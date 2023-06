El tenista peruano, Juan Pablo Varillas derrotó 3-6, 6-3, 7-6 (3), 4-6 y 6-2 al polaco Hurkacz y se metió a la cuarta ronda del segundo Grand Slam del año. ‘Juanpi’ enfrentará al tercer tenista mejor del mundo según el ranking ATP, Novak Djokovic por octavos de final de Roland Garros.

Tras el final del encuentro, esto dijo Varillas sobre enfrentar a ‘Nole’. “Bueno, qué lindo, qué lindo, que linda experiencia. que lindo partido para jugarlo, seguramente en Chartrier, y volver ahí como el año pasado”.

“Me siento bien, no te voy a mentir, estoy cansado, pero nada extremo, me siento bien. Me vengo preparando bien. Uno entrena para este tipo de momentos. Deliz de estar en cuarta ronda”, agregó.

“Es tremendo estar en cuarta ronda, haciendo historia. me pone feliz por mi país, para todos los que me están siguiendo. Es un orgullo para mi darles un poco de felicidad”, finalizó.