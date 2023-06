Lucciana Pérez vs. Alina Korneeva en vivo

Jugadora SET 1 SET 2 SET 3 Lucciana Pérez Alina Korneeva

Lucciana Pérez vs Alina Korneeva en vivo: transmisión online gratis por la final de Roland Garros Junior . El partido se disputará este sábado, desde las 4:00 a.m. (hora peruana), en la pista Simonne-Mathieu. La primera peruana en la definición de un Grand Slam juvenil busca coronarse en su categoría en el Abierto de Francia. Sigue el juego en directo y no te pierdas los detalles de la histórica participación de nuestra representante. Su rival es la actual número 1 del ránking de la división y puesto 331 a nivel WTA. ESPN y Star Plus transmiten.

