Evolucionando año tras año, corriendo desde la distancia más corta hasta la más larga, ‘Danielzinho’ -como se le conoce- forjó su propio camino como velocista y fondista. En medio de todo, Perú fue el país que más le marcó en su carrera. Y no es para menos.

En nuestro territorio, el atleta brasileño conquistó su primera medalla en este deporte, una de oro, en los Juegos Suramericanos de la Juventud desarrollados en Lima. Y, tras su rápida evolución, en el 2021 protagonizó el mejor debut nunca antes visto de un maratonista sudamericano en nada menos que “El Bicentenario del Perú”, logrando un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 4 segundos. Simplemente increíble.

Tras Perú, siguieron los éxitos de Daniel Ferreira y de hecho, ya hizo historia en este deporte. En la maratón de Seúl de este año (categoría Platinum en el circuito de World Athletics), el brasileño logró convertirse en el atleta no africano con mejor tiempo del mundo con un récord de 2:04:51, superando la marca que en 1998 estableció su compatriota Ronaldo da Costa (2h06m05). Y solo tiene 24 años.

Por ello, en esta entrevista exclusiva para El Comercio, Daniel Ferreira nos cuenta -en medio de sus dificultades para hablar castellano- su historia deportiva, los giros inesperados de su vida, la razón por la que hoy vive en Kenia y lo especial que ha sido el Perú en su aventura para ser el mejor.

***

—¿Cómo iniciaste tu aventura deportiva?

Yo empecé en fútbol. Jugaba de volante y mi función tenía que ver principalmente con las marcaciones y corría mucho. Cuando terminaba los entrenamientos, el entrenador me decía que tengo una performance muy buena como corredor y que por qué no me cambiaba de deporte, que vaya para atletismo. ‘Creo que vas a descubrir que es un deporte que le va a dar más sentido en tu vida, a diferencia del fútbol, donde hay oportunidades muy difíciles para transformarse en un profesional. En atletismo te puede ir muy bien’, me decía. Entonces cuando escuché eso, me cambié de deporte.

—¿En qué club jugaste?

Yo jugaba en un club de fútbol de mi ciudad. Era un club muy conocido en el interior de Sao Paulo. Muchos buenos jugadores salieron de ese equipo y en un futuro yo quería ser uno más en la lista. Recuerdo que tuve una experiencia en otro estado, en Paraná, donde tienen el club Coritiba. Yo iba a hacer mi primer test para entrar como futbolista profesional ahí, pero en aquel momento me cambié al atletismo. Mi familia me apoyó. En un comienzo fue difícil, porque entrené fútbol desde los seis años hasta llegar a los 12. Cambiar en aquel momento fue muy complicado para mi familia, para mí también un poco, pero me encantaba correr también.

—¿Cómo fue esa transición?

Al comienzo fue difícil, pero después de dos meses participé en un campeonato nacional en Brasil y acabé ganando la prueba, que dio la clasificación para los juegos suramericanos Lima 2013. Después de ese título fue donde empezó todo para mí.

—¿Qué dificultades y adversidades has tenido que superar?

Muchas cosas tuve que superar. Viví en el interior del país y mi mamá trabajaba para ayudarnos a mí y a mis hermanos -tengo cinco-, así como también para solventar los gastos de la casa. A mi padre solo lo conocí cuando tenía más o menos tres años. Entonces, no tengo tantos recuerdos de él. Desapareció hace muchos años. Dentro de mi vida, el deporte me alimentó, me crió y me mostró la disciplina, que es muy importante. Pero tuve varias dificultades. Trabajé cuando era joven para seguir con los entrenamientos, por ejemplo. Hoy estoy muy feliz, pero antes fue una dificultad total para llegar al tope del atletismo.

—¿Alguna vez meditaste renunciar al deporte?

Ya había ganado diversos títulos, diversos suramericanos en todas las categorías, me destaqué mucho, pero cuando llegó el 2019, yo decidí abandonar el deporte y trabajar en la parte rural de Brasil. Así estuve seis meses lesionado y decidí parar de una vez.

—¿Cómo lograste volver?

Mi mamá me habló, me dijo que esa cosa (el trabajo rural) no era para mi vida, que necesitaba volver al deporte. Fue así que en el 2020 volví muy fuerte, conseguí grandes marcas compitiendo en Brasil. Y el 2021 fue una respuesta de todo lo que estaba pasando en mi vida, de haber abandonado la carrera por lesiones y por no estar bien mentalmente. Yo pensaba que no podía tratar el tendón de aquiles. Me dolía mucho. Pero cuando volví, decidí entrenar en Kenia, trabajé con los mejores del mundo en medio de la pandemia.

Daniel Ferreira | Foto: ADIDAS / MarceloBSF

—¿Siempre has contado con el apoyo en tu país?

No siempre, necesitaba lograr resultados expresivos y ganarme mi lugar. Ahora tengo el apoyo de mis patrocinadores y del gobierno, pero todavía estamos al principio del trabajo para llegar al mismo nivel de los demás deportistas de élite del mundo.

—¿Cuáles son las claves de tus logros?

Si tienes un sueño, tienes fe de que puedes llegar muy lejos y personas que te apoyan por más dificultades que pases, si tú tienes todo ese conjunto, puede pasar un año, dos o más, pero finalmente logras llegar a tu meta. Basta creer que es posible. Esa es mi clave en este momento.

—¿Qué representa el Perú para ti y tu carrera?

Tengo un cariño muy grande por el Perú, porque ahí he corrido las dos carreras más importantes de mi vida: la maratón del Bicentenario y también porque mi primera medalla en este deporte fue en ese país, en los Juegos Sudamericanos de Lima 2013. Ahí fue mi primera medalla en atletismo (oro en 3000 metros).

—Justamente en esa maratón del Bicentenario debutaste oficialmente como maratonista. Diste el salto…

Sí, recuerdo que faltaban pocos meses para los Juegos Olímpicos y Perú decidió hacer la maratón clasificatoria para Tokio 2021. Entonces, me inscribí. En aquel momento estaba prohibido entrar al Perú por la gran cantidad de casos de covid que habían en Brasil. Creo que fui el único brasileño que estaba en Perú, porque yo llegué de Europa. Hablé que estuve entrenando dos meses en Kenia y me dejaron entrar al Perú, donde conseguí mi primera maratón y mi primera marca con 2 horas y 9 minutos, rompiendo la marca de la prueba y siendo el mejor logro de un brasileño en Sudamérica.

—¿Qué tan especial fue ese logro para ti? ¿Sientes que te sirvió de mucho para conseguir tus siguientes metas?

Sí, porque antes yo hice un test en el Comité Olímpico brasileño e hice una preparación en el 2017. Ellos hablaron que podría ser un excelente atleta en el maratón y yo pensé que no sería muy bueno. Yo estaba acostumbrado a correr los 5k, los 10k, o media maratón. Entonces, empecé a prepararme para competir en una maratón y entrené cuatro años para esta disciplina. Tuve la oportunidad de entrenar en otro país (Kenia) y correr mi primera maratón en Perú, por lo que creo que nada llegó por sí solo. Además, yo ya tenía experiencia de correr en el Perú, corrí diversas veces. Me encanta el Perú, las personas y todo. Es un país que llevo en mi corazón y en mi vida. Entonces, correr mi primera maratón en Perú para mí fue un sueño, fue muy increíble. Además, hice 2 horas y nueve ahí, logrando mi primera marca para asistir a los Juegos Olímpicos.

Daniel Ferreira debutó con victoria en la maratón Bicentenario del Perú, que le dio la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio | Foto: Legado / PauL3

—Este año ha sido de ensueño para ti, has logrado hacer historia en poco tiempo como maratonista. ¿Qué se siente ser el atleta no africano más rápido en una maratón?

En un comienzo fue algo normal, pero hoy lo veo cómo una óptima oportunidad de proteger algo que conquisté. Antes era imposible que un atleta no africano pueda correr debajo de las 2 horas y 5 minutos. En 2020, cuando vi a un japonés que corrió 2:04:56, yo pensé que sería imposible hacer esa marca. Pero el que sabe que puede ser muy bueno en la maratón, aquel que cree que puede ir más lejos, sueña siempre con la mejor marca del mundo. Estoy contento por ser el mejor no africano del mundo, pero ahora lo miro como si fuera un vidrio, que todos tienen una piedra y quieren romperlo.

—Siendo todavía muy joven, ¿a qué te motiva ser el sudamericano más rápido?

Ahora que he logrado esto, todos me miran cuando llego a las carreras. Los kenianos me conocen ahora. Creo que he evolucionado mucho, pero es un gran peso para mí ser un atleta muy joven en la maratón. No solamente se trata de ser el mejor, es seguir evolucionando.

— ¿Sientes que puedes conseguir una medalla en París 2024?

Creo que una medalla olímpica es el resultado de mucho trabajo, es mi sueño. Pero primero necesito evolucionar, corregir errores y madurar, tenemos 18 meses para París y espero llegar preparado y listo para dar lo mejor de mí, la medalla vendrá como resultado.

—¿Cuál es tu principal sueño en este deporte?

Quiero hacer historia en el deporte, así como ser una gran persona. Quiero ayudar a muchas personas, a brasileños. Quiero ganar un día una ‘Major’ y ganar una medalla olímpica. Yo sigo entrenando mucho, estoy haciendo una preparación. Corrí en los Juegos Olímpicos, corrí en el mundial, ahora estoy corriendo acá y esas pruebas que estoy entrando no tienen que finalizar. Espero un día ser el ‘king’ de maratón y buscar el récord más importante del mundo. Eso pasa por mi cabeza todo el tiempo cuando estoy en Kenia. ¿Será que algún día puedo romper la marca del mundo así como Ronaldo Da Costa? Esa pregunta me la hago todos los días. También siempre busco seguir evolucionando y seguir forjando lo que quiero hacer para el futuro.