bien, el balompié norteamericano, que cada vez va subiendo más de nivel, también puede servir como un trampolín a Europa, como sucedió con Marcos López (de San Jose Earthquakes a Feyenoord).

“La MLS es una liga que te permite cerrar varias etapas de formación, como lo pasó Marcos López por ejemplo. Ahora es el destino previo para irse a Europa. Pasa con muchos futbolistas sudamericanos, que prefieren ir antes a la MLS, empezar a ganar mucho más y luego dar el salto, porque empiezan a tener una estabilidad y ya no es tan abrupto el cambio. Antes era directamente de tu país a Europa. Pero hay una parada previa hoy, que es Estados Unidos”, apunta Franz Tamayo.

Raúl Ruidíaz es referente en Seattle Sounders de la MLS | Foto: AP / Andy Clayton-King

De la misma forma, Arabia Saudita se ha vuelto en un destino propicio para los peruanos. André Carrillo, Christian Cueva, Alex Valera y Christofer Gonzales hoy forman parte de esa liga, siendo la ‘Culebra’ quien más se ha consolidado como estrella en esa parte del mundo a base de títulos. De hecho, el extremo peruano ha conquistado nueve títulos con el Al-Hilal, dos de ellos en la Champions League de Asia.

“Es una liga de futbolistas ya más consolidados, que han ganado cosas, son más reconocidos y que prefieren priorizar el tema económico, pero no dejar de lado el tema deportivo. Porque igual es una liga que tiene muchos jugadores importantes”, explica al respecto Tamayo.

André Carrillo ha ganado nueve títulos con su club de Arabia Saudita (Foto: Al-Hilal)

Después también están otras ligas atractivas -y más competitivas que la nuestra- como la mexicana, la colombiana, la chilena, entre otras más. Pero es especialmente en la liga argentina, donde más frutos se han visto de peruanos a nivel latinoamericano.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula han venido destacando últimamente con títulos en nada menos que Boca Juniors. De hecho, este 2022 ambos peruanos han conquistado dos trofeos importantes con este club y se espera que esta sea una oportunidad para que más compatriotas puedan aventurarse en Argentina.

“La Liga Argentina, hoy en día, es casi como una Liga de Arabia desde el punto de vista del futbolista peruano. Jugadores como Advíncula y Zambrano ya han tenido un recorrido previo y se les abrió las puertas de un club grande como Boca. Y lo mejor es que están cerca a Perú. Creo que el tema geográfico tuvo mucho que ver. En un momento fue Brasil, hoy es Argentina, donde jugadores que están en Europa deciden regresar a Sudamérica para jugar sus últimos años, antes de volver a Perú”, señala Tamayo.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula han ganado tres títulos juntos en Argentina

Sea como fuere, queda claro que estas ligas que están en pleno ascenso son destinos que los futbolistas peruanos deben priorizar, antes que cualquier cosa, por las distintas razones mencionadas. Y es que no solo se trata solamente de encontrar un rumbo mejor, sino también de consolidarse, tener protagonismo y sumar éxitos, algo que en Europa es poco probable de lograr en estos tiempos.

Zambrano y Advíncula, por ejemplo, jugaron en Europa y nunca pudieron ganar nada (en cuestión de títulos). Ahora, los dos juntos rebosan de júbilo en Argentina con trofeos. Claro está que pronto pueden volver a existir casos excepcionales como los de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o Claudio Pizarro. Pero hoy, por lo menos, no existen. Y la realidad es que para triunfar y competir a alto nivel ya no es tan necesario jugar en el ‘Viejo Continente’, aunque bueno fuera.