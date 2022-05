Nació y creció en Las Vegas, Nevada, una ciudad con un vertiginoso estilo de vida y con distantes costumbres a las nuestras, pero en la sangre de Floyd Díaz siempre estuvo Perú. Latía por sus venas el criollismo nacional, el sabor y la pasión por hacer lo que ama desde que tiene uso de razón: el boxeo. De eso se encargó su padre, Mike. Hoy a sus 18 años ‘Cashflow’, como el propio Floyd Mayweather lo apodó tras un encuentro que tuvieron años atrás, es una de las grandes promesas del pugilismo y su sueño es representar a la blanquirroja en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. “Es el sueño mío”, deja en claro en el diálogo con El Comercio a través de una videollamada.

“Desde los 2 años comencé a entrenarlo. Yo le di el nombre de Floyd, como Floyd Mayweather Junior. Le di ese nombre porque era mi peleador favorito. Desde esa edad era bien inteligente. Sobre los 2 años le enseñé de dónde le di ese nombre viendo muchas peleas en la ‘tele’ y diciéndole: ‘Mira, ese peleador tiene tu nombre’. A él le encantó el boxeo desde chiquito”, nos cuenta emocionado Mike Díaz, el padre orgulloso recordando los primeros pasos de su hijo.

Posteriormente, ya con 4 años, Mike buscó que Floyd pueda entrenar de manera profesional y acudió nada más y nada menos que con el tío de Mayweather, Roger, que en ese entonces era el coach del exboxeador estadounidense. “Me dijo que él era muy chiquito, que no entrenaba a nadie debajo de los 8 años. Yo le dije que le dé un chance porque es bien inteligente, pero él me dijo que le dé unos años más”, rememora sobre ese primer acercamiento.

Sin embargo, la palabra rendirse no forma parte del vocabulario de los Díaz. Es así que al año y medio regresaron buscando esta vez obtener un sí como respuesta. “Fui otra vez y le dije que aprendió más todavía. La disciplina estaba ahí con él. El tío de Mayweather no me creía, pero lo vio una vez. Lo metió en el gimnasio y en 10 minutos cambió de parecer. Dijo que sí. ‘Lo entreno porque mira lo que sabe’, fueron sus palabras. Y me enseñó lo que hicieron en esos 10 minutos. Entonces con 5 años y medio comenzó a entrenar. La paga era de 75 dólares al mes y ahí empezó todo”, devela el padre de Floyd. “De ahí en adelante cualquier nene de cualquier edad, si podía entender el boxeo, él lo entrenaba. Mi hijo abrió la puerta a muchos nenes de ese lugar”, agrega.

Floyd Díaz posando con el tío de Floyd Mayweather. / Instagram

Mike nos confiesa que trabajó incansablemente en encontrar la ubicación del gimnasio del tío de Floyd Mayweather para que sea él quien entrenara a su hijo. “Yo vi dónde Floyd Mayweather enseñaba. Se veía las zonas de afuera y era como Chinatown. Me puse a buscar el gimnasio y lo encontré”, apunta con una leve sonrisa en el rostro.

Floyd Díaz, pese a que aún no ha venido al Perú, conoce mucho de la historia, comida, lugares turísticos y hasta de algunos peleadores nacionales. “Me gustan los alfajores, el ceviche, de todo. De peleadores peruanos he visto a (Jonathan) Maicelo y Linda Lecca, que también fue campeona”, nos cuenta en un entendible español. “Mis ídolos son Sugar Ray Leonard, Mayweather Jr., Mohamed Ali y Héctor Camacho”, continúa.

ENCUENTRO CON FLOYD MAYWHEATER

En dicho gimnasio, las cámaras de una importante cadena internacional llegaron acompañando a Floyd Mayweather y allí, el entonces campeón mundial, conoció al pequeño Floyd Díaz.

“Estaba alegre (Mayweather) porque vio el talento que mi hijo tenía. El mismo día que estaban las cámaras de televisión le puso ‘Cashflow’. Ese apodo quedó siempre desde ese momento. Mi hijo era como la promesa de Mayweather”, detalla Mike.

“La misma familia de Mayweather hace tiempo me dijeron que mi hijo está más adelantado que Mayweather cuando este tenía su edad”, añade el padre de ‘Cashflow’.

Ya de joven, Floyd Díaz estampó su firma con Top Rank, una de las más grandes empresas de promoción de boxeo fundada por Jabir Herbert Muhammad y Bob Arum, que se incorporó en 1973 y tiene su sede en Las Vegas, Nevada. El artífice de esto fue J Prince, reconocido promotor estadounidense.

“Siento que soy muy incómodo como peleador. Soy muy inteligente a comparación de otros peleadores. Ellos no están en el mismo nivel que yo. Me muevo mejor, pienso mejor y siento que estoy 10 pasos más adelante que los demás”, fue la descripción que se hizo Floyd Díaz como peleador. Su reciente combate fue en abril del presente año contra Blake Quintana, al cual venció por KO. Tiene un récord de 4-0 a nivel profesional.

Floyd Díaz ha representado a Estados Unidos en algunos campeonatos junior y ganado varias medallas, pero no continuó representando a dicho país porque su idea era ser profesional más pronto que tarde, como finalmente sucedió, y no tener que esperar cumplir con los procesos o requisitos que exigen en USA para ser un boxeador reconocido por dicha federación.

ACERCAMIENTO CON PERÚ

El año pasado, Floyd y Mike tuvieron un acercamiento con personas del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para poder conocer su situación y principalmente su deseo de poder representar al Perú, pero las conversaciones no progresaron.

“Yo hablé con Antuco Álvarez, promotor de boxeo. Él nos puso en contacto con gente de allá para representar al Perú. Él quiere que nosotros vayamos para allá”, indica Mike.

“Sí, hablamos para que Floyd represente a Perú en los Juegos Olímpicos. Era el objetivo, pero la federación peruana tiene muchos problemas. Era lo mejor para nosotros poder acelerar los papeles de Floyd en Perú, pero la federación no ponía mucho de su parte”, nos dice por su parte Antuco Álvarez.

El objetivo de la familia Díaz es que Floyd se convierta en campeón en el 2024, a los 20 años de edad, para así igualar el récord que tiene Mike Tyson. Sin embargo, el gran sueño es poder representar a Perú en los Juegos Olímpicos París 2024.

Floyd y Mike Díaz en el gimnasio de Top Rank. / Instagram

“Yo ser el futuro para Perú. Quiero poner a Perú en el mapa y siento que tendremos una gran chance de ganar el oro en los Juegos Olímpicos. Sé lo que tengo y quiero demostrárselo a todos”, sentencia ‘Cashflow’.

Un peruano que hace patria lejos de su tierra, pero que tiene listo un gancho directo para ganarse el corazón de todos.