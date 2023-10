Manchester City vs. Brighton en vivo online se enfrentarán por la fecha 9 de la Premier League 2023-2024. El encuentro está programado para iniciar a las 9:00 a.m. (hora peruana), desde el Etihad Stadium. Los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola (3°) han tenido dos resultados contraproducentes en las últimas dos jornadas (derrotas ante Wolves y Arsenal); sin embargo, la gran plantilla que tienen ha disposición es un peligro constante. Por su lado, las ‘Gaviotas’, el equipo revelación, se ubica en la sexta posición. La transmisión del partido se puede ver a través de las señales de ESPN y Star Plus.

VIDEO RECOMENDADO Manchester City vs. Brighton en vivo online por la jornada 9 de la Premier League.