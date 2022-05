Esta noche (9:30 p.m.), ‘Canelo’ Álvarez saldrá al ring una vez más en busca de obtener un nuevo título en su carrera. El boxeador mexicano se enfrentará al ruso Dmitry Bivol, quien defenderá su título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El monarca absoluto de la división de los medianos (168 libras), que defendió con total autoridad sus títulos durante el 2020 y 2021, ascenderá de categoría para vencer al campeón de la AMB en semipesados (175 libras). “Ya gané todos los títulos en las 168 libras, ahora viene un nuevo reto para ver si podemos unificar en las 175 libras y este es el primer paso para tratar de hacerlo”, declaró hace unos meses en un portal americano.

En 6 de noviembre del 2021 fue su última pelea frente a Caleb Plant, a quien venció con un contundente KO, convirtiéndose en campeón unificado de los títulos supermedianos. Desde entonces Canelo viene preparándose para esta pelea con mucha intensidad y concentración.

El pupilo de Eddy Reynoso dio detalles de esta preparación en una reciente entrevista en ESPN. Lo primero fue aumentar su peso para estar en las mismas condiciones que su rival. Para ello han sido claves el trabajo en el gimnasio y una dieta especial.

Canelo contó que se encuentra sometido a un régimen alimenticio compuesto por comida vegana . “Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como. No tengo ningún problema, pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano”, declaró.

A esto se le suman las tres horas diarias de entrenamiento físico por la mañana y una hora más por la noche. Además, le dedica cuatro horas al día a jugar golf, un gusto adquirido en los últimos años durante la pandemia. Al punto que ha participado en torneos amateurs. “Es un deporte difícil donde practicas la paciencia y la mentalidad. Te hace retarte a ti mismo. Me ha ayudado mucho en lo personal y lo profesional”, comentaba a The Associated Press.

El poseedor de 57 títulos tendrá por delante un gran contrincante, invicto en 19 peleas. “Dmitry es un buen peleador y buen campeón, lo sabemos. Pero sé que estoy listo, confío en mis habilidades y sé lo fuerte que soy” .

Más allá del resultado, lo cierto es que Canelo se llevará una gran suma por su participación por la pelea: 53 millones de dólares que le corresponden –cifra que puede subir hasta 81 por los derechos del ‘pay per view’–, superando largamente los 40 y 30 millones de dólares que cobró por sus peleas ante Gennady Golovkin .

El ruso Bivol también cobrará su mayor premio, aunque solo embolsará US$2 millones, cuatro veces más de lo que antes había cobrado por cualquier pelea. A eso le sumarán el 30% de los ingresos por televisión.

Con la confianza que lo caracteriza, el mexicano dice que esta pelea será memorable para el boxeo mundial. ”Me gustan esa clase de retos, solo quiero hacer historia y esta clase de retos me pondrán en los libros de historia del boxeo”, asegura. Sin duda, la pelea del año, por el contexto y por los protagonistas que saldrán a dar todo un espectáculo.