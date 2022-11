Infinitas veces se le criticó por su falta de liderazgo. Infinitas veces se le criticó por no actuar como un verdadero capitán. Pero lo cierto es que Lionel Messi ejerció su rol siempre de la mejor forma posible. Sus mismos compañeros se encargaron de derribar esos cuestionamientos en su contra. Y ahora ha salido a la luz un video que evidencia que, en realidad, el ‘10′ argentino sí es un líder auténtico.

En el marco del inicio del Mundial Qatar 2022, Netflix lanzará ‘Sean eternos: campeones de América’, un documental acerca del camino que atravesó la selección argentina para ganar la Copa América del 2021 en Brasil. Por eso, en la previa del estreno del mismo, esta compañía de streaming compartió un adelanto promocional que tiene a Messi como protagonista.

El crack del PSG aparece en el emotivo video de una forma en la que nunca antes se le vio. ‘Leo’, como capitán de su selección, arenga de una manera singular a sus compañeros a solo pocos minutos de jugar la final contra Brasil en el Maracaná.

“No existen las casualidades. ¿Saben qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina y dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná muchachos, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”, se le escucha decir a Messi entre tanta emoción. Y sus compañeros respondieron con un grito de guerra: “¡Vamos!”

El resto es historia. Argentina le ganó 1-0 a Brasil con un golazo de Angelito Di María y Leo se sacó la espina que estuvo clavada tanto tiempo, tras conquistar el primer título para su país. Casi un año después ganaría el segundo (La Finalissima 2022) y ahora va en busca del tercero en el Mundial Qatar 2022, donde la ‘Albiceleste’ es favorita.

La arenga de nuestras vidas, por Lionel Andrés Messi.pic.twitter.com/kSrVLIkpJY — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 2, 2022

Esto no hace más que reflejar que Messi siempre ha tenido las cualidades de un líder nato. Ya muchos de sus compañeros y excompañeros lo habían manifestado. Y ahora ha quedado 100% comprobada esa gran virtud del ‘10′ argentino con el reciente vídeo que ha salido a la luz.

A propósito de ello, evocamos los recuerdos de los futbolistas de la Liga 1 que, temprano o tarde, compartieron vestuario con el astro argentino. Un verdadero privilegio, evidentemente, que pocos pueden presumir.

Gustavo Rodas en Newell’s

Antes de dejar su huella en el fútbol peruano, Gustavo Rodas trazó un camino importante en Argentina, que inició en las categorías inferiores del Newell’s Old Boys. Él era la estrella de la categoría 86′ y detrás de él tenía a otro niño brillando en una categoría menor: Lionel Messi (87′).

No son pocos los que, por entonces, consideraban que Rodas era mejor que Messi. El mismo presidente del club lo creía así sin dudarlo mucho. ‘Billy’, como se le llamaba, ya había adquirido más prestigio como promesa del cuadro leproso, aunque luego nunca llegó a ser tan grande como sí pudo ‘Leo’.

Gustavo Rodas compartió con Lionel Messi en las inferiores de Newell's | Foto: Twitter

Eso sí, ambos pudieron compartir vestuario una que otra vez. Al ser tan talentoso, Messi muchas veces jugó con categorías mayores a la suya, por lo que coincidió con Rodas más de una vez en el mismo equipo, lo que hoy en día cobra mayor valor especialmente para ‘Billy’.

“Tuve la oportunidad de poder jugar con Messi, él era un año más chico que yo pero marcaba tanto la diferencia que lo ponían a jugar en la categoría más grande que era la de nosotros. Era de otro planeta, es el mejor jugador del mundo”, contó Rodas para el programa ‘La fe de Cuto’.

“Sí, fue un dicho de un presidente que terminó diciendo que se quedaba con el mejor jugador (con Rodas tras la marcha de Messi), pero es imposible que haya alguien mejor que Messi. Creo que lo dijo por un poco de enojo porque se iba a Barcelona”, añadió.

Decían que era mejor que #Messi, pero las presiones y el entorno lo llevaron a odiar el fútbol: la fuerte historia de vida del Billy Rodas | Por Federico Cristofanelli https://t.co/wd3GLNsvEi pic.twitter.com/A3IQWTwkiw — infobae (@infobae) November 4, 2019

Finalmente, Gustavo Rodas se quedó estancado en esta parte del mundo, jugando en tres equipos peruanos durante su carrera (Bolognesi, León de Huánuco y César Vallejo). Leo, por su parte, logró ser el mejor jugador del planeta (Barcelona y PSG), conquistando siete veces el Balón de Oro.

Peirone y Vitti en la Sub-20

En el 2011, Hernán Peirone se sumó a Alianza Lima como refuerzo. Aunque nunca cumplió las expectativas, él tenía el respaldo de que algunos años antes había sido un seleccionado Sub-20 de su país y que jugó al lado de nada más y nada menos que Lionel Messi.

Juntos formaron parte del plantel argentino que compitió en el Sudamericano Sub-20 del 2005. Messi, claro, era la estrella del equipo y Peirone era uno de sus socios en el ataque. Aquella vez, la ‘Albiceleste’ finalizó en el tercer lugar y ‘Leo’ fue el segundo máximo anotador del torneo (5 goles), por debajo del colombiano Hugo Rodallega (11 goles).

Hernán Peirone (20) a la izquierda de Lionel Messi (18) en el Sudamericano Sub 20 de 2005. (Foto: Fotobaires)

Con ese podio, la Sub-20 de Argentina pudo clasificar al Mundial de la categoría ese mismo año. Si bien Peirone ya no fue convocado para esta importante competición, Pablo Vitti -campeón nacional con U. San Martín y exjugador de Universitario- sí fue tomado en cuenta mientras ya daba sus primeros pasos con el Rosario Central.

De hecho, las buenas actuaciones de Vitti en su equipo le permitieron no solamente entrar en la prestigiosa convocatoria de la albiceleste, sino además arrancar el torneo como titular, dejando en la banca de suplentes a Messi. “Me lo recuerdan. Me lo dicen como chiste. En ese mundial Messi iba al banco y yo de titular”, evocó el exfutbolista hace algunos años en diálogo con El Tiempo de San Juan.

Con su enorme talento, Messi logró ganarle el puesto a Vitti rápidamente, se llenó de goles en la cancha y le dio así el título mundial a su país, siendo el máximo anotador (seis goles) y el MVP del torneo.

Pablo Vitti jugó con Lionel Messi en la Sub-20 de Argentina | Foto: TyC Sports

Buonanotte en los Juegos Olímpicos

Otra de las alegrías más grandes de Messi en las juveniles de Argentina fue el título conseguido en los Juegos Olímpicos Pekín 2008. La ‘Albiceleste’ se consagró con la medalla de oro con figuras como Ángel di María, Sergio Agüero, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano… y Diego Buonanotte, entonces joya de River Plate.

Quien este 2022 actúa como refuerzo de Sporting Cristal tuvo la consideración de Sergio Batista hace varios años para disputar las Olimpiadas. Sin embargo, solo disputó un partido en la fase de grupos contra Serbia, cuando la clasificación de Argentina a la siguiente ronda ya estaba asegurada.

En esa única oportunidad que tuvo, Buonanotte se lució con un gol de tiro libre, concretando el 2-0 para la victoria de su selección ante los serbios. Lamentablemente, eso no bastó para sumar minutos en los siguientes partidos, pero de igual forma pudo compartir el éxito con ‘Leo’ al final del campeonato.

Diego Buonanotte al lado de di María y detrás de Riquelme en el lado izquierdo de la foto

De hecho, Buonanotte llegó a ser considerado el “nuevo Messi” en su momento, pero no pudo cumplir con todas las expectativas gigantes que tuvieron sobre él. Eso sí, se consagró como ídolo de la Universidad Católica de Chile con nueve títulos y este año decidió aventurarse en Sporting Cristal.

Denis, Barcos y Peruzzi en Eliminatorias

Mucho antes de que se convierta en héroe de Universitario por salvar al club de la baja con sus goles, Germán Denis trazaba un camino exitoso entre Argentina e Italia. De hecho, en el 2007 explotó sus virtudes como jugador de Independiente y eso le valió para que Alfio Basile lo convocara por primera vez en la selección absoluta de Argentina.

Denis jugó tres partidos de las Eliminatorias Sudáfrica 2010 junto a Messi, siendo uno de ellos el duelo contra Perú: el 1-1 en el 2008 que se recuerda mucho por un gol agónico de Johan Fano tras una maravillosa galopada por izquierda de Juan Manuel Vargas. También disputó dos amistosos. Esto le ayudó a dar el salto a la Primera División de Italia, donde vistió la camiseta del Udinese, Nápoli y Atalanta.

Germán Denis corriendo detrás de Messi en un entrenamiento de la selección Argentina | Foto: Infobae

Unos años después, en la siguiente Eliminatoria rumbo a Brasil 2014, uno de los actuales referentes de Alianza Lima fue convocado para jugar al lado de Lionel Messi: Hernán Barcos. El ‘Pirata’ pasaba un buen momento futbolístico en el Palmeiras y por eso el entonces técnico Alejandro Sabella decidió incluirlo en su lista.

Curiosamente, Barcos apareció por primera vez en el banco de suplentes de Argentina en un duelo oficial contra Perú en el 2012 (1-1 en Lima), aunque no pudo sumar minutos. “Lo saludé a Messi, pero casi no hablé con él. Parece un chico muy sencillo, más allá de ser el mejor jugador del mundo. Es muy lindo llegar al predio de Ezeiza y poderle contarles a tus amigos y familiares que entrenaste con los colores de tu selección y que compartiste una práctica con estos fenómenos del fútbol”, expresó Barcos en una entrevista con La Nación de Argentina tras su primera convocatoria.

Hernán Barcos y Lionel Messi luego del partido ante Uruguay en Mendoza por Eliminatorias al Mundial de 2014. (Foto: Diario Registrado)

Luego, el delantero aliancista debutó en un amistoso contra Brasil y consiguió jugar en dos duelos de Eliminatorias contra Uruguay y Chile, teniendo así el honor de ser compañero de Messi y compartir algunos momentos especiales en la selección absoluta de Argentina.

A la par del ‘Pirata’, Gino Peruzzi - jugador clave para el título del Clausura 2022 con Alianza Lima- también fue convocado por Sabella y también debutó en el amistoso contra Brasil. El lateral argentino pudo disputar tres duelos de Eliminatorias con ‘Leo’ en el equipo, dos de ellos rumbo a Brasil 2014 y el otro para Rusia 2018.

Gino, de hecho, vivió una anécdota muy particular con ‘Leo’, que fue contada por Sebastián Domínguez, su entonces compañero en Vélez y la selección. “Un día en la selección, estaba con Gino y antes de dormir me pregunta: ‘Che Seba, con el tema de los premios ¿Cómo tengo que hacer?’. Le dije: ‘¿Nunca se los pediste a Leo? Los maneja todos él”, relató el defensor en el programa ‘90 Minutos’ de ESPN.

Ante la respuesta de que nunca se lo había pedido, Domínguez fue hasta la habitación de Messi para ver qué había pasado con los premios de su compañero: “Leo, ahí me dice Gino que él nunca cobró premios...”, le comentó. “Ah boludo, no me podía dar cuenta quién era el que me faltaba, hice la lista mil veces. La tengo acá”, replicó la ‘Pulga’, quien luego sacó un sobre del cajón de su mesita de luz para que se la entregasen a Gino.