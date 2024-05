Con tres cicatrices en la cabeza provocadas por los golpes de una culata de arma de fuego, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, reapareció esta semana tras el ataque que sufrió por presuntos extorsionadores vinculados a la explotación sexual. Ante la prensa, exigió mayor presupuesto para la policía y responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte por el aumento del sicariato y el avance del crimen organizado en su distrito.

Asesinato de terror en una calle de Comas: cada semana ocurren crímenes por encargo y casos de sicariato en el distrito limeño.

“Hago responsable a la presidenta sobre mi vida y la de mi familia […] Una cosa es la seguridad ciudadana y otra el sicariato y la muerte, eso no es trabajo de un sereno sino de la Policía Nacional que necesita mayor presupuesto y logística […] Que los peruanos estemos vivos es responsabilidad del gobierno nacional, eso no lo va a solucionar un sereno”, dijo. En eso tiene razón. Las atribuciones del serenazgo tienen varios límites para enfrentar a la delincuencia. Pero el papel de los municipios no está tan lejos.

En enero, Comas recibió un presupuesto de más de 25 millones de soles para atender, de forma exclusiva, la inseguridad ciudadana. Al quinto mes del año, solo ha ejecutado el 13%.

Comas es el cuarto distrito con mayor cantidad de denuncias policiales en Lima Metropolitana, después de San Juan de Lurigancho, Cercado y San Martín de Porres. Solo entre julio y agosto del 2023, se reportaron 1.972 denuncias por delitos en esta jurisdicción, la mayoría (73.8%) por delitos contra el patrimonio (robo, robo agravado, hurto, estafas, extorsión, entre otros).

Por ello, Comas es uno de los 36 distritos del país incluidos en el Programa Presupuestal 0030 para la “Reducción de delitos y faltan que afectan la seguridad ciudadana”. El objetivo de esta categoría presupuestal es que los municipios puedan mejorar los servicios de patrullaje (municipal e integrado), servicios de prevención social y actividades en espacios públicos con factores de riesgo. Este año, Comas recibió 25′923.073.

Se trata de más del doble del dinero que se le transfirió el año pasado, pese a que tampoco lo ejecutó en su totalidad. En el 2023, el monto del PP 0030 para Comas fue de 12′554.239 soles, de los cuales se ejecutó el 85.7% (10′737.154).

El 2 de mayo pasado, criminales asesinaron a dos personas y, posteriormente, le prendieron fuego a los cadáveres en Comas.

La elección de Comas entre los 36 gobiernos locales en el PP 0030 no es arbitraria y responde a que cumple con los tres criterios que dificultan la lucha contra la delincuencia: déficit de recursos para seguridad ciudadana, tamaño de la población e incidencia delictiva.

Pese a ello, la ejecución del presupuesto se mantiene en un nivel “deficiente”, según confirmó el director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en una carta dirigida al alcalde Ulises Beltrán del 12 de abril pasado.

Oficio de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior al alcalde de Comas sobre ejecución del PP 0030.

El Comercio revisó la plataforma Consulta de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y comprobó que, al 10 de mayo, el avance se encuentra en 13%. Se espera que el nivel de avance para fines de abril de más de 31% (nivel “muy bueno”) o al menos más del 28% (nivel de avance “regular”).

Respuesta de la Municipalidad de Comas

La Municipalidad de Comas informó a El Comercio, que de los 25 millones de soles recibidos, más de 10 millones corresponden a pagos de planilla del personal que trabaja en seguridad ciudadana. Actualmente, el distrito cuenta con 475 serenos. “Tenemos un gasto mensual de S/800.000 en planilla de Seguridad Ciudadana, si lo multiplicamos por los 12 meses nos da 9 millones 600 mil soles más las gratificaciones y gastos corrientes nos da los 10 millones”, indicaron en una comunicación escrita.

Los 15 millones de soles restantes serán destinados a la compra de 40 camionetas, 1.000 cámaras de seguridad, 500 chalecos antibalas, para ampliar a 1.000 la cantidad de serenos disponibles y para la central de videovigilancia. En total son S/15′764.326 para adquisiciones.

El Programa Presupuestal 0030 para la “Reducción de delitos y faltan que afectan la seguridad ciudadana” se divide en dos acciones importantes: patrullaje por sector y comunidad organizada a favor de la seguridad.

“Ya se comprometieron más de 9 millones que dan casi un 60%, el resto servirá para gastos de combustible y sueldos de las nuevas camionetas y nuevos personal, que no está cubierto en la asignación de los 10 millones que ya nos dieron para este año”, indicaron. Para junio se concretaría la entrega de las nuevas camionetas.

El Programa Presupuestal 0030 se divide en dos acciones importantes: patrullaje por sector y comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana. Sobre lo segundo, la gestión de Ulises Villegas informó que se realizan entre 5 y 6 reuniones vecinales al mes y 6 rondas mixtas (integradas por serenando, policía, juntas vecinales, rondar y brigadas) a la semana. Estas se desarrollan en los sectores de Túpac Amaru, Universitaria, La Pascana, Santa Luzmila, Collique y Santa Isabel.

Además de los serenos, el municipio cuenta con 14 camionetas, 56 motos, 286 cámaras de seguridad, 1 central de video vigilancia con 3 turnos de visualizadores.