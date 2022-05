Juan Pablo Varillas quedó eliminado en la primera ronda de Roland Garros frente (3-2) a Auger-Aliassime (ATP:9). Pese al resultado, el tenista peruano dejó una grata impresión ya que ganó los dos primeros sets, aunque luego el deportista canadiense se repuso y volteó el marcador.

Luego de casi una semana de ese duelo, el representante nacional reconoció sus puntos fuertes. “Primero lo sorprendí. Seguramente no se esperaba ese nivel. Creo que planteamos muy bien el partido con mi entrenador”, declaró a La Sobremesa de Ovación.

“Hice las cosas casi perfecto durante 1 hora y 40 minutos. Después él, obviamente, empieza a sacar mejor, tiene más experiencia en ese tipo de partidos, sabe cómo llevar los momentos”, añadió.

A pesar de la derrota, el representante nacional recalcó que estuvo satisfecho por su participación. “Obviamente hay nervios, pero creo que supe manejar muy bien los momentos, la tensión y debe haber sido uno de los partidos que menos nervios he sentido. Creo que fue un partido excelente de parte mío. Más allá del resultado, me voy contento con lo que hice en la cancha. Obviamente me hubiera gustado ganar”, expresó.

Juan Pablo Varillas mencionó que este tipo de torneos ayuda a ganar jerarquía para los siguientes enfrentamientos. “La única forma de acostumbrarse a eso es vivir ese tipo de situaciones. Puedo hacer 10 horas físico por día, pero vivir ese tipo de situaciones te da la experiencia para poder manejar mejor los momentos y poder llegar lo más tranquilo a cinco sets y poder jugar normal. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a la intensidad de estos jugadores”, explicó.