Fue el atletismo quien encontró a Thalía Valdivia a la edad de 21 años. O mejor dicho, fue el atletismo el responsable de revolucionar la vida de quien hoy ostenta el récord nacional de maratón, registro que hasta el 2022 le pertenecía a Gladys Tejeda, quien es precisamente uno de sus máximos referentes en la disciplina junto a Raúl Pacheco. Hoy, con 28 años, Thalía no solo se luce con un lugar en la élite competitiva; sino que es también un claro ejemplo de que con sacrificio, constancia y determinación; no existe edad para cumplir los sueños ni obstáculo que se resista.

A diferencia de la mayoría de referentes en el atletismo, Thalía no aspiraba en su niñez a incursionar en esta disciplina y representar al Perú. Por su cabeza transitaban otros ideales ajenos al deporte. Sin embargo, poseía un talento innato que el azar no dejaría que se desaprovechara así nomás. A mediados de abril de 2023, la provincia huanuqueña de Lauricocha celebró como suyo, a poco más de diez mil kilómetros de distancia, el logro histórico que había conseguido su ciudadana ilustre. Thalía Valdivia marcaba un tiempo de 2h25min23s en la prueba femenina de la Maratón de Rotterdam, en Países Bajos, y con ello, asegura su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, escribiendo así su nombre en la historia del deporte peruano.

Récords personales

Modalidad Tiempo Fecha Lugar 5000 metros 15:12:45 30/07/2023 Sao Paulo 10,000 metros 32:42:22 8/09/2023 Lima Media maratón 1:18:13 20/05/2018 Lima Maratón 2:32:34 1/05/2023 Lima Maratón 2:25:23 16/04/2023 Países Bajos





París 2024, un sueño cumplido

¿Has podido asimilar completamente que estarás en París 2024?

Estoy muy feliz. Clasificar a París 2024 es un sueño hecho realidad para mí. Desde que comencé en este deporte, mi mayor anhelo siempre fue llegar a unos Juegos Olímpicos. He dedicado mucho esfuerzo para alcanzar este objetivo. Ha sido el resultado de un trabajo duro y de superar numerosos obstáculos en el camino. Apenas estoy empezando a asimilarlo, y ahora mi enfoque está en lo que está por venir. Este es solo el principio de todo lo que espero lograr.

No solo lograste la clasificación, sino también rompiste el récord nacional de Gladys Tejeda...

Mi objetivo en la Maratón de Rotterdam era solo clasificar para París 2024 y no tenía en mente el récord nacional de Gladys. Después de que pasaron diez minutos de la competencia, empecé a pensar y le pregunté a mi entrenador si había batido el récord, me confirmó que así fue. Eso significa mucho y es un gran avance en mi carrera deportiva.

Entiendo que has alcanzado este logro con poco tiempo en el atletismo. ¿Podrías contarme cómo comenzó todo para ti?

Yo me inicié en el atletismo a los 21 años, justo cuando empecé a entrenar mientras continuaba con mis estudios universitarios. Al principio, no me dedicaba al alto rendimiento al 100%, lo veía como una actividad adicional que disfrutaba bastante. Con el tiempo, comencé a tomarlo más en serio. En el año 2018, se iba a disputar el Campeonato Sudamericano Sub-23 y me propuse clasificar para representar a mi país. Para lograrlo, competí en un campeonato nacional y alcancé el objetivo. Esa competencia fue un momento crucial para mí, ya que significó mi primera vez en un torneo internacional, donde además gané la medalla de oro. Fue un impulso importante que me llevó a dedicarme por completo al atletismo un año después.

Thalia Valdivia clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024 en la Maratón de Rotterdam. (Foto: Difusión)





Una atleta tardía

¿En algún momento practicaste atletismo cuando eras niña?

No, cuando era niña no tenía ni idea de lo que era el atletismo. Jamás en mi vida pensé en ser deportista. Tenía otros planes, pero no se pudieron concretar y fue así como el atletismo apareció en mi vida . Estoy segura de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en el mundo. Este deporte me motivó para superarme a mí misma y marcar la diferencia en la sociedad. Romper mis límites y miedos, demostrando que los sueños se pueden cumplir.

¿Qué sueños tenías de niña?

Desde pequeña siempre soñé con estudiar una carrera universitaria, un deseo que mi padre siempre me inculcó. Mi aspiración era ser abogada, aunque durante algunos años también consideré la posibilidad de ser policía. Al final, estoy realizando uno de mis sueños al estudiar derecho. Actualmente, me encuentro en el penúltimo ciclo en la Universidad Continental de Huancayo.

¿Fue fácil empezar a ser deportista a los 21 años?

Llegó un momento en el que sentí que tenía las capacidades para destacar en este deporte, además, las personas involucradas en el deporte en Huánuco también me lo decían. Al principio me costaba aceptarlo, ya que significaba cambiar mi estilo de vida a los 21 años. Lo analicé y decidí arriesgarme. Y mira hasta dónde llegué. Comencé representando a la Universidad Hermilio Valdizán en el campeonato nacional interuniversitario, donde quedé en tercer lugar; al año siguiente, gané la medalla de oro. Después, tuve que dejar la universidad para cumplir con el objetivo de ser deportista de élite.

¿Consideras que fue una gran decisión elegir ser atleta?

Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. El atletismo lo es todo para mí; amo este deporte. Me ha brindado muchas oportunidades y ha cambiado mi vida. El atletismo me ha enseñado disciplina y responsabilidad. Gracias al atletismo me he convertido en una mejor persona. Además, me ha dado el privilegio de representar a mi país, una experiencia única.

Thalia Valdivia ganó la medalla de oro en Sudamericano Sub-23 de Ecuador 2018, el primer torneo internacional que disputó. (Foto: Difusión)





La carrera a Cusco

¿En qué momento decidiste dejar Huánuco para empezar tu vida como deportista profesional?

Esto ocurrió en 2019. Me trasladé a Cusco y tuve que sacrificar muchas cosas, como la universidad y el tiempo con mi familia. Me fui con un único objetivo en mente: convertirme en deportista profesional y representar al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esa fue mi principal motivación para dejar mi tierra natal. No ha sido fácil; al principio, nadie creía en mí y solo contaba conmigo misma. Para muchos jóvenes, esta situación podría desanimarlos, pero a mí me impulsó a seguir adelante.

¿Por qué decidiste mudarte a Cusco?

Fueron varios motivos. En primer lugar, Cusco tiene un escenario deportivo adecuado para el entrenamiento de alto rendimiento, algo que Huánuco no tenía. Además, la altitud y el clima de Cusco eran ideales para mi preparación. Sabía que tanto Cusco como Huancayo son conocidos por tener excelentes instalaciones y entrenadores. También tuve que adaptarme a la altitud. Además, en Huánuco no contaba con un entrenador, mientras que mi actual entrenador estaba en Cusco en ese momento.

¿Qué tan importante fue Cusco en tu preparación?

Fue una etapa enriquecedora porque pude observar de cerca cómo entrenaban los deportistas de alto rendimiento. Seguir su ejemplo en el entrenamiento me ayudó enormemente. Mi entrenador en ese entonces fue fundamental para que comenzara a creer en mí misma. Aunque fue difícil, finalmente lo logré. No solo superé desafíos en lo deportivo, sino también a nivel personal, ya que comencé a vivir sola.

¿Cómo te las arreglabas para cubrir tus gastos mientras estabas en Cusco?

Después de ganar el Sudamericano Sub-23 de 2018, tuve la oportunidad de acceder al campamento de maratonistas, donde recibía apoyo con la alimentación y el hospedaje, gracias al IPD. Sin embargo, al ser de otra ciudad, enfrentaba muchos más gastos, como los implementos deportivos y el transporte, los cuales tenía que cubrir por mi cuenta. Para solventar estos costos, participaba en carreras privadas pedestres con la esperanza de ganar premios en efectivo. Era una necesidad ganar sí o sí, ya que de lo contrario afectaría mi preparación.

Thalia Valdivia entrenando en el Valle Sagrado del Cusco. (Foto: Difusión)

Huancayo es el lugar que te acoge actualmente. ¿Cómo llegaste a La Incontrastable?

Sí, en la actualidad entreno en Huancayo bajo la dirección de mi entrenador, Raúl Pacheco. Decidí mudarme después de la pandemia para estar más cerca de mi familia, ya que Huancayo está cerca de ellos.

¿Qué sientes al ser entrenada por un personaje destacado del atletismo nacional como Raúl Pacheco?

Es algo increíble. En el poco tiempo que llevo con él, he aprendido mucho de su experiencia y valentía. Valoro mucho la confianza que me brinda. Incluso cuando dudo de mí misma y pienso que no puedo, él siempre está ahí con sus palabras para decirme: ‘¡Vamos, tú puedes!’

¿Quiénes son tus principales referentes en el atletismo?

Sin lugar a dudas, admiro y sigo mucho a Gladys Tejeda y Raúl Pacheco. Llevo años admirando su profesionalismo y los logros que han conseguido. Aún no he hablado con Gladys, pero es algo que tengo pendiente. Me gustaría aprender más de ella y conocer sus experiencias.

Thalia Valdivia reside y entrena en Huancayo. (Foto: Difusión)





¿Sientes algo especial al ser la única representante de Huánuco en el ámbito del atletismo competitivo?

Es todo un orgullo. Sin embargo, tengo claro que Huánuco cuenta con muchos niños y jóvenes talentosos. Espero que las autoridades de la región incentiven el deporte y apoyen a los deportistas, para que ninguno se quede atrás, tal como lo hicieron conmigo. Su apoyo es tan importante como el de mi familia.

¿Qué papel jugó tu familia en tu trayectoria deportiva?

Mi familia es uno de mis pilares fundamentales. Actualmente, solo cuento con el apoyo de mi madre, ya que mi padre falleció hace unos años. Mi mamá es una de las principales razones por las que me esfuerzo cada día para mejorar y poder retribuirle todo lo que hizo por mí, dentro de sus posibilidades. Quiero que siempre se sienta orgullosa de mí.

¿Tu padre tuvo la oportunidad de presenciar alguno de tus logros deportivos?

Mi papá pudo presenciar mis inicios en el atletismo y algunas de mis competencias internacionales. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de verme cumplir uno de mis mayores sueños: clasificar a unos Juegos Olímpicos. Él sabía lo mucho que significaba para mí desde que empecé en este deporte. Sé que estaría increíblemente orgulloso de que lo haya logrado. Es triste y difícil no tenerlo a mi lado para celebrar mis éxitos y recibir un abrazo de él. Pero cuando paso por momentos difíciles, su recuerdo me ayuda a sentirme mejor.

El padre de Thalía solo pudo acompañarla en su primera etapa exitosa como atleta, ya que falleció hace unos años. (Foto: Difusión)





El apoyo pendiente

¿Cuentas actualmente con el respaldo de algún patrocinador?

Actualmente cuento con el respaldo de la marca deportiva adidas, que me provee de implementos deportivos esenciales para mi entrenamiento. Siempre estoy en busca de más empresas que se sumen para facilitar mi preparación.

¿Crees que después de tu preparación, las marcas se unirán a tu proyecto deportivo?

Esperemos que más empresas se sumen, ya que esto ayudaría mucho a mi desarrollo como atleta y me permitirá estar a la altura de otros deportistas de élite a nivel mundial.

¿Qué tan importante es el apoyo de las marcas para un atleta de alta competencia?

El apoyo de las marcas es fundamental para un atleta de alta competencia. Requiere una gran inversión y esfuerzo para estar a la par con otros atletas y países potencia en el deporte. Contar con todas las facilidades y recursos que se ofrecen a los deportistas es crucial, y esto solo puede lograrse mediante alianzas con empresas privadas.

