Luka Doncic a El Comercio: “He cambiado mi mentalidad en la defensa”

Dallas Mavericks continúa con su buen andar en la temporada regular de la NBA. De la mano del genio Luka Doncic y los actores de reparto como Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Jalen Brunson o el fichaje de mitad de temporada Spencer Dinwiddie, han ganado ocho de los últimos diez juegos y ahora se encuentran a medio partido de Utah Jazz en la tabla de la Conferencia Oeste. Precisamente, el equipo de Jason Kidd venció la noche del lunes a los dirigidos por Quin Snyder, apretando la clasificación de cara a un cierre de temporada que promete ser electrizante. En la conferencia de prensa post-partido, El Comercio conversó con Luka Doncic sobre el presente de Mavericks.

Los Mavericks se impusieron 111-103 a Utah Jazz, con lo que amenazan la cuarta plaza del equipo de Quin Snyder en la Conferencia Oeste, con otra actuación sobresaliente de Luka Doncic.

Doncic anotó 35 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias, además de robar 3 balones y colocar 1 tapón, y en dos ocasiones tuvo algo más que palabras con la estrella de Jazz, el pívot francés Rudy Gobert, con quien ya ha protagonizado varios incidentes.

Luka Doncic volvió a liderar a Mavericks en la victoria frente a Utah Jazz | Foto: AFP

El base esloveno fue el máximo anotador de su equipo, en el que también destacaron Spencer Dinwiddie, con 23 puntos, y Dorian Finney-Smith, con 21.

En Utah Jazz, el máximo anotador fue Bojan Bogdanovic, con 21 puntos, mientras que Jordan Clarkson, desde el banquillo, anotó 19. Por su parte Gobert acabó el encuentro con un doble doble de 12 puntos y 13 rebotes, además de 3 tapones.

El partido fue muy físico, con continuos roces y topetazos. No en vano, Mavericks y Jazz están disputando el cuarto lugar de la Conferencia Oeste. Los de Utah llegaron al partido en cuarto puesto, con 40 victorias y 23 derrotas mientras que los de Dallas sumaban 39 y 25, respectivamente.

Además los locales venían con la racha de cuatro victorias consecutivas y tras ganar siete de los últimos ocho partidos con un Doncic imparable que está contando con Dinwiddie como escudero desde que llegó el mes pasado tras el traspaso de Kristaps Porzingis.

En la conferencia de prensa post-partido, Luka Doncic admitió que la defensa era uno de los aspectos en los que más había trabajado entre temporada y temporada. Le consulté por ello. El base esloveno respondió lo siguiente: “La mentalidad. He cambiado mucho mi mentalidad en la defensa. Estoy viendo de forma distinta el juego, me coloco diferente en la cancha y eso me ayuda a enfrentar a los rivales. Creo que ese es el principal cambio, me he enfocado en defender”.

ACTUAL BEAST MODE 🥵🥵🥵 pic.twitter.com/h7pkT2vPwy — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 8, 2022

Dallas Mavericks enfrentará el 09 de marzo a los Knicks, mientras que Utah Jazz hará lo propio frente a Portland Trail Blazers el mismo día.

