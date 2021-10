El mercado de pases del Real Madrid cerró con algunos movimientos sorpresivos, como la llegada de Eduardo Camavinga. La novedosa contratación de los ‘Merengues’ fue presentado en los primeros días de septiembre, bajo gran expectativa de la prensa. La periodista Lorena González también cubría la información en ese momento, pero fue protagonista de un exabrupto.

Durante la edición del 8 de septiembre del 2021 del programa Estudio Estadio de TVE en España, la conductora expresó la frase: “Tío, es más negro que el traje”. Las palabras se viralizaron en poco tiempo a través de las redes sociales y la mujer de prensa terminó siendo despedida.

Luego de más de un mes, Lorena González se pronunció sobre el tema y reveló que conversó con Eduardo Camavinga por lo ocurrido. “Fue un error, por el cual he pedido perdón. Ha tenido secuelas importantes. No soy ejemplo de nada, pero esto ha provocado que me saquen de TVE y ahora esté sin trabajo”, contó en entrevista para Radio Marca.

“Fue algo que supuestamente hice a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista, porque nunca lo hice”, afirmó la periodista, que luego cómo se dieron sus palabras.

“Di una frase absurda, que periodísticamente no aporta nada, por eso pensé que estaba a micrófono cerrado. No fue nada despectivo ni peyorativo. No menosprecio al jugador, ni comparo su color de piel ni nada feo. No saldría de mi boca una fase con ese sentido, ni a micrófono abierto ni cerrado”, agregó.

Periodista Lorena González dio desatinado comentario en la presentación de Camavinga. (Video: TVE)

Finalmente, explicó que conversó con Eduardo Camavinga y no hubo resentimientos. “Hablamos personalmente por lago tiempo y en ningún momento se sintió ofendido. Solo algunos quieren ser más papitas que el Papa. Llevo 11 años en esta profesión e intenté siempre ejercer con respeto. Fue un patinazo, pero no para acabar con la carrera de nadie”, sentenció Lorena González.