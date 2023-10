Lo había anunciado Juan Reynoso, que se iban a dar cambios, pero pocos imaginaron que seguiría insistiendo con Andy Polo o que Nilson Loyola sería titular. Que los haya cambiado en el entretiempo responde por si mismo que sus variantes no funcionaron.

Sí respondió Franco Zanelatto. Cumplió Joao Grimaldo cuando ingresó y se le vio peligroso a Bryan Reyna sobre el final. Pese a ello, la Bicolor sufrió una nueva derrota y somos penúltimos en las Eliminatorias.

Así vimos a Perú

Pedro Gallese (5 pts.): Indefenso

Poco pudo hacer en los dos goles de Messi. Pero cuando se le necesitó, apareció para salvar a Perú de una goleada mayor.

Luis Advíncula (4 pts.): Perdido

Los dos goles llegaron por su banda. Tanto Tagliafico como Gonzalez le ganaron los dueños individuales. Fue superado ampliamente, ya que no contó con el apoyo de Polo. Nunca pudo sumarse al ataque y generar peligro por su banda.

Anderson Santamaría (3 pts.): Desatento

Fue una sombra en defensa, espectador de lujo en los goles argentinos. Sufrió en cada ataque rival. Lento en todo sentido. Fue cambiado por Renato Tapia en el entretiempo.

Luis Abram (4 pts.): Indeciso

Sufrió cuando tuvo que salir del área para marcar al escurridizo Julián Álvarez. Lento para los cruces e indeciso con el balón en los pies.

Nilson Loyola (3 pts.): Incapaz

Una nueva novedad de Reynoso que no funcionó. Ingresó en lugar de Trauco por sus características defensivas, pero no ayudó en esa faceta. De hecho, no siguió a Messi en los goles. Fue sustituido justamente por Trauco, el titular.

Wilder Cartagena (5 pts.): Sacrificado

Único contención en el medio. Luchó todos los balones, pero se vio abrumado ante la superioridad del seleccionado argentino. Tuvo un par de quites destacables.

(Foto: GEC)

Yoshimar Yotún (5 pts.): Batallador

Batalló y quitó un par de balones en el medio que se convirtieron en contragolpes que lamentablemente no terminaron generando peligro. Sin embargo, estuvo impreciso en los pases largos.

Andy Polo (3 pts.): Intermitente

Nuevamente fue de los puntos más bajos. No apoyó a Advíncula y cuando le llegó el balón en ataque, tomó malas decisiones. No cumplió con su objetivo de hacer el recorrido por su banda. Joao Grimaldo entró en su lugar para brindar mejores respuestas.

Franco Zanelatto (5 pts.): Atrevido

Entre imprecisiones y algunas decisiones erróneas en ataque, fue el que más peligro generó. En su debut, intentó siempre ir hacia adelante con su velocidad. Siempre se mostró como opción de pase.

(Foto: GEC)





André Carrillo (4 pts.): Sin ritmo

Jugando de espaldas al arco, peleando balones aéreos con los centrales, es uno menos. Perdió muchas pelotas. Cuando quedó frente al arco, casi nunca pudo superar a sus rivales y terminó dando pases hacia atrás. Muy bajo su rendimiento.

Paolo Guerrero (4 pts.): Solitario

De sus pies nació el disparo que más cerca estuvo de ser gol para Perú; sin embargo, fue quien perdió el balón, tras un mal pase, en el primer gol argentino. No ganó ninguna dividida y fue sustituido en el entretiempo.

(Foto: GEC)

LAS VARIANTES





Joao Grimaldo (4 pts.): Encarador

Le dio otro aire al ataque nacional por derecha. Encaró a su marcador, Tagliafico, y ganó un par de duelos individuales. Le falta peso para terminar las jugadas.

(Foto: GEC)

Renato Tapia (5 pts.): Ordenado

No fue titular por temas físicos. Entró para el segundo tiempo y ordenó la defensa, le dio la seguridad de la que careció en la primera mitad. Cerró su lado y se mostró como el primer pase para la salida del elenco local.

Miguel Trauco (3 pts.): Temeroso

Su ingreso no mejoró nada el ataque peruano por la banda izquierda, ya que nunca pudo proyectarse. Se vio superado en cada ofensiva rival, pese a que solo se encargó de defender.

Bryan Reyna (3 pts.): Veloz

Ingresó para acompañar en la delantera a André Carrillo, pero Bryan es un futbolista que necesita espacios, jugar con la línea. Luego fue puesto en su posición natural de extremo por derecha y aprovechó su velocidad para intentar generar peligro.

(Foto: GEC)

Sergio Peña (3 pts.): Inactivo

Entró para sumar un hombre en el medio y tener la pelota. Sin embargo, Perú casi siempre jugó largo y por las bandas. No tuvo incidencia en el juego.

