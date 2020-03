Leao Butrón tiene una prioridad en estos días difíciles: recuperar la calma familiar y mirar con optimismo los días que vienen. La hija mayor del arquero de Alianza Lima estudia en España y la menor regresó de Estados Unidos una hora antes de que se cierren las fronteras del país. Mientras recibe las indicaciones virtuales del nuevo técnico, Mario Salas, el golero blanquiazul ordena sus días de cuarentena entre entrenamientos en casa y mensajes familiares para pedir máximos cuidados y tranquilidad.

-¿Les dijeron que se venía este paro del fútbol antes de viajar a Argentina?

Sí, de alguna manera ya sabíamos que eso iba a pasar, sobre todo cuando se determinó que el partido ante Racing se dispute sin público.

-¿Cómo están manejando el tema del cuidado físico?

Bueno, solo nos queda acatar la norma y el nuevo técnico (Mario Salas) nos ha enviado un plan de entrenamiento y de seguimiento para estas dos semanas. Es difícil la situación, pero es lo que nos toca hacer y no descuidarnos en el tema físico.

#YoMeQuedoEnCasa



Juntos saldremos de esta situación.

Es responsabilidad de todos.🤝



¡Quédate en casa! ☝🏻 pic.twitter.com/WDEofeG88j — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 18, 2020

-¿Estás en permanente comunicación con tu hija mayor que está en España?

Así es, tengo una hija que está en España, en la segunda ciudad que ha sido más afectada por el tema del coronavirus. Le hemos dicho que se cuide, que solo salga a comprar los alimentos, aunque la Universidad donde ella está haciendo un Máster se está encargando de eso. Es muy difícil estar calmado ante esa situación, a mí me toca ser el más fuerte porque mi esposa es quien más exterioriza esa preocupación. Dios quiera que las cosas no se agraven ni allí, ni en el Perú, ni en cualquier parte.

-¿Qué mensaje le darías a los hinchas de Alianza?

Hay que hacer caso a lo que los autoridades nos dicen. Ya hemos visto que cada día las cosas son más drásticas porque lamentablemente la gente no hace caso. No sé porque a veces somos así, nos cuesta entender y tomar con seriedad estas cosas. Ahora nos toca a todos ser ejemplo, los deportistas y los periodistas que también deben dar estos mensajes de calma a todo el país.

Leao Butrón, a sus 43 años, se ha convertido en uno de los arqueros más longevos en la historia de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

-Dar el ejemplo es un deber extra en algunos casos como el tuyo que tienes tanto alcance en un grupo de hinchas...

Yo sé que es difícil estar calmado. El mismo día que el Presidente dio su mensaje yo tenía a mi otra hija volviendo desde Estados Unidos. Imagínate. Y ella es menor de edad. Menos mal que su vuelo llegó a las once de la noche para poder estar juntos. Pero fueron momentos de mucha angustia y calculo que hay muchos peruanos que están pasando algo parecido.

-Mucha gente ha dicho que después de tu actuación ante Racing deberías replantear tu fecha de retiro...

No me gusta hablar mucho de mis actuaciones, pero sí entiendo el contexto de tu pregunta. Yo por ahora mantengo mi idea de retirarme a final de la temporada. Lo que quiero que quede claro es que si me retiro no es por que esté decayendo mi estado físico o mi rendimiento. El tema va más allá. En su momento voy a decirlo, pero esta decisión va por otros temas. Quiero ser yo mismo el que determino el fin de mi ciclo como futbolista. No quiero que me retiren los periodistas o un grupo de dirigentes. Por ahora me siento bien, tratando de seguir teniendo buenas actuaciones, pero esa decisión no ha cambiado.

-¿Quizá ese tema “que va más allá” tiene que ver en cómo tratan los clubes a sus jugadores a la hora del retiro? ¿Cómo le paso a Lobatón en Cristal?

No quiero hacer esa comparación porque la dirigencia actual de Alianza Lima se ha portado bien conmigo, incluso en el Fondo Blanquiazul ya hemos conversado de planes que pueden tener conmigo para después que me retire. Aunque algo de lo que dices es cierto: el fútbol en el Perú es muy ingrato. Por eso repito lo que te respondí hace un rato, yo mismo quiero ser quien cierre mi ciclo y quiero irme bien, no con un mal recuerdo de mi despedida del fútbol.

Queridos amigos, de esta saldremos juntos, respetemos las normas establecidas, pero también recordemos, que empresas están aprovechando este momento difícil que nos toca vivir, acordémonos de esas empresas, que en este momento, están mostrando que tan bajo pueden llegar! — Leao Butrón (@Leaobutron) March 16, 2020

-¿Te ha llamado Mario Salas?

La verdad que conmigo no ha conversado nadie.

-¿Cuál es la principal referencia que tienes de él?

Yo a Mario Salas lo conozco por la buena campaña que hizo en el 2018 con Sporting Cristal. Ya habrá tiempo de conversar en persona cuando pase esta situación. De cualquier manera un cambio determina un impulso en el estado de ánimo de un plantel. Pero eso no quita el sinsabor de la partida un gran profesional y gran persona como Pablo Bengoechea.

-¿Es cierto que intentaron convencer al profesor Bengoechea para que se quede?

Eso es cierto, lo que se filtró en redes y en algunos medios es verdad. Antes del Clásico, un grupo de jugadores conversamos con el profesor e intentamos convencerlo para que se quede con nosotros y sacar adelante la situación. Lástima que no pudimos hacer que cambie de opinión.

-¿Cuánto daño el caso de las indisciplinas en el plantel?

Eso es algo que no se puede negar, la indisciplina le hizo daño al grupo. Aunque yo tengo una posición particular sobre ese tema de los programas de espectáculos. Para mí solo buscan hacer negocio con las desgracias de las personas, por eso trato de no hacer caso ni dar importancia a lo que aparezca allí. Creo que esas cosas debemos manejarlas de manera interna. Sin embargo, la situación se complicó tanto que llevó a que todos nos cansáramos con eso. Lamentablemente hubo gente que no entendió que se estaba afectando al equipo. Eso sí, si vamos a hablar de los problemas que tuvo el equipo en los últimos meses no podemos dejar de lado algo muy importante: el tema deportivo. Más allá del tema mediático con algunos compañeros, el equipo tampoco respondía en la cancha y los resultados comenzaron a ser cada vez más esquivos. Eso complicó todo el arranque de esta temporada.

-¿Le habrías dado un fuerte jalón de orejas a Jean Deza, tal cual lo planteó Aguiar?

Mira, el ‘Canario’ (Aguiar) tiene un temperamento especial, por eso dijo eso. Otro que tiene un carácter parecido, aunque no parezca, es Rinaldo (Cruzado). Yo manejo esas cosas con más tranquilidad, trato de darle un equilibrio al grupo. Es bueno que en todo plantel exista esa mixtura para manejar las situaciones. Uno busca de diferentes maneras concientizar las cosas, pero algunos no hicieron caso.

-¿Estos días de pausa ayudarán a que Alianza comience de cero después de estos tres meses difíciles?

Sí, estos días dentro de todo nos van a servir para replantear las cosas, para mejorar el estado de ánimo y tratar de hacer mejor las cosas en el corto plazo.

-¿Crees que el tercer arquero de la selección peruano debería ser un joven como Renato Solís o Alejandro Duarte?

Siempre he pensado que en una convocatoria de la selección peruana tienen que estar los mejores, al margen de la edad o de la experiencia. El profesor Gareca ha demostrado que formando un equipo base ha logrado un éxito y eso nadie puede discutirle. Y si hablamos de arqueros queda claro que Pedro Gallese hace la diferencia y que seguro le van a renovar la confianza. Pero detrás de él todo es más parejo y muchos tienen posibilidades de llegar. Si me preguntas por un arquero joven, creo que por rendimiento y por la liga en la cual está, tendría que estar Alejandro Duarte. Sin duda, pero aquí también hay arqueros que están en un rendimiento muy parejo. Por ejemplo, Manuel Heredia está destacando hace tiempo, será “loquito”, todo lo que quieras, pero está haciendo la diferencia ¿o no? ¿Por qué no pensar en que lo llamen a él también?

-¿Propondrías que el torneo se reanude unas dos semanas después de que termine la cuarentena y esto permita que se recuperen físicamente?

Sí, si lo que realmente importa es el espectáculo deberían dar un par de semanas por lo menos para que los clubes retomen los trabajos con sus futbolistas. Pero en muchos lados lo que importa es la plata y van a querer reanudar como sea las competencias. Ojalá que se piense en el espectáculo y que reordenen bien los tiempos pensando en el bienestar de los deportistas.

-¿Quizá podría cancelarse la realización de la Copa Bicentenario?

Con tantas cosas que han pasado en las últimas semanas, me había olvidado de ese torneo. Pero lo más lógico es que no se juegue o que se busque un calendario donde nadie sea perjudicado. Yo soy de los que piensa que se puede jugar miércoles y fin de semana. ¿Por qué no? Si somos deportistas de alto rendimiento, con una buena preparación no nos debería costar. Además, los equipos no solo tienen once jugadores podrían rotar. Esperemos que pase esta situación y ver cómo se ordena el cronograma de competiciones.

VIDEO RELACIONADO

Alianza vs Racing: Atajada de Leao Butrón (Video: ESPN) (Trome)

Más en Deporte Total