Conforme a los criterios de Saber más

Dallas Mavericks cayó en el debut frente a Atlanta Hawks en la temporada regular de la NBA. Los dirigidos por Jason Kidd no mostraron una buena imagen y revivieron fantasmas del pasado: la poca fluidez ofensiva, el mal desempeño de Kristaps Porzingis y la poca consistencia de los suplentes. Ante ello, El Comercio conversó con Luka Doncic, estrella de Mavericks, sobre el partido que se disputó en el State Farm Arena.

Trae Young le ganó el duelo de jóvenes prodigios a Luka Doncic en el debut de ambos en la presente temporada de la NBA. En base a buena defensa y acierto desde la línea de tres puntos (42.9%), Atlanta Hawks vapuleó por 113-87 a Dallas Mavericks en el estreno de Jason Kidd como entrenador del equipo perdedor.

Luka Doncic, estrella de Mavericks, no pudo rescatar a su equipo a pesar de liderarlos en puntos (18), rebotes (11) y asistencias (7). Ello denotó que sus compañeros no estuvieron a la altura frente a unos Hawks que contaron con seis jugador con 11 puntos o más.

Tras el partido, le consulté a Luka Doncic lo siguiente: “Luka, ¿te preocupa la falta de fluidez ofensiva? Esta noche solo tuvieron 16 asistencias”.

El armador de Mavericks respondió: “No, para nada. Creo que hoy movimos muy bien el balón, pero fallamos tiros abiertos. Usualmente no erramos esos lanzamientos, creo que ahí perdimos el partido. No me preocupa perder el primer partido, estaremos bien”.

Luka Doncic espera guiar a Mavericks hacia el título de la NBA | Foto: AFP

Trae Young: “Mis compañeros me hacen el trabajo más fácil”

En el vestuario ganador, pude conversar con Trae Young, estrella de Atlanta Hawks. El armador terminó con 19 puntos, 2 rebotes y 14 asistencias.

Ante ello, le consulté lo siguiente: “Trae, terminaste con 14 asistencias, solo dos menos que todo Mavericks, ¿cómo explicas ello?”

La estrella de Hawks respondió: “Es muy divertido jugar con tan buenos tiradores. Tengo grandes compañeros que me facilitan el juego, uno los encuentra y ellos anotan. Así es más fácil hacer mi trabajo, todo se lo debo a ellos”.

Trae Young le ganó el duelo a Luka Doncic | Foto: Reuters

En el segundo partido, Dallas Mavericks enfrentará a Toronto Raptors (23.10), mientras que Atlanta Hawks hará lo propio frente a Cleveland Cavaliers (23.10).