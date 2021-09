Conforme a los criterios de Saber más

Valentina Shevchenko volverá a defender su título de peso mosca femenino frente a Lauren Murphy en la co-estelar de la cartelera del UFC 266 que se llevará a cabo este sábado 25 de setiembre. En el T-Mobile Arena de Las Vegas, la ‘Bala’ buscará una nueva victoria que le permita alargar su reinado en la categoría. En la previa, Valentina conversó a solas con El Comercio sobre este gran combate, las declaraciones de Khabib Nurmagomedov y lo que representan las MMA para ella.

¿Cómo van los entrenamientos previos a la pelea frente a Lauren Murphy?

Todo muy bien, estoy entrenando en óptimas condiciones. La semana pasada tuve sesiones muy fuertes y esta semana ya he soltado un poco según el plan de mi entrenador. En la semana de la pelea, los entrenamientos duran menos pero con la misma intensidad de siempre. Me siento lista para defender mi título, desde lo físico y también desde lo mental.

¿Cuán importante es la mentalidad para encarar un combate de este calibre?

Es un balance entre el estado físico y el mental. Tienes que estar en un nivel muy alto en ambos aspectos. Si estás preparado de forma física, pero dudas en tu mentalidad, será imposible ganar, la pelea saldrá mal y quedarás insatisfecho. Pero si estás seguro de lo que haces y tu físico te respalda, hay altas probabilidades que la pelea salga de acuerdo al plan.

Seguro escuchaste lo que dijo Khabib Nurmagomedov (”Ella está a un nivel superior”) sobre ti, ¿qué tienes para decir sobre ello?

Llevo mucho tiempo en las MMA, empecé a los 5 años de edad y desde entonces no he parado, le he dedicado toda mi vida a esto. Siempre he practicado artes marciales mixtas y mi meta está enfocada en sobresalir en la división en la que esté, quiero ser una de las mejores atletas del mundo, estoy trabajando todos los días en ello. Respeto mucho la opinión de Khabib, pero no me marean los halagos, creo que muchos lo han dicho, pero es porque yo hago bien mi trabajo y me esfuerzo hasta el límite. Es bueno que lo reconozcan, pero no me cambia nada.

Este fin de semana, la UFC nos presentará 2 peleas por el título mundial.

Hace unos meses conversé con Antonina, tu hermana, y me comenté que se inspiraba en ti, ¿sucede lo mismo contigo? ¿ella es tu motivación?

Claro que sí. Somos muy unidas, es más que una hermana, para mí es una amiga. Siempre nos preparamos juntas y nos apoyamos mútuamente. Ahora me toca pelear primero a mí y luego a ella, pero tratamos de entrenar a la par. Y no solo queda en palabras, también en acciones: cuando una está cansada, viene la otra y la motiva a seguir. Tenemos una relación muy linda, para mí es importante porque confío en ella, puedo contarle absolutamente todo sin temor a ser juzgada. Le agradezco a la vida por mandarme una hermana así.

Aquí en Perú hay mucho amor por las MMA y todos hacen la misma pregunta: ¿cuál es el secreto para ser relevante en la UFC?

El más grande secreto para todos es el siguiente: trabajar. Si dedicas todo tu tiempo y le pones empeño, ya sean artes marciales u otras actividades, solo importa ser constantes y seguir adelante. Uno puede ganar o perder, pero si eres constante, ello traerá sus frutos. Sobre la preparación, puedo hablarte un poco del campamento de entrenamiento. Cada luchador tiene una rutina distinta, hay algunos que prefieren entrenar una vez al día de forma intensa o dos entrenamientos diarios con distintas cargas. No puedo brindar detalles, pero se adecúan al calendario. Reitero, el secreto para ser relevante en lo que sea: trabajo duro.

Comentaste que llevas toda una vida en las MMA, a los que están comenzando, ¿cuál es la edad propicia para entrar de lleno a este mundo?

Yo creo que mientras más temprano una persona empieza en las MMA es mucho mejor porque absorben más rápido en cuanto a técnica y habilidades. Si consiguen empezar desde pequeños en muay thai o jiu jitsu, a los 14 o 15 años ya están compitiendo en circuitos profesionales y van ganando experiencia. Luego de unos años, ya están listos para dar el salto hacia las grandes competiciones. Sin embargo, eso no significa que una persona no pueda empezar a los 20′s o 30′s, pero esto ya no sería para ser peleadores profesionales, salvo raras excepciones.

Por último, sobre la experiencia de luchar en UFC, defender el título y tener la presión de ser estelar, ¿sigues sintiéndote nerviosa cuando ingresas al octágono o ya no?

De todas maneras. Si no sientes nervios antes de la pelea, es una señal totalmente negativa. Si bien esta sensación es desagradable, te indica que estás listo para el combate, que has llegado hasta ahí con la adrenalina al límite y con las capacidades de enfrentar el reto. Si no sientes nervios y estás pasivo, significa que no estás listo para ese desafío. Además, sin sentir nervios, el cuerpo se relaja y te pone lento, hace que no respondas de la misma manera. Hay que saber manejar esos nervios y transformarlos en sensaciones positivas.

Datos brindados por UFC

Shevchenko (21-3, peleando desde Bishkek, Kirguistán) ha demostrado ser una de las campeonas más dominantes en la historia de UFC. Una boxeadora condecorada, ha logrado victorias memorables contra Jessica Eye, Holly Holm y Julianna Peña. Shevchenko ahora busca continuar construyendo su legado con otra defensa exitosa del título.

Murphy (15-4, peleando desde Houston, Texas) tiene la intención de sorprender al mundo al convertirse en la primera peleadora en derrotar a Shevchenko en las 125 libras. Durante su carrera en UFC, la veterana con 11 años de experiencia en MMA, ha obtenido notables victorias sobre Joanne Calderwood, Andrea Lee y Mara Romero Borella. Murphy ahora espera destronar a Shevchenko y convertirse en la tercera campeona de peso mosca femenino en la historia de UFC.

MÁS EN DT...