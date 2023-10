Y el mar de Punta Lobos en Pichilemu fue quien le permitió celebrar al Perú. Primero fue Piccolo Clemente con una excelente performance y luego Mafer Reyes con un milagroso oro, con una sola ola en su cuenta a falta de dos minutos del cierre del heat, superó a la brasileña Chloe Calmon. Para luego dejar el momento más grato para Lucca Mesinas, quien se impuso en el surf open para colgarse la presea dorada y alcanzar el cupo para París 2024.

“Estoy feliz por esto que venía buscando, todo el año pensando en el cupo. No ha sido mi mejor año, pero feliz de cerrar de esta manera”, señaló el mismo surfista.

Pero no fueron las únicas medallas que salieron del mar chileno. Itzel Delgado remó hasta la medalla de plata en el SUP Race. Mientras, Miguel Tudela se quedó con la de bronce al caer en el último repechaje ante, justamente, Lucca Mesinas, al igual que Vania Torres, que alcanzó la de bronce en el SUP Surf.

Piccolo Clemente se proclamó bicampeón panamericano de surf, modalidad longboard, en los Panamericanos Santiago 2023 | Foto: Difusión

La surfista peruana María Fernanda ‘Mafer’ Reyes ganó la medalla de oro en longboard al vencer a la brasileña Chloe Calmon | Foto: Difusión COP

Lucca también clasificó a París 2024. (Foto: COP)

Así, la cuenta del surf terminó en tres preseas de oro, una de plata y dos de bronce, cerca a lo que cosechó hace cuatro años, aquel 4 de agosto en Punta Rocas con tres oros y tres platas y una de bronce.

JORNADA HISTÓRICA

Y fue la tarde la que coronó como especial este 30 de octubre, ya que Luz Mery Rojas se hizo del oro en los 10 000 metros de atletismo, dándole el cuarto oro a Perú en un solo día, siendo la mejor producción en la historia en una misma fecha.

La atleta siempre se mantuvo en el pelotón de la carrera, que consta de 25 vueltas a la pista atlética del Estadio Atlético. Cuando faltaban cinco vueltas, Luz Mery se colocó delante de todos y sacó una ventaja importante, que supo mantener hasta cruzar la meta.

Luz Mery Rojas ganó una nueva medalla de Oro para Perú en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Mientras, el judo sumó su primera presea gracias a Camila Figueroa en los -78kg. La nacional llegó a la definición por el bronce luego de caer en su primera pelea, pero ganar el repechaje ante una canadiense. En la lucha por la medalla venció a la ecuatoriana Vanessa Chala.

En Lima 2019 tres fechas fueron muy prolíficas en cuanto a medallas doradas. El 27 de julio con las victorias de Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco -ambos en maratón- y Diego Elías en squash. Luego, el 4 de agosto Punta Rocas de pintó de dorado con las preseas de Lucca Mesinas, Daniella Rosas y Piccolo Clemente, mientras que el 10 de agosto la paleta frontón fue la protagonista con Claudia Suárez y Kevin Martínez, además del oro de Alexandra Grande en karate.

Ahora, 30 de octubre del 2023 se vuelve un día dorado a nivel Panamericano para el Perú. Cuatro preseas de oro, además de una de plata y tres de bronce.

A falta de una semana de competencias y aún por ver algunas cartas como Diego Elías, Alexandra Grande, los chicos de vela y a Kimberly García y César Rodríguez en la marcha mixta, la delegación nacional ya suma 6 medallas de oro, con lo que es la segunda mejor participación en la historia de los Panamericanos. En Lima 2019 logramos 11 doradas y antes de ello, habías sumado ocho victorias en 16 participaciones, con tres doradas en Toronto 2015 como mejor resultado.

Medallero Santiago al lunes 30 de octubre.

En total ya sumamos 22 preseas (7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce), siendo también la mejor versión de una participación peruana, siempre por debajo de los logrado cuando fuimos anfitrione, cuando se logró 41 preseas.

El deporte peruano intenta crecer en medio de muchas dificultades y la fortaleza de nuestros deportistas de alto rendimiento lo lleva a alegrías como las de estos días desde Santiago.

