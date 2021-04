Conforme a los criterios de Saber más

Para los amantes del baloncesto, hablar del Coach Carlos Morales evoca nostalgia. Los comentarios, junto a su dupla Álvaro Martín, en ESPN han quedado marcados en la memoria colectiva del deporte en la comunidad hispanohablante. El Comercio conversó con uno de los integrantes del programa ‘Análisis NBA’ sobre la coyuntura actual: los Brooklyn Nets y sus opciones, Los Angeles Lakers y su nueva identidad y la evaluación de Facundo Campazzo tras cumplir cuarenta partidos en la NBA.

-¿Los Nets son los máximos candidatos para ganar la NBA? ¿Quién crees que podría dejarlos sin Finales de la NBA?

El personal lo tienen. Los campeonatos no se ganan sobre la mesa, eso lo tenemos claro. Tienen que refrendar lo que tienen en la cancha. Aunque creo que tienen exceso de talento en distintas posiciones, sobre todo en el ala pívot y pívot. Eso puede ser muy bueno o malo, dependiendo de la química. También hay que tener en cuenta el costado defensivo de la cancha: no defienden bien y eso puede ser perjudicial en la postemporada. Yo creo que cualquier equipo que esté conectado en PlayOffs los podrían dejar afuera. No creo que ningún plantel sea mejor que el de ellos, pero tienen que demostrarlo en el campo. En PO, muchas veces los equipos se encienden y terminan dando sorpresas, como sucedió con Denver frente a UTAH y también frente a Clippers.

-Los Angeles Lakers sufrieron muchas bajas en esta temporada, ¿cuál es la nueva identidad del equipo de Frank Vogel?

Ellos perdieron a sus dos pilares: la ofensiva y defensiva de Los Angeles Lakers gira en torno a lo que hagan LeBron James y Anthony Davis. Con ellos dos fuera, han tenido que rearmarse a la mala. Han tenido que jugar un baloncesto colectivo, donde no se tenga que contar con un estelar que se cargue de puntos todas las noches. Eso toma tiempo, por eso los hemos visto tener muchos problemas en los partidos recientes. Están jugando sin dos patas importantes de la mesa, hay que ver si pueden mantenerla de pie. Yo creo que poco a poco van a construir una nueva identidad hasta que regresen LeBron y AD.

-Hablando sobre Facundo Campazzo, ¿cuál es la evaluación que haces de su temporada en la NBA?

Facundo es un bendecido, un elegido. Ha tenido éxito en todo lo que ha hecho en su carrera como jugador de baloncesto. Desde que empezó a jugar en Peñarol, pasando por los primeros trabajos en la selección, en Murcia y en el Real Madrid. Se ha establecido como un armador polifuncional. Ahora, como mencionas, tenía que plantar bandera en la NBA, conocer a sus compañeros y ganarse la confianza del entrenador; sin embargo, las lesiones de sus compañeros han hecho que de un paso al frente y empiece a producir de inmediato. Distribuye muy bien el balón, lanza bien de campo y defiende bien. Se ha establecido en la NBA. El coach sabe que puede confiar en Facu.

-Pese a su gran defensiva, Facu se ha establecido como un jugador confiable, ¿alcanzará para que lo tomen en cuenta en los PlayOffs?

El coach Malone tiene al equipo para los últimos minutos. Que haya confiado en Facu para seis de esos partidos es bastante. Denver no es como los equipos que tienen un sexto hombre que termina jugando como titular, como era el caso de ‘Manu’ en Spurs. Para mí, los titulares son los que terminan los partidos cerrados. Veremos si es que Facundo se convierte en un jugador del clutch, creo que podría hacerlo muy bien.

-Por último, ¿James Harden es el MVP de esta temporada?

El MVP ha cambiado de manos en siete veces en esta temporada. Eso se da por muchos factores: el nivel de tu equipo, las lesiones, el coronavirus, entre otros. LeBron James, antes de la lesión, era el máximo candidato, lo mismo le pasó a Giannis Antetokounmpo. Así ha pasado en muchas ocasiones. Por decirlo de alguna manera, esta semana es James Harden, pero no me animaría a dar un candidato.