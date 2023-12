Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, consideró que Christian Cueva puede volver a ser el jugador determinante en la blanquirroja “si se lo propone”, por lo que consideró que debe prepararse y superar su lesión.

En diálogo con los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Succar, Gareca indicó que Cueva “es un jugador diferente y distinto”, pero que ha tenido mala suerte con el tema de sus lesiones este año. Además, dejó entrever que ‘Aladino’ jugó pese a estar lesionado para no defraudar al club Alianza Lima.

“Si él se lo propone (puede llegar a ese jugador diferente a nivel de selección). No tengo duda porque todavía está en edad, tiene 30 años, no es que esté acabado, ni mucho menos”, expresó el exentrenador de la selección peruana.

“Se ha lesionado. Tuvo mala suerte, no ligó, se lesionó, tuvo problemas musculares, tuvo problemas de rodilla, eso atentó contra el rendimiento de él... para no defraudar a Alianza, que confió en él, no ligó. A veces el jugador está expuesto a esas lesiones”, agregó.

“Un jugador como Cueva te aparece en cualquier momento y es determinante porque son jugadores de carácter y superan adversidades”, sentenció.

Hace unos días, el club Alianza Lima anunció la salida de Cueva al decidir no renovar su contrato, por lo que no contará con el volante para la temporada 2024.