Un accidente aéreo no es muy recurrente, pero esta vez la mala fortuna llegó al boxeador Gervonta Davis. Durante este último sábado, el reconocido deportista se alistaba para viajar en su avión privado, pero un incidente cambió sus planes. Por fortuna, no pasó nada grave.

Según se pudo conocer, el pugilista abordó su nave, acompañado por varias personas, y el problema se presentó tras la partida. El avión cruzaba la pista para dejar el aeropuerto, pero nunca logró elevarse para dirigirse a su destino. Producto de ello, terminaron sobre un campo que se ubicaba a los alrededores.

No hubo heridos de gravedad y Gervonta Davis decidió compartir lo sucedido a través de sus redes sociales. En Instagram, el boxeador transmitió en vivo la escena de su nave accidentada y narraba los hechos. “Estoy conmocionado, esto ha sido algo de película”, comentó ante sus miles de seguidores que observaban el video.

Boxeador Gervonta Davis sufrió accidente con su avión privado. (Video: Instagram)

“El avión no pudo despegar. Despegó, pero no despegó. Dios mío. Yo estoy bien, solo que mi trasero está caliente, estoy sentado en este cemento caliente”, agregó. Además, confesó que no tiene planeado volver a subir a un avión a corto plazo, sino que buscará usar un auto o tren para trasladarse.

Gervonta Davis se alista para volver al ring

La carrera de Gervonta Davis, más conocido como ‘Tank’, sigue en alza y está a la espera de su próxima pelea. Actualmente tiene el cinturón en súper pluma, además de ser campeón de súper ligero y ligero. Dentro de seis semanas debería volver a la acción para defender una de sus coronas.