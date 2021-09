Valentina Shevchenko respondió muchas preguntas de la prensa en el careo del UFC 266. Una de las consultas fue sobre cuánto tiempo le tomaría a Valentina y su hermana, vencer a los hermanos Jake y Logan Paul, boxeadores y celebridades de internet.

Entre risas, la campeona respondió que le tomaría “cero segundos, ni siquiera un segundo” vencerlos. La respuesta tuvo una ovación de todas las personas presentes en el recinto, mientras Valentina no quitaba la sonrisa de su rostro por la pregunta.

Con respecto a su encuentro ante Lauren, señaló: “Yo siempre digo que no hay peleadores similares, cada uno es único. Lauren tiene un estilo de pelear, pero eso no significa que yo no esté cerca de su estilo. Yo estoy cerca de su estilo, sé lo que tengo que hacer y me llevaré mi cinturón a casa. Eso es todo”.

Valentina tendrá su sexta defensa consecutiva de su título desde que derrotó a la brasileña Jessica Andrade por nocaut el pasado 25 de abril del 2021. Como se recuerda, la peruana logró ganar el cinturón luego de vencer a la luchadora polaca polaca Joanna Jedrzejczyk.

Por su parte, Lauren Murphy llega a este pelea, luego de superar a Joanne Calderwood en un encuentro muy parejo. Sumó su quinto triunfo consecutivo y tendrá su primera oportunidad por el título mundial.

El combate entre Valentina Shevchenko y Lauren Murphy se desarrollará el sábado 25 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas a partir 9.00 p. m. (hora peruana).