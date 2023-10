Por eso, el domingo fue nuevamente tendencia: tras algunos meses de recuperación, el ‘Bambino’ venía entrenando con normalidad en los últimos días y Claudio Ranieri, no veía la hora de contar con su goleador en el equipo. Y para el duelo ante Salernitana por la fecha 9 de la Serie A pudo ser convocado.

El solo hecho de verlo en el banquillo de Cagliari fue nota de tapa en todos los sitios online deportivos. La falta de gol en la selección -Perú no anotó en cuatro fechas- y la crisis en el ataque ofensivo -solo pateamos 3 veces en 360 minutos- hace que la recuperación de Gianluca Lapadula sea celebrada no solo en la Bicolor, sino en Cagliari, ya que su equipo está urgido de puntos y necesita pronto a su goleador al 100 por ciento. Alarma uno: en el empate ante Salernitana 2-2 en condición de visita y Ranieri prefirió no utilizarlo, tal como lo había señalado previamente en conferencia de prensa previo al partido. “Quiere venir a Salerno aunque no pueda jugar, pero querrá estar con el grupo entero”, dijo el DT.

¿Cómo analizan el regreso de Lapadula en Cagliari? El Comercio consultó al interior del club italiano, para saber si el delantero de la selección puede llegar en óptimas condiciones para la convocatoria contra Bolivia y Venezuela, en noviembre.

“Con Lapadula está todo bien. El señor Ranieri dijo en la rueda de prensa previo al partido que lo traería, pero aún no está listo para jugar. Así que esperamos la próxima partida”, comentó el trabajador de Cagliari.

“Lapadula se ha recuperado de la operación, está bien, ahora hay que coger ritmo de partido. Gianluca realizó su primer entrenamiento grupal el viernes por la mañana y finalizó el sábado”, agregó.

Una de las cosas que nos llamó la atención fue la foto que recibimos desde Cagliari, donde se le ve a Gianluca Lapadula nuevamente con un protector en la cara. “Sí, Lapadula lo usa siempre, en julio le operaron de la nariz”, finalizó nuestra fuente de Cagliari.

Roberto Pinna, periodista de “Centotrentuno”, medio que cubre Cagliari, reveló que Lapadula aún no puede ser titular en Cagliari. “Fue convocado ante Salernitana, pero puede ser ante Frosinone, pueda jugar un poco de minutos, para tomar una condición atlética mejor y después empezar como titular en Cagliari, para otros partidos, seguramente sumará algunos minutos ante Frosinone”, comentó a este diario.

“Titular creo que va a ser prematuro , porque él no juega desde los Play off en junio, hace cinco meses que no es titular, yo pienso que ante Frosinone tendrá unos minutos”, sentenció.

La convocatoria de Juan Reynoso será el próximo viernes. Ya sabemos cuáles son las dos imágenes a las cuáles seguir prendiéndole velitas.

Gianluca Lapadula ya está recuperado y puede tener minutos este domingo