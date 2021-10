La presencia de Pedro Gallese en la Major League Soccer sigue siendo destacada en cada partido que disputa con Orlando City. El portero peruano volvió a tener actividad el último fin de semana y brilló bajo los tres postes con sus impresionantes intervenciones, factor que hizo que reciba un gran número de halagos.

En el Exploria Stadium de Orlando, el ‘Pulpo’ y sus compañeros buscaban celebrar en casa ante el líder de la Conferencia Este, New England Revolution. Las cosas arrancaron de la mejor manera, dado que supieron sacar dos goles de ventaja, por las anotaciones de Nani y Daryl Dike.

Sin embargo, el rival no bajó los brazos y atacó con todo, situación por la cual Pedro Gallese se hizo figura. Fue así que a los 85′, tras el descuento de Adam Buksa (81′), el también guardameta de la selección peruana le negó el gol a Dejuan Jones, cuando estaba a punto de celebrar.

El atacante recibió libre dentro del área y remató al arco, de manera casi rasante, pero no contó con la gran estirada del exjugador de Alianza Lima: se lanzó y desvió la pelota al córner con la palma de su mano izquierda. Los hinchas de Orlando City estallaron de alegría, mientras que los jugadores de New England no creían lo ocurrido.

La atajada de hizo viral en redes sociales en solo unos instantes, puesto que el club de Gallese compartió la escena bajo una peculiar descripción: “Pedro no es humano. Irreal”. El arquero deslumbra en Estados Unidos y es clave en su equipo, aunque la alegría no pudo ser completa esta fecha, porque les empataron el marcador, con un nuevo gol de Buksa en el minuto final.

¿Cómo va Orlando City en la MLS?

La temporada de Orlando City ha sido regular, pero por ahora solo pueden aspirar a meterse a octavos de final por el título de la MLS. Actualmente, tras la última igualdad, están en el cuarto lugar de la Conferencia Este con 47 puntos y necesitan asegurar la posición para soñar con el campeonato. El líder inalcanzable en su zona es New England Revolution con 70 unidades.