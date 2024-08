Estuvo pegado frente a la pantalla de su televisor como todos los peruanos viendo a Stefano Peschiera cruzar la meta del dinghy masculino. Quizá lo vivió a su manera, pero Jean Paul de Trazegnies todavía derrocha orgullo y emoción cuando le preguntan por el éxito de su amigo. El tricampeón mundial de vela en la modalidad de sunfish y plata en Santiago 2023 conversó con El Comercio sobre la hazaña lograda en las aguas de Marsella, el impacto que genera el podio olímpico y lo que urge cambiar tras el bronce de Stefano en París 2024.

— Esperamos 32 años para volver al podio olímpico, ¿cómo viviste el bronce conseguido por Stefano?

Ha sido algo histórico para la vela. Con el esfuerzo, la dedicación y la garra que le ha metido Stefano, lo logró. Es digno de aplaudir para el país. Luego de 32 años poder subirse al podio es algo increíble. No solo nosotros los veleristas, sino todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos de él. Hemos vivido la regata de Stefano como si nosotros estuviésemos compitiendo, el minuto a minuto con mucho suspenso y rezando para que gane. Fue un mix de emociones, una montaña rusa acompañando a Stefano en su camino.

— En algún momento el clima no favoreció y tuvo que paralizarse la Medal Race...

El viento estuvo muy flojo en Marsella. En los días previos también. Temprano hubo una ventana pequeña para navegar y le tocó a Stefano salir, partiendo de una regata y anulándola después por culpa del viento. Tuvieron que replantear un poco la regata porque había que mover algunas boyas y cambiar un poco la cancha. Y luego, nuevamente, dar partida. Esa ventana de tiempo en que había viento se iba reduciendo. Felizmente, se pudo completar y Stefano se llevó el bronce.

— ¿Qué se toma en cuenta para un velerista en competencia?

Es un mix de todo. A la hora que Stefano sale al agua, estoy seguro que lo primero que hizo fue probar velocidad. Si se siente bien, probó el bote y cambiar alguna regulación. Luego ya toca probar cancha; es decir, de dónde viene la presión, qué tan sensible está el cambio de viento y tomarlo en cuenta para que nos acerque a la boya a la que queremos ir. Probar línea de partida también es importante, porque determina el 50% de la competencia. Si partes de atrás, es difícil recuperar. Y luego ya es la estrategia, que es adaptada a lo que pasa durante la regata.

— ¿Cómo defines a Stefano?

Stefano es un estratega, una persona que domina bastante sus emociones. Puede tener la cabeza tranquila en un momento de tensión. Todos los que nos preparamos para campeonatos importantes, realmente, entrenamos y mejoramos con estos escenarios de mucha presión, a los cuales ya nos vamos adaptando. Entrenamos mucho para estas situaciones. Stefano estaba tranquilo, sereno y pensando en lo que iba a venir. Lo vimos así, solucionando cada cosa que le iba pasando.

Develación de Laureles Deportivos entregados a Stefano Peschiera.

🎥: @FernandaHuapaya pic.twitter.com/bVqJtNXGRf — Deporte Total (@dt_elcomercio) August 14, 2024

— Stefano cuenta que estaba esperando la confirmación...

Fue muy ajustado. Hubo penalizaciones para el británico (Michael Beckett) y para él. Tenía que estar muy pendiente de los puntos que le sacaban adelante. Todo se alineó para que el pueda ganarle al británico y que no le saquen los puntos que le hicieran perder la medalla de bronce.

— ¿Cómo es tu relación con Stefano?

Nosotros hemos navegado bastante tiempo juntos hasta ahora. Desde el Optimist, un velero pequeño que es la cuna de la vela y todos iniciamos allí, nos hemos visto la cara desde hace mucho tiempo. Yo tengo 23 años navegando y él empezó tres años después de mí. Nos juntamos en todo momento. Tenemos una amistad supercercana y estoy recontra emocionado y agradecido por lo que está pasando.

— ¿Qué se viene para la vela peruana tras el bronce de Stefano?

Espero que cambios. Que haya más apoyo a la vela, mejor formación para los jóvenes. Que todo esto mueva a favor del desarrollo del deporte. Tenemos que estar agradecidos con Stefano por darnos nuevamente una medalla olímpica. Ojalá las autoridades tomen nota y sepan que hay que apoyar más al deporte. Estamos allí (cerca del podio), ya lo hemos visto en el surf, en la vela, en la marcha. Somos potencia, podemos llevarnos una medalla de oro, plata o bronce. Desde ya estamos tarde para las próximas Olimpiadas, pero podemos dar mucho más con apoyo.

— ¿Qué opinas de quienes critican a los deportistas en París 2024, como sucedió con Kimberly?

Es muy injusto. Hay cosas que se nos escapan de las manos y no podemos controlar, pero eso no determina al deportista. Siempre hay una revancha que podemos tomar y nosotros lo tenemos claro. Para ser buenos, nos hemos caído mil veces. Y si sucede, es una caída más que hay que mejorar de la mejor manera para evitarla. Las críticas de personas que no están en la misma situación deben ser indiferentes para cualquier deportista.

— ¿Qué les dirías?

Si les parece tan fácil, que suban a hacerlo. No van a estar ni cerca. Puedo hablar por todos los deportistas: tantos años intentando lo mismo, habiéndonos equivocado un montón de veces, llorado por perder y pasar por muchas cosas, pero era necesario para estar -justamente- representando de la mejor manera a nuestro país. Esos comentarios no deberían hacerlos.

— ¿Qué se le viene a Stefano luego de ganar el bronce?

Considero que se va a replantear un poco qué es lo que quiere hacer en estos próximos años. Creería que va a apuntar a los Panamericanos Lima 2027, lo veo totalmente apto y favorito para una medalla, pero todo depende de lo que él quiera y tenga como plan.

— ¿Lo ves representando en Los Ángeles 2028?

La vela es superexigente. Es algo de largo aliento, de no parar, de dejar de hacer varias cosas, como la familia y amigos. Hay que sacrificar para poder lograr tus objetivos. Está en Stefano la decisión que quiera tomar para el futuro. No es fácil ser un deportista de alto nivel. No tengo ninguna duda de que si participa en Lima 2027, va a representarnos de la mejor manera; y si va a Los Ángeles 2028, también lo hará de la mejor manera.

