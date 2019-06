Alberto del Río: "WWE me hizo un icono mundial pero me fundió anímicamente, se llevó mi amor por la lucha"

Alberto del Río nunca olvidará su etapa en la WWE. La ex super estrella de la empresa de lucha libre americana no evade las consultas y detalla aspectos sin temor a las repercusiones. El mexicano, oriundo de San Luis, le contó a El Comercio lo que produce, como te envuelve y la forma en que te consume el fenómeno global del wrestling.

►Mexicano Andy Ruiz Jr. venció a Anthony Joshua y se convirtió en campeón mundial de peso completo



►Combate Américas en Lima: lo mejor del evento de MMA [FOTOS]



Alberto del Río estuvo en Perú como cara de Combate Américas. | Foto: Piko Tamashiro/GEC

¿Qué representa la lucha libre para ti?



Es mi primer amor en los deportes, la razón por la que empecé a practicarlos. Empecé con la lucha amateur, pensando en algún día subirme a un cuadrilátero, ponerme una máscara y lanzar patadas. Luego se convirtió en una profesión.

¿Rechazaste varios acercamientos de WWE?



Sí, varios. Empezaron en el 2006. Yo sabía que la lucha libre mexicana no tenía real dimensión ahí, pero ellos sabían que me iba bien, tanto en lo profesional y lo económico. Muchos talentos van y prácticamente están luchando gratis: cuando en México ganan 20, allá 15 solo por el hecho de ser WWE. Yo nunca lo quise así, para mi siempre tuvo que haber equilibrio. Por eso recién acepté en el 2009.

¿Te quisieron volver un producto americano?



No, son rumores de Internet. Los puristas piensan que esta empresa te contiene, te cambia, pero son estilos distintos. WWE ya encontró la fórmula del éxito para su producto, por eso quieren que tu seas así. Con ese estilo, sumado a la mercadotecnia, te pueden llevar a lo más alto. Es parecido a KFC, la fórmula es así y no la cambian por nada. Ellos te traen y te envuelven en su producto.

Basándonos solo en lucha libre, ¿WWE fue tu mejor etapa?



Fue diferente, depende de como lo vea. Mi mejor etapa personal fue en México porque existía pasión por la lucha libre, lo hacía por amor al deporte. WWE fue la mejor en lo profesional y en lo económico: pasé de ser una figura nacional a un icono mundial.

¿Ahí perdiste el amor por la lucha libre?



Sí, ellos tienes sus formas para presionarte. La frase "cuando amas lo que haces, no estás realmente trabajando" cobró sentido cuando evalué mi etapa en WWE. Puede parecer una queja, pero es parte del negocio: hacía 260 presentaciones o más al año, no descansaba mucho, fue agotador, pero te aguantas o te vas.

¿Ya no haces lucha libre?

Ya casi un año que no, solo ocasionalmente. No trabajo ni tomo promociones como AEW o AAA, en mi etapa como cara de una empresa (Combate Américas) estoy feliz. En WWE estaba amargado. La prensa decía que era difícil tratar conmigo, pero era porque estaba cansado, llevaba mucho tiempo fuera de casa, no tenía razones para sonreír. Anímicamente estaba fundido. La parte linda es lo que se ve en pantalla: ganar Royal Rumble, pelear en WrestleMania, entre otros.

Imagino que protagonizar el main event de las carteleras internacionales es un sueño hecho realidad...



Por supuesto. Ellos me llevaron a ser un icono de la lucha libre en el mundo, especialmente en latinoamérica. Se siente muy bien, sobretodo porque soy mexicano, donde hay tanto fervor por este deporte. Eddie (Guerrero) y Rey (Misterio) son mexicanos de sangre, pero no nacieron en territorio Azeca, yo fui el primero. Últimamente estuve averiguando sobre la 'punta del iceberg', la gente solo ve eso, lo que mostramos en pantalla, no lo demás. En WWE fui muy feliz, pero a la vez infeliz.

¿Tu mejor lucha?



Hay muchísimas. La primera que me viene a la cabeza: haberle ganado a Jhon Cena en 4 minutos, en Los Ángeles, CA. Cuando volví para ser campeón de USA. Hay otras que me llenan de emoción, gracias a Dios y a Vince McMahon, tuve momentos gloriosos.

Alberto del Río derrotó a Jhon Cena en solo 4 minutos en el evento Hell in a Cell 2015 y ganó el US Title. | Video: Youtube

¿Consideras que hiciste una gran carrera?



Sí claro. Gané campeonatos mundiales, de Estados Unidos, de los grandes solo me faltó el Intercontinental. Soy el único en haber ostentado el de TNA, WWE, AAA y Consejo Mundial; solo me falta el de New Japan Wrestling. Solo por ello estoy considerando ir a fin de año, de diciembre a marzo, para tratar de conseguir ese campeonato. Quiero ser el único en conseguir todos esos reconocimientos.

¿Te arrepientes de algo?

​

De mi vida me arrepiento de muchas cosas, pero de mi carrera no. Haber dejado WWE, para muchos, fue algo sorprendente, yo sigo pensando igual. Felizmente yo no necesito eso, puedo vivir de otra cosa.

¿Cómo manejarás tu anhelo de ir a New Japan Wrestling?



Siempre hubo conversaciones. Nunca quise ir porque no quiero viajar ni dejar a mi familia. Me encanta la cultura y la gente, pero el estilo de lucha no. Me mueve solo el título que me falta.

¿A WWE volverás?



Pienso que en algún momento lo haré, estoy seguro de eso pero no sé cuando. No hubo acercamiento en el último tiempo, pero en algún momento me llamarán para una última etapa. Creo que hice lo suficiente para estar en el Salón de la Fama.

Del Río canjeó con éxito su maletín Money in The Bank para convertirse en campeón de la WWE. | Video y Foto: WWE

¿En qué momento de la lucha libre nos encontramos?



No lo sé. No veo lucha libre. El primer año en WWE si miraba mis luchas, luego no, me la pasaba trabajando. No sé que pasa en este momento, con decirte que ni sabía donde iba a ser WrestleMania hasta que pasó. Solo sé que debutó AEW porque sigo a algunos en Instagram.

¿AEW competirá con WWE?



Es muy difícil. Tienen probabilidades de herir a Goliat, pero David nunca ganará. WWE tiene la fórmula secreta, tienen todos los millones y a lo más fuerte: los niños, que compran el producto. AEW nunca tendrá a los menores como los tiene WWE. Si cambian eso, podrían tener éxito.

¿WWE te consumió?



Sí, claro, pero es el precio que tienes que pagar. Si quieres ser grande dentro de tu industria, tienes que hacer muchos sacrificios. Nos perdemos muchos eventos familiares por la distancia, pero es lo que uno tiene que soportar.

¿Tienes amigos en la lucha libre?



Sí, pero muy pocos. Pese a que no es una competencia netamente real, existe celo y ganas de dejar al otro atrás. Existen muchos puñaleros por la espalda. Dentro de mis amigos están Drew McIntyre, Chavo Guerrero, la familia Colón. Aunque ya no nos vemos con tanta frecuencia, aun les guardo cariño.

En WWE se dice que es difícil trabajar con John Cena, ¿esto es cierto?



John Cena es uno de los más grandes de la historia, a mi me encantaba trabajar con él. Los que dicen eso es porque no saben luchar, ya que él pelea y no hace coreografías. Los nuevos muchachos tienen un plan, él no, cuando peleas con él te dice: "Nos vemos arriba, presidente". Y así era, subíamos a pelear, yo sabía sus movimientos y él los míos, y lo hacíamos durante 30 minutos sin saber un plan. Asumo que los nuevos dicen que es difícil porque Cena no monta una coreografía, pero es una de las personas más fáciles para trabajar porque es buena.

Sin invadir políticas, ¿cómo se planifica la WWE?



No estoy ahí desde hace tiempo, pero cuando fui parte, se seguía un guión. Si llegas a WrestleMania, lo planeas desde noviembre. Pero yo puedo ver la coreografía, no se ve natural, no fluye de la misma forma; sin embargo, hay luchadores de la vieja guardia que lo hace muy bien, como Cena, McIntyre, Lesnar, entre otros.