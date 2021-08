El nombre de Jonathan Maicelo apareció en más de una página deportiva y de espectáculos este lunes, luego de que sea el protagonista de unas polémicas imágenes en las que agrede a una mujer el último fin de semana antes de una exhibición de boxeo de la que iba a participar.

“¡Vamos, batedía!”, le gritó la mujer, burlándose de su forma de hablar, generando que el deportista decida tomar su celular, tirarlo al suelo, patearlo e insultarla gravemente. Más de un usuario en redes sociales criticó la reacción del polémico boxeador.

Tras las distintas frases en su contra, Maicelo conversó con El Bocón y explicó qué sucedió desde su punto de vista. “Fumón, pastrulo, piraña. Nadie tiene derecho a insultarme, tampoco a burlarse de mi forma de hablar”, dijo Jonathan.

“Yo le pedí de favor que dejara de insultarme, pero lo hacía con más ganas. Le comenté al organizador del evento, me llevaron a cambiarme, regresé y seguía insultándome”, agregó el exretador al título mundial de peso ligero.

Además de explicar lo sucedido, Maicelo fue en contra de las feministas y pidió que no defiendan a capa y espada a la mujer con la que tuvo el percance.

“No sabía si la señora tenía un cuchillo o pistola, en el toldo, que habían puesto, solo se vio su mano misteriosa. Tumbé su mano. Fue mi reacción. Ella empezó la agresión verbal, me estuvo horas de horas ofendiendo. Ahora serán feministas cuando les conviene, seguro, pero ella me insultó y fue malcriada conmigo”, finalizó Jonathan.