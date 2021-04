Conforme a los criterios de Saber más

Si la salida de Paolo Guerrero de Alianza Lima cuando era juvenil en el 2002 dejó una historia poco clara sin que llegue a debutar en Primera en el cuadro blanquiazul. La finalización de sus contratos con los otros clubes que tuvo el delantero tampoco ha tenido un final feliz.

Durante la semana, la prensa brasileña señaló que el delantero nacional no renovaría su contrato con el Internacional de Porto Alegre a final de año. Paolo ha vuelvo a jugar luego de superar una rotura de ligamentos y el último miércoles logró marcar luego de 241 días.

Ante ello, empezaron las preguntas sobre el futuro de Paolo Guerrero. El Inter hace unas semanas fichó al atacante chileno Carlos Palacios de 20 años, pero a la vez cedió a Abel Hernández a Fluminense. La competencia arriba aún permanece entre Yuri Alberto y Thiago Galhardo.

“Todavía no podemos hablar si va a continuar o dejar Internacional. No tiene ninguna propuesta. Sucede que como su contrato vence en diciembre, muchos clubes están hablando sobre él”, declaró Vinicius Prates, representante del delantero, en “Las Voces del Fútbol”.

Una polémica salida

La historia de Paolo Guerrero y sus polémicos finales de contrato empezó en Alianza Lima, cuando cumplió los 18 años y se marchó al Bayern Munich. Eso le costó no participar del Sudamericano Sub 20 del 2003. Tras un permiso de la FIFA, el delantero por fin pudo jugar con el cuadro alemán, aunque lo hizo en su filial.

En el 2006, dos años antes de que finalice su contrato con Bayern, Paolo Guerrero decidió cambiar de aires y dejar el cuadro bávaro para ir al Hamburgo. Pese a las buenas participaciones en Bayern, la competencia con jugadores de la talla de Roy Makaay, Roque Santa Cruz y el mismo Claudio Pizarro, además de la llegada de Lucas Podolski no le dio chance a tener muchas presencias.

“No es que me quiera ir, me gustaría quedarme en Bayern, pero lo que más quiero es jugar. Irme al Frankfurt sería dar un paso atrás. Mi intención es estar en alguno de los mejores clubes de Europa y veré lo que me dicen luego mis representantes”, declaraba antes de concretar su salida.

Finalmente se anunció su fichaje por el Hamburgo el 15 de junio del 2006 tras un pago de solo dos millones y medio de euros. Con 22 años buscaba un nuevo futuro en los ‘Dinosaurios’. Guerrero sumó 17 goles y 11 asistencias con el Bayern en 48 partidos oficiales. Además, conquistó la Bundesliga y la Copa Alemana dos temporadas consecutivas.

El regreso al continente

Goles, sí. Pese a que una lesión no le dio continuidad en su primera temporada, Paolo se hizo importante en los ‘Dinosaurios’. Era titular junto a Van der Baart e Ivica Olic y su rendimiento era notable, sin embargo, las sanciones por arrojar una botella de agua a un hincha y luego por un planchazo sobre el portero de Stuttgart, en la llamada ‘Falta del año’, sentenciaron que pase a ser ‘vendible’.

Además, ya desde el 2009 Paolo venía exigiendo un aumento de sueldo, según el diario Hamburger Morgenpost, algo que el club no estaba en condiciones de cumplir. En el 2012, la necesidad de generar ingresos que tenía el Hamburgo obligó a que aceptara la propuesta de 7,5 millones de euros Corinthians por Paolo, que venía de ser goleador de la Copa América 2011. Nuevamente, aún tenía 2 años más de contrato con los alemanes y dejó el club tras 47 goles en 161 partidos de Bundesliga.

“Para Paolo Guerrero es un gran reto jugar en el Corinthians. Nosotros (Hamburgo), por supuesto, le deseamos mucha suerte y éxitos en este nuevo reto”, declaró en su momento Frank Arnesen, director deportivo del Hamburgo, dejando claro que la decisión de dejar Europa fue totalmente del atacante, de 28 años en ese momento.

Traición según los hinchas

Goles y títulos -el más grande, del Mundial de Clubes. Paolo Guerrero le dio al Corinthians todo lo que se le pide a un delantero. Sin embargo, tras cuatro años, la relación terminó de la peor manera. “El no renovar con Paolo Guerrero fue mi mayor acierto. Con él, también seríamos campeones, pero además estaríamos quebrados. No puedo decir que si se quedaba perderíamos el título, pero tendríamos que pagar 12 millones de dólares en tres años”, dijo al diario “Diario de Sao Paulo” el presidente del ‘Timao’ Roberto de Andrade luego de campeonar ya sin el peruano en el equipo.

Su salida se dio de la noche a la mañana y ni siquiera tuvo un último partido para que la hinchada lo despida. “El Sport Club Corinthians Paulista anuncia que a partir de este miércoles (27) el jugador Paolo Guerrero tiene su contrato finiquitado”, se leyó en el comunicado que publicó el club el 27 de mayo del 2015 cuando el vínculo aún vencía en julio. Lo peor decía líneas más abajo. “Corinthians tiene un juego importante contra el Palmeiras por lo que precisa contar con jugadores comprometidos en conseguir el campeonato brasileño”.

Esto fue a raiz de que Paolo estaría negociando su vínculo con otros clubes, ya que el Corinthians no estaba dispuesto a resolver sus pretenciones. La prensa brasileña aseguró en su momento que el ‘Timao’ le ofrecía 4 millones de dólares anuales cuando el peruano buscaba ganar más de 6.

Final por la sanción

Dos días después de dejar Corinthians, Flamengo anunciaba la llegada de Guerrero. así nacieron cuatro años de relación que se terminaron por el distanciamiento que generó la sanción del peruano por dopaje al final de las Eliminatorias, en octubre del 2017.

Ante el positivo, la primera sanción fue de un año. Sin embargo, en diciembre del 2017 la FIFA redujo la sanción de un año a seis meses. Pese a ello, en enero del 2018, el Flamengo decidió congelar su contrato hasta que esté activo nuevamente, es decir hasta mayo. Paolo dejó de percibir su sueldo con esta medida.

Sin embargo, en mayo, cuando Paolo ya había reaparecido en dos partidos con gol incluido, el TAS decidió aumentar la pena a catorce meses, con lo que el ‘Fla’ volvió a congelar su contrato, que finalizaba el 10 de agosto.

Tras el Mundial, Paolo regresó al ‘Mengao’, pero los ánimos de renovación no eran los mismos para el club. “La visión de Flamengo es que un contrato de más de tres temporadas para un jugador de 34 años (cumple 35 en enero), no es ventajoso. La idea es firmar un compromiso con Guerrero como máximo hasta diciembre de 2019 y con una reducción salarial” , contó el periodista Vené Casagrande de Esporte Interativo.

Así, llegó el final del vínculo con el Flamengo. “Vestí la camiseta del Flamengo con todo el empeño posible; fueron más de 100 partidos y 43 goles para dar alegrías a los hinchas”, fueron las palabras de despedida del peruano en sus redes.

Lo que se espera

El Internacional, que había estado pendiente de cómo se resolvía el caso, anunció su llegada el 12 de agosto del 2018, pero en cancha recién se le pudo ver en abril del 2019, ya que debía cumplir la sanción de catorce meses que le impuso el TAS. Dos años después, y tras soportar la sanción y la terrible lesión a su rodilla, el cuadro ‘Colorado’ ahora goza de toda la experiencia del goleador de 36 años.

Sin embargo, a fin de año finaliza el contrato y el tema renovación siempre se ve analiza con tiempo. En Lima, muchos sueñan con el retorno del atacante a Alianza. En Brasil, aún falta que se escriba mucha historia.

