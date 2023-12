Oliver Sonne, pese a que su club, Silkeborg IF, no pasa por una buena actualidad en la Liga danesa, fue elegido en el once ideal de otoño del mencionado torneo.

El danés peruano supo destacar en la posición derecha de su equipo y ha sido titular durante toda la temporada.

Incluso, en el último choque de su club por la Copa de Dinamarca ante Kobenhavn, se lució con una asistencia en el triunfo por 2-0 de Silkeborg IF.

ONCE IDEAL DE OTOÑO

El también seleccionado nacional fue convocado por el aún entrenador de la blanquirroja Juan Reynoso, aunque no ha tenido minutos en estos primeros encuentros de Eliminatorias.

Ante la inminente salida del estratega nacional, quedará a criterio de quien tome su puesto seguir citando a Sonne para la Copa América y las Eliminatorias.