Si bien en la convocatoria de la selección peruana no dejó mayores dudas más allá de la polémica de la ausencia de Raúl Ruidíaz y la presencia de Santiago Ormeño, el público siempre tiene a sus favoritos que quieren ver vestidos de la blanquirroja. Y este es el caso de jugadores como el mismo Ruidíaz, Paolo Guerrero y hasta Cristian Benavente.

Por eso, la encuesta El Comercio-Ipsos nos arrojó la sorpresa de que existe un deseo de volver a ver en la Bicolor a Cristian Benavente, actual volante de Alianza Lima que viene de marcar dos goles de manera consecutiva. Si bien no es titular, en los últimos partidos viene recuperando su nivel.

El equipo que usa Ricardo Gareca sale hasta de memoria, siempre girando alrededor de Christian Cueva, el ‘10′ de la selección. Por eso, cuando ha faltado el volante, la Bicolor ha visto mermado su rendimiento ya que no encuentra a un jugador con sus mismas características.

Por eso, la encuesta El Comercio-Ipsos preguntó al público por qué jugadores cree que ve como mejor suplente de Cueva para cuando esté ausente y la respuesta que primó fue la de Cristian Benavente, aún por encima de jugadores que vienen siendo convocados por Ricardo Gareca como Raziel García y Jairo Concha.





LOS FAVORITOS

Cristian Benavente fichó este año por Alianza Lima para recuperar actividad, ya que en su club en Egipto prácticamente no jugó durante el 2021. Con los blanquiazules, tuvo un debut soñado con gol de tiro libre, pero luego lesiones musculares no le han permitido estar al 100%. En las últimas semanas, ya recuperado, ha sido vital en el cuadro blanquiazul ingresando desde el banco.

Pero Benavente no juega de volante en Alianza Lima. Es decir, no ocupa el puesto que Cueva tiene en la selección peruana. El ‘Chaval’ es más un segundo delantero o un extremo, siempre acompañando a Hernán Barcos en la zona de ataque y tirado por la banda derecha.

No es titular en el cuadro de Carlos Bustos -no va a viajar a Buenos Aires para el partido ante River por una lesión-. Solo ha arrancado en tres de los diez partidos de la Liga 1, mientras que en la Libertadores inició en tres de los cuatro que ha jugado. Ya recuperado de sus molestias, ha aparecido en los tres últimos partidos. Se ‘inventó’ un penal ante la San Martín, marcó el segundo tanto ante la Vallejo y el tercero ante Municipal en una gran jugada personal. Su deuda es el torneo continental, donde no ha mostrado su valía.

El otro preferido para cubrir el lugar de Cueva es el también jugador de Alianza. Jairo Concha, quien está convocado entre los 28 citados para el repechaje. Si bien aún no debuta en un partido oficial, tuvo actividad con la Bicolor al ingresar ante Panamá y ser titular ante Jamaica en los amistosos de enero pasado.

Concha ha tenido mayor regularidad en Alianza. Fue el conductor para el título del año pasado y este 2022 tras un flojo inicio ya recuperó su mejor versión, esa de tratar de encarar siempre, de buscar el pase hacia adelante y sobre todo, la de buscar siempre la conexión con Barcos.

Jairo ha sido titular en todos los partidos que ha jugado, once en la Liga 1 y cinco en la Libertadores . En la selección estuvo citado, pero no salió en lista en algunos encuentros de Eliminatorias.

Los gustos siempre están y para Ricardo Gareca, hoy Cristian Benavente no está para ser citado. El volante llegó al Perú para acercase a la Bicolor pero aún no logra convencer. No se ha ganado el titularato en Alianza Lima y no tiene la regularidad cuando le ha tocado ingresar.