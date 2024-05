Santivañez no es ajeno al gobierno de Dina Boluarte, mucho menos a las oficinas del Estado peruano. Su nombre fue noticia en mayo del 2020, cuando renunció al cargo que había recibido tan solo dos días antes. Fue bajo el mando de Gastón Rodríguez que el nuevo ministro aceptó -entre el 3 y 5 de mayo del 2020- ser jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter.

✅La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, tomó juramento a Juan José Santivañez Antúnez como nuevo ministro del Interior. La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en la Sala Eléspuru de Palacio de Gobierno. #PonlePunchePerú💪



✅El nuevo titular de la cartera… pic.twitter.com/AdBgtJUI4B — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 16, 2024

El defensor

La renuncia se dio luego de que diversos medios hagan pública la cercanía laboral del funcionario con presuntos integrantes de mafias, incluyendo policías que operaban con presuntos fines ilícitos. Tal es el caso del general policial Héctor Petit, denunciado por la adquisición irregular de mascarillas, guantes y alimento durante la pandemia. Una semana antes de que Santivañez -quien lo representó ante la justicia- acepte el cargo en el Ministerio en mayo, Petit fue trasladado a un cargo administrativo en la Policía.

También se dio a conocer su participación en la defensa del general PNP José Figueroa, señalado como miembro de ‘Los Intocables Ediles’, una organización criminal supuestamente dirigida por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba Bautista. Esta banda se dedicaría a la corrupción y el cobro de cupos en La Victoria. Las autoridades relevaron que dicha mafia obtenía ganancias ilícitas superiores a los 25 millones de soles anuales.

Otro caso que figura en la experiencia laboral de Santivañez es el del excomandante policial Enrique Prado Ravines, quien junto con otros miembros de la PNP conformaron el ‘escuadrón de la muerte’. La justicia los encontró culpables de asesinar a Raúl Rivas Rimaycuna, Martín Alfredo Tello Monja, Gian Marco Fiestas Aquino y Hugo Yajahuanca Tineo, en un falso operativo policial en el distrito de Piura, en febrero del 2015. Los involucrados fueron sentenciados hasta 35 años de cárcel el 3 de marzo del 2022.

Anteriormente, el flamante ministro se refirió como ‘parásitos’ a quienes -según Santivañez- buscaban agravar la situación en el Ministerio del Interior con las inculpaciones en su contra sobre sus defendidos. Mencionó que solo representó a Figueroa en la audiencia de prisión preventiva y a Ravines en el nivel administrativo.

Padre y protegido

Por lo menos desde el 2011, Santivañez Antúnez ha ejercido altos cargos en el Estado. En aquellos tiempos, se desenvolvió como director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura. Con el tiempo, cambió de rubro y se encaminó por los temas policiales. Al fin y al cabo, es hijo del coronel PNP (r) Juan José Marcelino Santivañez Marín. El Comercio pudo conocer que Santivañez Antúnez ha ejercido como defensa legal de su padre.

Santivañez Marín se desempeñó como jefe de la Región Policial Tacna. Sobre él pesan diversas acusaciones, incluyendo una por los presuntos hechos de abuso de autoridad y agresión psicológica hacia el personal de la cafetería de la dependencia policial. Además, en el 2008 estuvo envuelto en un caso de aparente ascenso irregular, motivando incluso a que la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández, presentará una denuncia contra la magistrada Alicia Salinas Larriviere, quien exigía el nombramiento como general.

En la era Dina

Cuando Víctor Torres ejercía como la cuarta cabeza del Mininter, Santivañez recibió la jefatura del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial del Mininter. Esta vez, su cargo duró más de tres días. Fue poco más de un mes. Y en ese breve tiempo, pasó algo de gran relevancia.

A casi un mes de asumir el cargo, el 15 de marzo del 2024 se perdió el libro de ocurrencias de la presidenta. Horas luego, fue hallado, tirado, en las áreas verdes del Zanjón. Los hechos se conocieron públicamente el 24 de aquel mes. Un día luego, Santivañez dejó el cargo, aludiendo motivaciones personales.

Entonces, durante una entrevista con RPP Noticias, el ahora ministro consideró que resultaba “extraña” la desaparición del cuaderno de ocurrencias. Asimismo, reiteró que la sustracción de dicho documento debía ser investigada internamente por los órganos competentes de la Policía.

Pero las vacaciones de Santivañez fueron aún más cortas que su cargo. El reemplazo de Torres como ministro, Walter Ortiz, le asignó el 4 abril el mismo puesto que dejó diez días antes: jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial. El ahora ministro reiteró que su salida no fue por discrepancias con Víctor Torres.

Carta de renuncia de Santivañez cuando dejó el Gabinete de Asesores en marzo de este año. Fuente: Difusión

El tercer cambio

Catorce días luego, 18 de abril. Falta un mes para que el Ejecutivo gire una vez más la ruleta ministerial. Juan José Santivañez Antúnez reemplaza al general PNP Miguel Núñez Polar como viceministro de Orden Interno. La desactivación del equipo especial de la PNP que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder es un hecho.

Al tiempo, el Ministerio del Interior se ve envuelto en otras polémicas. Las injerencias del hermano de la presidente, Nicanor Boluarte, afectan la cartera ministerial. Una vez más, la crisis política termina en una mentira y un cambio. Menos de un mes ha pasado y Santivañez se prepara –una vez más- para otro cargo. “No se ha previsto la remoción de ningún ministro de este gabinete”, son las palabras del premier. Al día siguiente, el mismo abogado, que defendió policías envueltos en casos de corrupción y homicidio, aceparía la banda ministerial. La ruleta volverá a girar.

Un ministerio sin orden

“Tenemos seis ministros que no han demostrado ningún logro. La presidenta [Dina Boluarte] no tiene la capacidad, ni la concentración, para poder liderar la lucha contra la delincuencia”, fueron las palabras Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac. Por su parte, el exministro de la cartera, Rubén Vargas, comentó en redes sociales que “no hay ‘Plan Boluarte’, no hay ‘reforma profunda del Mininter’, no hay Ministro del Interior. A este gobierno le importa un comino el desborde del crimen organizado, lo único que le importa es sobornar a policías honestos y, si no lo consigue, los castiga. ¿Hasta cuándo este desmadre?”.

En conversación con El Comercio, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP y secretario del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) también criticó la inestabilidad del sector. “Si hablamos de actual gobierno, en la época de Castillo, hubo 6 ministros [del Interior]. Desde que Dina asumió, ya tiene 6. En este ínterin hemos tenido doce jefes de la cartera”, resaltó el entrevistado.

Asimismo, Pérez Rocha describió a Santivañez como “un hijo de policía, profesional del derecho, que ha sido profesor de la institución [Escuela de Posgrado de la PNP]. Ha integrando algunas comisiones en algunos despachos ministeriales y ha sido asesor”. Algo que resaltó el exjefe policial es que “en la juramentación ha hecho ver que jura por la Patria, Dios y la familia policía”. “Por lo menos, [Santivañez] conoce el monstruo por dentro”, dispuso.

Respecto su cercanía con clientes vinculados a casos de corrupción, homicidio y otros, Pérez Rocha recalcó que se trata de su vida estrictamente laboral. La congresista Susel Paredes lo describió como una “persona con graves cuestionamientos y defensor de peligrosos delincuentes, [que] no puede ser Ministro del Interior. Es una burla más de parte de Boluarte, que ya sabemos que busca disponer de la PNP y del sector Interior, para proteger a sus familiares y socios con graves acusaciones”