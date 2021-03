Ricky Rubio a El Comercio: “Aún no tomo una decisión sobre mi participación en Tokio 2020”

Conforme a los criterios de Saber más

Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron aplazados del 2020 al 2021 por la pandemia del coronavirus; sin embargo, los deportistas no conocen los detalles de una posible participación en el certamen más importante del año. El Comercio le consultó a Ricky Rubio, armador de Minnesota Timberwolves en la NBA y la selección de España, sobre su presencia en los JJ.OO. y este afirmó que “no ha tomado una decisión”.

La incertidumbre en torno a los Juegos Olímpicos se ha hecho evidente en los atletas. Ni los propios concursantes ni sus Federaciones conocen a detalle lo que sucederá en Tokio el próximo mes de julio. Si bien las autoridades han afirmado que los JJ.OO. se realizarán, no han esclarecido todas las dudas.

El Comercio accedió a la conferencia de prensa de los Minnesota Timberwolves tras la derrota por 137-121 frente a Los Angeles Lakers. Le pude consultar lo siguiente a Ricky Rubio: “T engo dos consultas para ti. La primera, hoy (ayer) jugaste muy bien, quisiera conocer tus sensaciones tras el partido; y la segunda es sobre los Juegos Olímpicos, ¿has confirmado tu participación en el evento?”.

Ricky Rubio promedia 8.5 puntos, 3.1 rebotes y 6.7 asistencias por partido en esta temporada de la NBA

El armador de la selección de España contestó lo siguiente: “Hoy (ayer) he jugado muy bien, ha sido uno de mis mejores partidos. Últimamente me estoy sintiendo muy cómodo con el equipo , con el sistema y eso se refleja en las estadísticas y también con las sensaciones que tengo sobre el partido”.

Luego añadió lo siguiente: “Sobre los Juegos Olímpicos, con lo que estamos viviendo es muy difícil planear y saber lo que va a pasar. No sé si es que se realizarán los Juegos Olímpicos, que al final parece que sí, tampoco me han dicho si es que habrá una burbuja sanitaria o no. Antes de decir que sí a cualquier cosa, tengo que evaluarlo. Me gustaría estar, pero hasta no saber las condiciones, es difícil darte una respuesta” .





Entrenador de Timberwolves: “Ricky es un verdadero líder”

Como parte de la cobertura del partido, pude conversar con Chris Finch, entrenador de Minnesota Timberwolves, sobre el desarrollo de Ricky Rubio en la presente temporada.

El entrenador respondió lo siguiente: “Ricky es la verdadera definición de un líder. Organiza y hace todo con el ejemplo, se lleva muy bien con los jóvenes y los ayuda. Tiene una gran relación con Anthony Towns, para mí es grandioso tenerlo en el equipo. Me impresiona su capacidad para crear jugadas y también para defender, es un jugador muy inteligente ”.