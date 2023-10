Perú vs Argentina en vivo se enfrentarán este martes 17 de octubre por la jornada 4 de las Eliminatorias 2026 en el estadio Nacional de Lima. El partido será transmitido por las señales de América TV, Movistar Deportes, ATV TyC Sports y TV Pública. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA PERÚ VS. ARGENTINA

El duelo por la cuarta fecha de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 entre Perú y Argentina se disputará este martes 17 de octubre del 2023 en el estadio Nacional de Lima.

HORARIOS DEL PARTIDO PERÚ VS. ARGENTINA

El partido entre Perú y Argentina está programado para jugarse a partir de las 21:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 20:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Estados Unidos: 22:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

España: 12:00 horas (martes 17 de octubre)

Italia : 12:00 horas (martes 17 de octubre)

Inglaterra: 12:00 horas (martes 17 de octubre)

Francia: 12:00 horas (martes 17 de octubre)

CANALES PARA VER PERÚ VS. ARGENTINA

El encuentro entre Perú y Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias sudamericanas será transmitido por los canales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3) para todo el Perú, mientras que en Argentina, la señal habilitada para emitir el partido es la de TyC Sports y TV Pública. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER PERÚ VS. ARGENTINA POR INTERNET

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Perú y Argentina por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en Movistar Play y TyC Play.

POSIBLE ALINEACIÓN DE PERÚ VS. ARGENTINA

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Bryan Reyna, Andy Polo, Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Bryan Reyna, Andy Polo, Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lautaro Martínez, Nicolás González y Julián Álvarez.

HISTORIAL, PERÚ VS. ARGENTINA

-Eliminatorias Mundial 2022 - 17/11/2020

Perú 0 - 2 Argentina

-Eliminatorias Mundial 2018 - 05/10/2017

Argentina 0 - 0 Perú

-Eliminatorias Mundial 2018 - 06/10/2016

Perú 2 - 2 Argentina

-Eliminatorias Sudamericanas 2014 - 11/10/2013

Argentina 3 - 1 Perú

-Eliminatorias Sudamericanas 2014 - 11/09/2012

Perú 1 -1 Argentina

Así llega Perú

Chile se quedó con el Clásico del Pacífico al derrotar 2-0 a Perú este jueves en Santiago, por la tercera fecha del clasificatorio sudamericano para el Mundial-2026, y se posicionó en zona de clasificación directa.

La Roja abrió la cuenta en el 74, cuando el centrocampista Diego Valdés cazó un centro de Erick Pulgar. Un autogol del peruano Marcos López sentenció el encuentro en el 90+1 en el Estadio Monumental.

Chile es quinto con cuatro puntos, mientras que Perú se hunde en el noveno puesto con una sola unidad, solo por encima de Bolivia.

Con este trabajado triunfo, el entrenador argentino Eduardo Berizzo logró su primera victoria oficial desde que asumió en mayo de 2022.

“Los goles llegan a lo mejor cuando menos mérito hicimos dentro del segundo tiempo, pero teniendo en cuenta lo hecho en el primer tiempo creo que somos justos merecedores del partido, contra un rival complejo, un rival que juega bien”, destacó el entrenador de la Roja.

Chile se hizo con el control del esférico durante casi todo el encuentro, pero su falta de eficacia le impidió ganar el partido con más tranquilidad.

La escuadra incaica se encerró en su campo, pero tampoco fue capaz de inquietar a los chilenos con contraataques y no llegó a disparar al arco en todo el partido.

Perú, que no ha anotado todavía en el premundial, se aferraba a su histórico delantero Paolo Guerrero, estrella de Liga de Quito, pero el equipo no le generó ocasiones en ningún momento.

“Que el golpe de hoy nos sirva de motor para lo que viene (...) en Sudamérica no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien, y para jugar bien necesitamos ser un equipo camaleónico y hoy esa parte no me gustó”, lamentó el entrenador peruano Juan Reynoso.

Fue recién en la recta final cuando los locales mostraron su pegada. Un centro del mediocampista Erick Pulgar desde el sector izquierdo chocó en el estómago de Diego Valdés, que abrió finalmente la cuenta para La Roja en el 74.

Otro lanzamiento desde el mismo lado de la cancha que iba dirigido al mediapunta chileno Marcelino Núñez golpeó al defensor peruano Marcos López y se coló en la portería visitante en el 90+1.

Chile alarga así su buena racha de local ante Perú en las clasificatorias mundialistas, una tierra donde la escuadra blanquirroja nunca ha ganado.

- Nuevas caras -

Aunque obligado por las lesiones, Chile dejó fuera a muchas caras de la generación dorada que los llevó a ganar la Copa América 2015 y 2016, sus únicos títulos internacionales.

Solo Alexis Sánchez y Gary Medel salieron desde el inicio. El veterano Arturo Vidal fue baja por lesión, mientras que Charles Aránguiz fue suplente. El histórico portero Claudio Bravo ni siquiera fue convocado.

Sin excesiva brillantez, dieron un paso al frente jugadores como el mediocampista Diego Valdés -que abrió la cuenta-, el defensa Gabriel Suazo o el delantero chileno-inglés Ben Brereton.

Para la cuarta fecha, el próximo martes, Chile visitará a Venezuela, y horas más tarde Perú será local frente a Argentina.