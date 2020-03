CM Punk, pese a haberse retirado de la WWE en 2014, continúa gozando del cariño del público de la empresa de Vince McMahon. Cada vez que los storylines se tornan monótonos o poco emotivos, los cánticos de “CM PUNK” no dejan de escucharse en las arenas en las que se presentan los shows. Es por ello que ahora forma parte de un programa de WWE que produce con Fox Sports, en el que desempeña el papel de comentarista. No obstante, siempre ha dejado la puerta abierta de regresar al ring. En esta ocasión, en Swing & mrs podcast, el ex campeón mundial señaló las tres super estrellas con las que le gustaría volver a trabajar.

Como se recuerda, CM Punk no salió de la mejor forma de WWE. Tras haberse quejado por mucho tiempo, incluso tuvo una storyline con John Cena pudo explicarle al mundo que no estaba satisfecho por no poder estelarizar WrestleMania, Punk consiguió un contrato lucrativo y adquirió un status importante.

No obstante, tras varias discusiones con Vince McMahon, Punk decidió abandonar la empresa. WWE lo suspendió y le hizo llegar su carta de despido el mismo día de su boda, hecho que le causó mala reputación a la organización dirigida por el patriarca de los McMahon’s.

Años después, CM Punk fue contratado por FOX para que forme parte del programa Backstage. En este talk show se dedican a debatir y analizar lo sucedido en WWE. Sin embargo, esto no quiere decir que el ex UFC vuelva a vestirse de corto para entrar a Raw o SmackDown.

CM Punk es uno de los luchadores más queridos por los fanáticos de la WWE

En un reciente podcast de Swing & mrs, Punk señaló las super estrellas con las que estaría dispuesto a trabajar: “Si hay un panorama claro, el dinero adecuado, creo que trabajaría con luchadores como Daniel Bryan. Si me hablas de John Cena, también hubiese escuchado la idea. Lo mismo con Rey (Mysterio)”.

Esto abre una ligera luz de esperanza para los fanáticos que sueñan con volver a entonar “Cult of personality” (canción de entrada de CM Punk) en la WWE.

NO DEJES DE VER