Conforme a los criterios de Saber más

Una lucha estelar para un evento de UFC se pacta con más de cuatro meses de anticipación; sin embargo, para Kelvin Gastelum, cuatro semanas fueron suficientes para estar listo para enfrentar a Robert Whittaker en el main event del UFC Vegas 24 de este sábado. El Comercio conversó con el oriundo de San José California sobre la pandemia, su preparación y su admiración por Kobe Bryant.

¿Cuándo y por qué decidiste ser un luchador profesional de MMA?

Ufff, qué difícil. Tengo 10 años peleando, desde los 17 aproximadamente (hoy tiene 29 años), ahí empecé en Mexicali y desde entonces llevé un transición, fue natural para mí, yo crecí luchado toda mi vida. He aprendido boxeo, algo de jiu jitsu, la transición fue muy natural, no recuerdo cuando, pero sé que estoy aquí listo para dar un gran combate.

Hay una corrida en redes sociales que desacreditan a las MMA como un deporte, ¿qué opinas sobre ello?

Es gente ignorante, es mi opinión. No puedes desconocer y descalificar algo que no conocen.

Kelvinc Gastelum (derecha) tendrá un duro desafío contra Robert Whittaker. Transmite ESPN (sábado 6:00 p.m.)

En cuanto a la pandemia, ¿qué fue lo más difícil de sobrellevar para ti?

Ha sido difícil, no tenemos las mismas libertades de antes. Sin embargo, nunca he parado de entrenar. Mi equipo profesional siempre estuvo a mi lado para seguir dándole fuerte con el mismo ritmo. Lo más difícil no ha sido el tema físico, lo complicado ha sido el plano psicológico: estar en casa sin poder salir con todas estas noticias negativas. Ha tenido un impacto enorme en la psicología de las personas, hay que evaluar y trabajar ese tema en todas las personas, definitivamente no ha sido fácil.

Robert Whittaker, ¿qué significa esta pelea? ¿una oportunidad?

Sí, una oportunidad. Me llamaron hace cuatro semanas para esta pelea y la acepté de inmediato, sin dudar. Es una gran oportunidad, reconozco su posición en el ranking. Pese al poco tiempo, creo que sí he podido preparar la pelea porque nunca dejé de entrenar. Obvio que tuve que meter un doble horario, la dieta, entre otros aspectos. Fue difícil porque no estoy acostumbrado a tomar peleas a corto plazo, pero me siento preparado para este combate.

Kelvin Gastelum: su pelea con Whittaker, el consejo a los luchadores peruanos y su admiración por Kobe Bryant | Foto: UFC

Me hablaste de la parte física, ahora tocando el tema mental, ¿cómo cambiar el chip de una semana a otra para preparar la pelea?

Eso es algo de cada uno. Para mí fue complicado el cambio: de un momento a otro tuve que cambiar la estrategia, preparar el campamento para llegar en óptimas condiciones, la dieta necesaria, entre otros. Pero eso es algo que se toma distinto en cada persona, no todos interpretan de la misma forma las circunstancias.

Whittaker es el número 1 en la división, ¿crees que venciéndolo deberías tener un combate titular?

Sí, yo creo que sí. Si le gano al número 1, eso me convierte en el mejor en la división, le quito ese privilegio. Asimismo, hay otros luchadores que han hecho un buen trabajo como Marvin Vettori, él también merece pelear por el título.

Saliendo de este combate, ¿cuál es la lucha que quisieras tener en UFC?

Precisamente esta, frente a Whittaker. Hace dos años íbamos a pelear por el título cuando él era campeón, pero de momento no se pudo por una lesión que tuvo y se tuvo que operar. Eso lo solucionaremos este sábado.

Kelvin Gastelum: su pelea con Whittaker, el consejo a los luchadores peruanos y su admiración por Kobe Bryant | Foto: UFC

En Perú hay muchas personas que practican el MMA, ¿qué les recomendarías para llegar a las ligas profesionales?

Nunca perder el hambre de gloria ni las ganas de ganar. Siempre tienen que ir hacia adelante, como si fuesen un toro, siempre buscar sus sueños. Eso fue algo que me diferenció de otros luchadores: nunca paré de entrenar y sin importar las circunstancias. Yo siempre fui a todas las peleas, sin importar lo que fuese a suceder.

Veo una camiseta colgada de Kobe Bryant detrás, cuéntame, ¿por qué la admiración hacia ‘The Black Mamba’?

En el 2017 lo pude conocer. UFC lo trajo para hablar con todos los luchadores: nos platicó sobre muchos aspectos y vi la calidad de persona que era. Su mentalidad me atrajo mucho. Nos contó todo lo tuvo que pasar para llegar a la cima y me inspiró mucho. Después de haberlo conocido fui a comprar su camiseta, me quedó ‘The Mamba Mentality’, trato de emularlo en mi día a día.

MÁS EN DT...