El historial de Roberto Mosquera con Sporting Cristal hoy se tiñe de rojo y negro tras haber caído en el partido de vuelta de las semifinales y no clasificar a la final de la Liga 1 para luchar por el título nacional de esta temporada ante Alianza Lima. El entrenador peruano y su equipo tuvieron un buen desempeño este 2022, pero se quedaron muy cerca de obtener otra estrella. Y eso, en un club grande como el rimense, pesa y mucho.

Ídolo para muchos, pero hoy visto como un villano. Mosquera le regaló alegrías a los hinchas celestes en el 2012 y 2020 saliendo campeón del fútbol peruano. Este año se tenía la esperanza de repetir aquella historia, pero el rumbo fue otro. Siendo mira de críticas y tomando polémicas decisión, haremos un repaso por los pecados que condenaron al estratega nacional este 2022 en Sporting Cristal.

La contratación fallida de John Jairo Mosquera

Para esta temporada Cristal necesitaba con urgencia un ‘9′ para liderar el ataque y John Jairo Mosquera fue el elegido por el técnico para esa importante labor. El delantero colombiano llegó en medio de muchas críticas por la hinchada celeste que cuestionaba la decisión del técnico de traerlo al equipo. Pero Mosquera que había tenía a John Jairo en el Always Ready de Bolivia hizo oídos sordos y se mantuvo en su decisión.

📝El club Sporting Cristal y el futbolista John Jairo Mosquera han acordado finalizar el vínculo contractual entre ambas partes. La institución le da las gracias y le desea lo mejor en su futuro.

Cinco meses en el cuadro rimense fueron suficientes para demostrar que los hinchas tenían la razón. El futbolista no llegó a adaptarse nunca con el equipo. Jugó tan sólo 185 minutos en seis partidos, donde en uno fue titular y anotó ningún gol. Dejó el club a falta de siete jornadas de que termine el Apertura. Como su reemplazo para el Clausura arribó Joffre Escobar, directamente desde San Martín. Fue un fichaje que tampoco llegó a gustar y que se sintió forzado para cubrir esa posición. El ecuatoriano ha logrado anotar cuatro goles con Cristal hasta el momento.

Perder de local ante Atlético Grau

Sporting Cristal venía con una excelente racha de 25 partidos sin perder y el encuentro ante Atlético Grau por la fecha 17 del Clausura debía ser tan solo un partido más. De locales en su casa, los celestes salieron confiados en su buena suerte y no esperaron encontrarse con un equipo que terminó sorprendiéndolos.

Los piuranos salieron con todo a asaltar el Alberto Gallardo ante un Cristal que no supo responder esa ferocidad. El equipo de Roberto Mosquera no pudo reaccionar a tiempo frente a los goles de Ray Sandoval y Joel López Pissano y terminaron perdiendo el partido por 2 a 1. Aquel día el club rimense no sólo se despidió del invicto sino también del título del Clausura que jornadas más tarde levantaría Alianza Lima.

¡GRAVE ERROR! Tras un fallo en salida 😱, Ray Sandoval 🔥 no perdonó y marcó ⚽ el segundo de @Grau_Oficial 🔴🟡.



📺 Mira el partido por GOLPERU, canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD.



📌 Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoFrsw#LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/G5SKa4Q6Xt — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 20, 2022

Diego Buonanotte y Yoshimar Yotún nunca estuvieron al 100%

Tal vez han sido las dos más grandes decepciones del equipo de Mosquera 2022. Los jales de Buonanotte y Yotún al club celeste ilusionaron eufóricamente a los hinchas por sus largas trayectorias y carreras deportivas. La idea de que ayuden y lideren el equipo estaba más que clara.

Sin embargo, con el paso del tiempo ni en el Apertura ni en el Clausura estos futbolistas pudieron destacar dentro del equipo. Las lesiones y molestias musculares persiguieron a ambos jugadores durante toda la temporada y terminaron siendo más un arrastre para el equipo que una ayuda en sí en los momentos más críticos.

Jugar con cinco defensas en Arequipa

Antes del pitazo inicial del primer partido de semifinales entre Melgar y Sporting Cristal, el club rimense ya daba que hablar ante la decisión de Mosquera de jugar con cinco defensas. Una polémica estrategia por parte del técnico nacional que nunca antes había usado en toda la temporada.

A pesar de su intento por mantener el arco en cero, Cristal se vio ampliamente superado por un gran Melgar que hizo valer su localía en el Estadio Monumental de la UNSA. Se podía ver a un desconcertado equipo celeste en la cancha que nunca se encontró cómodo en este nuevo sistema y que terminó pasándole factura cayendo por 2 a 0. Ese resultado finalmente le traería problemas ya que en Lima no supieron darle vuelta a la situación y se quedaron fuera de la final y lejos del título de campeón nacional.