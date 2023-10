*En el preembarque. Con 12 puntos en apenas 4 fechas y con 6 cupos y medio en juego, puede decirse que Argentina ya chequeó el pasaje de avión y está tomándose un café en el preembarque. Está en un nivel excepcional la Albiceleste, si mañana fuera el Mundial volvería a ser candidata. Funciona como un aparato de precisión y, como señaló Daniel Garnero hace una semana, “si va ganando es muy difícil quitarle la pelota”. La empieza a circular y el rival se desgasta corriendo sin tocarla. Encima, mantiene casi siempre su arco en cero, su defensa es de hierro. No tuvo problemas con Perú.





VIDEO RECOMENDADO El delantero de la Selección Peruana, André Carrillo, brindó declaraciones tras la derrota contra Argentina por 2-0 en el Estadio Nacional. "Fueron superiores, fuimos pocos agresivos. Son jugadores de alto nivel, eso todo el mundo lo sabe", además precisó lo difícil de tratar contra Lionel Messi, "Marca la diferencia, no solo en las eliminatorias, sino también en su club", sostuvo. (Fuente: América TV)

*Siempre Messi. El lunes, Messi cumplió 19 años en Primera División. Y sigue poniéndose la capa de superhéroe. Volvía de una lesión y estampó dos golazos para el 2 a 0. Hace las cosas más notables con una naturalidad increíble. Diecinueve años regalando genialidades todas las semanas. Eso el fútbol no lo vio nunca. Dicen que en la MLS le regalan los goles. ¿Acá también…?

*Poco gol. El conjunto de Lionel Scaloni está ofreciendo auténticos festivales de fútbol, no obstante hay un puntito oscuro, casi invisible: tiene poco gol. Juega para 5 a 0 pero gana por la mínima. Lo disimulan los tantos de Leo. Lautaro Martínez golea en el Inter, vistiendo la celeste y blanca está enemistado con la red. Son perro y gato. Y Julián Álvarez aporta movilidad, asistencia, presión, pero también está negado con el gol.

*Evolución. Si Ecuador es el fútbol con mayores progresos de las últimas décadas en Sudamérica, Venezuela es el segundo. Hasta unos quince años atrás muchos sacaban cuentas y planteaban: “Hay que golearlos para tener buena diferencia de gol”. Ahora se exprimen el cerebro para ver cómo le empatan. La Vinotinto pasó por encima de Chile con un 3 a 0 celebradísimo y un Yeferson Soteldo imparable. Un metro 59 de talento y picardía es Yeferson. Venezuela tiene apenas 2 goles en contra en 4 partidos. En otras épocas ya tendría 14 ó 15. Fernando “Bocha” Batista es una pérdida irreparable para la Selección Argentina. Se fue porque Venezuela le ofrecía un contrato mejor y ser comandante en jefe. Es un entrenador magnífico y ya empieza a ser idolatrado en la tierra de Bolívar. “El fútbol venezolano era como un submarino, nadie lo veía”, suele decir el médico Richard Páez, una de las figuras cumbre del balompié del país, primero como gran futbolista, luego como exitoso entrenador. Ahora está en la superficie.

*Nuevo rostro. El de Uruguay. Un equipo joven, metedor como siempre, pero con ganas de articular buen fútbol y atacar. Con esas premisas instauradas rápidamente por Marcelo Bielsa superó a Brasil 2-0 luego de 22 años sin poder vencerlo. Muchos técnicos uruguayos, despechados por no ser elegidos para el cargo en la Celeste, criticaron a Bielsa, también cantidades de hinchas porque no convocó a Suárez y Cavani, pero ya están apareciendo los “Gracias, Marcelo”. Es un Uruguay más moderno, sin discusión.

*Normalitos. “Cada día peor” y “Un desastre llamado Brasil”, son algunos de los titulares de los medios brasileños tras la caída ante Uruguay. Ya venían siendo críticos cuando venció sin merecerlo a Perú en tiempo de descuento y luego con el empate ante Venezuela siendo local. Fernando Diniz es un técnico interino, sin embargo, el trasfondo es otro: Brasil se ha llenado de jugadores normalitos. Hay muchos buenos, pero ningún fenómeno como los de otras épocas. Y, pese a todas sus condiciones técnicas y su habilidad, Neymar no puede ser líder de un grupo. Desde luego, le va a sobrar para clasificar al Mundial, pero a Brasil se le pide otra cosa, más juego, ser la potencia regional que siempre fue. “Brasil vive una pesadilla”, tituló Placar. Y Globoesporte fue también lapidario: “Montevideo fue escenario de un espectáculo de terror donde el técnico tiene una gran responsabilidad, no la única”.

*Cero. En el peor momento histórico de su fútbol, Bolivia volvió a perder -cuarta derrota en cuatro presentaciones- y ya se habla de cesar al DT Gustavo Costas. Pero no hay dinero para la indemnización, y contratar un reemplazante también originaría un desembolso. El problema es más de fondo: no hay jugadores. Y no los hay porque no se trabaja en formación ni en infraestructura. “Todos nos quejamos porque tratamos de revertir esta situación, exjugadores, entrenadores, hinchas, periodistas… los únicos que nunca hablan son los dirigentes, ninguno abre la boca”, comentó en televisión Carlos Borja, excapitán de la selección mundialista de 1994.

*Malestar. El “Cada día peor” utilizado por la prensa brasileña también lo han repetido en grandes cantidades los periodistas e hinchas ecuatorianos en las redes sociales, pero hablando del pobre funcionamiento de la Tri y apuntando al conductor catalán Félix Sánchez. Colombia, al que Ecuador goleó 6 a 1 en la Eliminatoria anterior, esta vez se llevó un empate y mereció el triunfo. Muy posiblemente Ecuador llegue al Mundial 2026, eso no parece estar en peligro, pero la gente quiere ver jugar mejor a un plantel muy calificado, con el que se podría intentar otra cosa. No deja de sorprender la velocidad con que la Federación Ecuatoriana contrató a Sánchez luego de su calamitosa actuación con Catar en el Mundial pasado. Se le reclamaba más audacia a Gustavo Alfaro en el ciclo anterior, pero al menos armó un equipo desde cero, descubrió jugadores y se sabía a qué se jugaba. Ecuador era, con Alfaro, un equipo. Podía gustar más o menos, ya no se ve así, en este arranque de Eliminatoria ha quedado reducido simplemente a buenos futbolistas.

*Abierto. Así está el panorama para todos en la clasificación. Hay 42 puntos por delante y exactamente dos años de competencia. Muchas cosas pueden suceder. Hasta Bolivia tiene posibilidades si reacciona a tiempo. Entre el último y el séptimo hay apenas cuatro puntos de distancia. Pero el que quiera cambiar de timonel debe pensarlo ya. Paraguay lo decidió a la segunda fecha y ya consiguió su primer triunfo, que puede darle un aire nuevo. Perú y Bolivia seguro lo están pensando…