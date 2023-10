Es por ello, a poco de que finalice el Clausura, El Comercio realizó tres preguntas a destacados periodistas para tratar de explicar lo que podría pasar en este segundo torneo del año, tan criticado en los últimos días por el técnico de la selección, Juan Reynoso.

¿Quién es el gran favorito para ganar el Clausura? ¿Cree que Alianza puede llegar a la final directa? ¿Quién es el mejor futbolista en esta recta final?

Daniel Kanashiro - Direct TV

1. No hay un gran favorito, esto se define en la última fecha, me parece. Todos tienen un rendimiento parejo e irregular. Sería arriesgado hacer una proyección.

2. Sí. Alianza maneja un as bajo la manga que es la diferencia que tiene en el acumulado. Creo que el colchón del Torneo Apertura le es suficiente, más allá de los problemas de alineación, para asegurar por lo menos la final directa.

3. En Cristal, Grimaldo sigue siendo la pieza más importante en ofensiva dentro de un colectivo. En la U, todo funciona basándose en el colectivo de atrás para adelante, por la presión que ejerce como conjunto. Melgar es netamente un colectivo de 11 que se mueve como una línea unificada. Alianza depende de la jerarquía y capacidad goleadora de Hernán Barcos, sin Barcos Alianza se queda sin definición.

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Entre Cristal y la U

2. Sí. Tiene ganado el apertura y casi seguro el acumulado.

3. No estoy seguro, ahí va Barcos, Ignacio, D’Arrigo, Edison Flores y Carvallo.

Irene Carranza - Revista Perú Deportes

1. Está muy peleado. Creo que estaría entre Melgar y Universitario. El envión anímico que ha tenido la U en ganarle a UCV a Trujillo es determinante. Por otro lado, Melgar llega de empatarle a Alianza en su propia casa, no es mérito menor.

2. Probabilidades existen. Sin embargo, Alianza ya no depende de sí mismo, tiene por encima de él equipos muy fuertes. Melgar no pierde hace cinco partidos, a Universitario le toca jugar en casa, poco probable que pierdan. Tal vez dudaría un poco de Sporting Cristal, tiene que dar la cara, ya que estos últimos 4 partidos ha ido de caída.

3. Más de un nombre se me viene a la cabeza. A mi parecer, Ureña ha sido un jugador que ha aportado muchísimo a Universitario. Un jugador que aguanta la presión, es bueno con la conducción de balón y es un hombre más en defensa. Lo único malo es que no le ha ido bien con las amonestaciones. El chileno cuenta con tres tarjetas rojas en todo el campeonato. Es rebatible, sí, pero esto no quita la gran campaña que ha realizado en la ‘U’. Otro, si me permites, debo mencionar, es Ignacio Da Silva en Sporting Cristal. Un jugador que ya renovó contrato y estaba al radar de otros clubes por su gran aporte. Es un candado para el arco de Cristal. Para mí, es uno de los mejores, por no decir el mejor defensa de la temporada.

Ornella Palumbo - TV PERÚ

1. Mirando el fixture, creo que Sporting Cristal tiene mejores oportunidades de sumar puntos.

Los celestes recibirán a Sport Huancayo, que le ganó hace poco a Melgar de visita, pero en el año ha triunfado poco fuera de casa. Luego, los de Nunes visitarán al alicaído Cienciano y cerrarán recibiendo a Alianza Atlético, partido que debería asegurar tres puntos para los rimenses.

Universitario de Deportes puede ganarle a UTC, que ha ganado un solo partido de visita en la temporada. De visita contra Cusco lo tendrá difícil, ya que los cuzqueños solo han perdido un partido en su casa en todo el año. Con Sport Huancayo es difícil decir. Le ganó de visita a Melgar hace poco, pero el resto del 2023 le ha costado sumar a tres fuera de su ciudad.

Alianza Lima visitará a Binacional, que se hace fuerte en la altura, aunque ha perdido contra los grandes, tanto frente a Cristal como a la “U”. Luego, los blanquiazules deben tener ojo con ADT que ha perdido solo dos partidos en el Clausura. Y cierran visitando a Garcilaso, que se defiende bien en su casa.

Melgar debe una fecha de descanso, lo que reduce sus oportunidades de sumar puntos.

2. Sí. Es líder de la tabla acumulada con seis puntos sobre si más cercano perseguidor, la “U”, ha recuperado a Reyna y Peruzzi para el tramo final y tiene posibilidades de sumar puntos en los partidos que le restan.

3. Ignácio, el zaguero de Sporting Cristal. En toda la temporada ha sido superada en contadas ocasiones. Es una garantía para evitar que el rival llegue al arco.

Pedro Ortiz Bisso - Periodista de El Comercio

1. Sporting Cristal.

2. Es el máximo candidato.

3. Piero Quispe, Jairo Concha y Ignacio

Eduardo Flores - Toque Fino - Marketing Deportivo

1. Diré dos candidatos, por el peso y la forma como estos equipos se han convencido de lo mucho que pueden dar. Entonces, sería Cristal y Universitario, a pesar de que Cristal resbaló en este último empate sorpresivo para todos, tiene plantel de sobra para ganar los tres partidos siguientes que faltan. En el caso de la U, la garra crema, este espíritu de confianza, yo también siento que vana dar la pelea hasta el último partido del torneo Clausura.

2. Claro que sí, Alianza es un equipo que ha demostrado saber pelear en los momentos más difíciles y tenían más de 6 lesionados o tenían que viajar a Cusco dos veces en una semana, tiene todo para llegar a la final sin ningún problema.

3. Los equipos que están arriba se debe al esfuerzo de sus mejores jugadores, en ese sentido hay una pelea palmo a palmo de tres jugadores en Torneo Clausura. Hernán Barcos en Alianza, Grimaldo en Cristal y Urruti en Universitario de Deportes.

El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.