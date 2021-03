James Harden, jugador del Team Durant a El Comercio: “Siento que estoy jugando el mejor baloncesto de mi vida”

Conforme a los criterios de Saber más

La NBA volvió a sobreponerse ante el COVID-19 y consiguió organizar el All Star Game, como ha sido característico ininterrumpidamente desde 1951 –salvo en 1999 por el cierre patronal–. Si bien lo redujo a un día, en Atlanta, la liga desplegó una serie de ruedas de prensa con todos los jugadores que participarán en el evento. El Comercio estuvo presente como único medio peruano y conversó con James Harden, alero del Team Durant.

Kevin Durant, estrella de Brooklyn Nets, fue elegido como capitán de uno de los dos equipos del NBA All Star; sin embargo, una lesión le impedirá disputar el juego de las estrellas. No obstante, el ex Golden State Warriors no renunció a su capitanía y eligió a su equipo para el juego que se disputará esta noche.

Uno de los reservas del Team Durant será James Harden. El alero, desde su arribo a los Nets, le dio un envión importante al equipo de Steve Nash, jugando un rol importante: el ‘Barbas’ se convirtió en el armador del equipo, promediando 11.4 asistencias por partido, el líder de la NBA en esa estadística.

James Harden se ha convertido en el líder en asistencias en toda la NBA

El Comercio estuvo acreditado para el All Star Game. Debido a la pandemia, no se pude tener a los medios en el estadio como es habitual, abriendo un abanico de posibilidades para los medios extranjeros, como fue nuestro caso. Mediante la plataforma Zoom, pudimos estar cara a cara con varios jugadores de este All Star.

A James Harden le pregunté lo siguiente: “James, ¿sientes que estás jugando el mejor baloncesto de tu carrera?”.

Tras ello, el ex Rockets respondió lo siguiente: “Siento que estoy jugando el mejor baloncesto de mi vida. Especialmente, por lo que tuvimos que atravesar como equipo. Todo fue muy rápido, desde que llegué a mediados de temporada, tuve que adaptarme al plantel y ponerme en la misma línea que mis compañeros”.





De inmediato, realicé una segunda pregunta: “James, ¿qué esperas ganar con Nets en la presente temporada?”.

El ‘Barbas’ no dudó en responder: “El título es la obsesión de todos en la NBA. Yo quiero ganar el anillo de campeón, es por eso que viene aquí, a Brooklyn. Siento que toda la organización piensa de la misma forma, por eso decidí venir, para ganar” , finalizó.

James Harden es una de las estrellas de Brooklyn Nets

El proyecto Nets

Para la presente temporada, Brooklyn Nets armó un gran equipo en torno a Kyrie Irving y Kevin Durant. Sin embargo, durante el transcurso de la campaña, James Harden levantó la voz de protesta y pidió salir de Houston Rockets. De inmediato, los Nets le abrieron las puertas y el ‘Barbas’ arribó para convertirse en la tercera fuerza del equipo.

Con un plantel con tres All Stars, y conducidos desde el banco por Steve Nash, Brooklyn Nets planea pelear el campeonato de la NBA. Para ello, deberá ganar la Conferencia Este y esperar por un rival del Oeste para disputar las Finales de la NBA.

MÁS EN DT...